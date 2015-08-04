Апартаменты в стиле люксовой эклектики

Элегантная классика и эффектные дизайнерские приемы позволили дизайнерам из студии SVK design создать неповторимый интерьер на основе стандартной городской квартиры.

На этот раз нам открывают свои двери апартаменты в Минске. Они пропитаны гламуром и любовью к традициям. Таковы они — интерьеры в эклектичном стиле. Они позволяют вам путешествовать во времени по эпохам правления различных королей и даже заглядывать в будущее.

Многие дизайнеры считают, что именно за эклектичным смешением стилей будущее всего дизайна интерьера, и сегодня мы можем в этом убедиться на реальном примере.