Виды декоративной штукатурки

Самый популярный вид штукатурки позволяет создавать неоднородный и зернистый узор. Ее основой служат гранулы из кварца, а размер зерна может варьироваться от 0,6 до 3 миллиметров. Другие названия этого типа «короед» или «шуба».

Структурная штукатурка может быть похожая на грубые мазки кисти, растрескавшуюся глину, поцарапанную стену, изъеденное короедом дерево. Для создания различных бороздок вам понадобится мелкозернистый тип, а для эффектов типа старого известняка — крупнозернистый.

Существует несколько видов структурной штукатурки. Она бывает на основе синтетических латексов, силикатная, минеральная и на водной основе.

Структурная штукатурка еще и самая универсальная. Может наноситься на любую поверхность (бетон, кирпич, гипcокартон, металл или дерево). Она водоустойчива и подойдет для оформления ванной комнаты и санузла. В работе не привередлива, готовую смесь даже не нужно разводить.