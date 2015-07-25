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Виды декоративной штукатурки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Средиземноморском стиле в Симферополе, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в средиземноморском стиле
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Какой вид штукатурки выбрать для разных типов помещений? Чем они отличаются и как их легко распознать даже по фотографиям? Читайте ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Почему стоит выбрать штукатурку

Квартира для отдыха в Болгарии, LC.DESIGN LC.DESIGN Гостиная в классическом стиле
LC.DESIGN

Квартира для отдыха в Болгарии

LC.DESIGN
LC.DESIGN
LC.DESIGN

Декоративная штукатурка — очень древний способ отделки помещения, и в наше время он не потерял своей актуальности. Простота в использовании, практичность и возможность выбрать почти любой оттенок делают штукатурку универсальным вариантом на все случаи жизни.

Тем не менее у каждого типа штукатурки своя ниша в дизайне интерьера, о которой нам и предстоит узнать.

Венецианская штукатурка

Минимализм с человеческим лицом, artstyle artstyle Спальня в стиле кантри
artstyle

Минимализм с человеческим лицом

artstyle
artstyle
artstyle

Венецианская штукатурка является очень универсальным материалом, так как может имитировать различные ценные породы камня и даже использоваться дизайнерами для создания различного декора и рисунков на стенах. Правда, отделкой в данном случае должны заниматься исключительно профессионалы, так как здесь имеются некоторые сложности в работе. Например, вы обязательно должны наносить ее в несколько слоев, использовать затирку и прочие тонкости.

Венецианская штукатурка имеет позолоту, может выглядеть как мрамор или оникс и иметь различные рисунки (виноградная лоза, розы и другие цветы, маленький итальянский городок).

Структурная штукатурка

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Спальня в классическом стиле
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Самый популярный вид штукатурки позволяет создавать неоднородный и зернистый узор. Ее основой служат гранулы из кварца, а размер зерна может варьироваться от 0,6 до 3 миллиметров. Другие названия этого типа «короед» или «шуба».

Структурная штукатурка может быть похожая на грубые мазки кисти, растрескавшуюся глину, поцарапанную стену, изъеденное короедом дерево. Для создания различных бороздок вам понадобится мелкозернистый тип, а для эффектов типа старого известняка — крупнозернистый.

Существует несколько видов структурной штукатурки. Она бывает на основе синтетических латексов, силикатная, минеральная и на водной основе.

Структурная штукатурка еще и самая универсальная. Может наноситься на любую поверхность (бетон, кирпич, гипcокартон, металл или дерево). Она водоустойчива и подойдет для оформления ванной комнаты и санузла. В работе не привередлива, готовую смесь даже не нужно разводить.

Фактурная штукатурка

Дом в Средиземноморском стиле в Симферополе, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в средиземноморском стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Дом в Средиземноморском стиле в Симферополе

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

С помощью фактурной штукатурки вы сможете создать различные эффекты барельефа и панно, благодаря высокому уровню пластичности материала. Сырой она выглядит как белая масса, похожая на тесто, а окрашивается она только после нанесения. Для придания фактурности используют такой инструмент как кельма, а также фактурные валики и аппликаторы.

Как отличить структурную штукатурку от фактурной? Структурная выглядит резкой, грубой, имеет острые очертания и эффект «старины». Фактурная же больше похожая на мазки, облака, картину маслом.

Минеральная штукатурка

Нюансы белого, CO:interior CO:interior Спальня в скандинавском стиле
CO:interior

Нюансы белого

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Этот тип штукатурки очень легко узнать по минеральной крошке, которая может быть как однотонная, так и слегка переливающаяся. Она выделяется особой экологичностью и стойкостью. Может прослужить вам очень долго и при этом не стоить слишком дорого. Издали зернистая структура минеральной штукатурки может быть почти незаметна, но при движении по комнате вы заметите красивые переливы оттенков.

Штукатурка в современном интерьере

Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Спа в стиле минимализм
MC Interior

Минималистичный дизайн загородного дома

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Кроме традиционного использования венецианской штукатурки в роскошных классических интерьерах, а структурной — в коридорах и ванных комнатах современные дизайнеры придумывают самые разнообразные идеи декора с целью вывести использование штукатурки на совершенно новый уровень.

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Виды штукатурки и стили интерьера

Вне времени, VVDesign VVDesign Спальня в эклектичном стиле
VVDesign

Вне времени

VVDesign
VVDesign
VVDesign

Минимализм отлично смотрится на фоне изящной венецианской штукатурки, которая к тому же прекрасно подойдет для стилей лофт и индастриал, ар-деко, стим-панка и марокканского.

Фактурная штукатурка идеально подходит под этнические и исторические интерьеры, например, островной греческий, где нужно имитировать грубое строение из самана или глины.

Эффекты старины от структурной штукатурки пригодятся в таких стилях как прованс и шебби-шик, а интересный рельеф подойдет и под современный модерн.

Какой выбрать узор

Квартира, арт-квартира арт-квартира Гостиная в классическом стиле
арт-квартира

Квартира

арт-квартира
арт-квартира
арт-квартира

Для романтичных и классических интерьеров подходят натуральные и теплые оттенки, с изображениями цветов, листьев, виноградной лозы, роз или просто мазки фактурной штукатурки. В более современных и строгих интерьерах подойдет интересная геометрия, зигзаги и различные волны.

Мужская территория: лофт на мансарде семейного таунхауса
А вам нравится использовать штукатурку в отделке?

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