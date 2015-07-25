Виды декоративной штукатурки

Какой вид штукатурки выбрать для разных типов помещений? Чем они отличаются и как их легко распознать даже по фотографиям? Читайте ответы на все эти вопросы в нашей статье.
Декоративная штукатурка — очень древний способ отделки помещения, и в наше время он не потерял своей актуальности. Простота в использовании, практичность и возможность выбрать почти любой оттенок делают штукатурку универсальным вариантом на все случаи жизни.
Тем не менее у каждого типа штукатурки своя ниша в дизайне интерьера, о которой нам и предстоит узнать.
Венецианская штукатурка является очень универсальным материалом, так как может имитировать различные ценные породы камня и даже использоваться дизайнерами для создания различного декора и рисунков на стенах. Правда, отделкой в данном случае должны заниматься исключительно профессионалы, так как здесь имеются некоторые сложности в работе. Например, вы обязательно должны наносить ее в несколько слоев, использовать затирку и прочие тонкости.
Венецианская штукатурка имеет позолоту, может выглядеть как мрамор или оникс и иметь различные рисунки (виноградная лоза, розы и другие цветы, маленький итальянский городок).
Самый популярный вид штукатурки позволяет создавать неоднородный и зернистый узор. Ее основой служат гранулы из кварца, а размер зерна может варьироваться от 0,6 до 3 миллиметров. Другие названия этого типа «короед» или «шуба».
Структурная штукатурка может быть похожая на грубые мазки кисти, растрескавшуюся глину, поцарапанную стену, изъеденное короедом дерево. Для создания различных бороздок вам понадобится мелкозернистый тип, а для эффектов типа старого известняка — крупнозернистый.
Существует несколько видов структурной штукатурки. Она бывает на основе синтетических латексов, силикатная, минеральная и на водной основе.
Структурная штукатурка еще и самая универсальная. Может наноситься на любую поверхность (бетон, кирпич, гипcокартон, металл или дерево). Она водоустойчива и подойдет для оформления ванной комнаты и санузла. В работе не привередлива, готовую смесь даже не нужно разводить.
С помощью фактурной штукатурки вы сможете создать различные эффекты барельефа и панно, благодаря высокому уровню пластичности материала. Сырой она выглядит как белая масса, похожая на тесто, а окрашивается она только после нанесения. Для придания фактурности используют такой инструмент как кельма, а также фактурные валики и аппликаторы.
Как отличить структурную штукатурку от фактурной? Структурная выглядит резкой, грубой, имеет острые очертания и эффект «старины». Фактурная же больше похожая на мазки, облака, картину маслом.
Этот тип штукатурки очень легко узнать по минеральной крошке, которая может быть как однотонная, так и слегка переливающаяся. Она выделяется особой экологичностью и стойкостью. Может прослужить вам очень долго и при этом не стоить слишком дорого. Издали зернистая структура минеральной штукатурки может быть почти незаметна, но при движении по комнате вы заметите красивые переливы оттенков.
Кроме традиционного использования венецианской штукатурки в роскошных классических интерьерах, а структурной — в коридорах и ванных комнатах современные дизайнеры придумывают самые разнообразные идеи декора с целью вывести использование штукатурки на совершенно новый уровень.
Минимализм отлично смотрится на фоне изящной венецианской штукатурки, которая к тому же прекрасно подойдет для стилей лофт и индастриал, ар-деко, стим-панка и марокканского.
Фактурная штукатурка идеально подходит под этнические и исторические интерьеры, например, островной греческий, где нужно имитировать грубое строение из самана или глины.
Эффекты старины от структурной штукатурки пригодятся в таких стилях как прованс и шебби-шик, а интересный рельеф подойдет и под современный модерн.
Для романтичных и классических интерьеров подходят натуральные и теплые оттенки, с изображениями цветов, листьев, виноградной лозы, роз или просто мазки фактурной штукатурки. В более современных и строгих интерьерах подойдет интересная геометрия, зигзаги и различные волны.