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Апартаменты в стиле люксовой эклектики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Кухни в эклектичном стиле
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Элегантная классика и эффектные дизайнерские приемы позволили дизайнерам из студии SVK design создать неповторимый интерьер на основе стандартной городской квартиры.

На этот раз нам открывают свои двери апартаменты в Минске. Они пропитаны гламуром и любовью к традициям. Таковы они — интерьеры в эклектичном стиле. Они позволяют вам путешествовать во времени по эпохам правления различных королей и даже заглядывать в будущее.

Многие дизайнеры считают, что именно за эклектичным смешением стилей будущее всего дизайна интерьера, и сегодня мы можем в этом убедиться на реальном примере.

Гостиная и столовая

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Гостиные в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Косая планировка гостиной дает возможность нестандартно расположить мебель, найти место для электрического камина и даже сыграть на драматизме тяжелых штор по обеим стенам комнаты. Вместо телевизора — проектор, а современные дизайнерские светильники над столом добавляют классике немного футуристического настроения.

Бархат и стекло

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Гостиные в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Необычные сочетания материалов, таких как нежнейший бархат и стекло в гео-сфере с орхидеями наводят на размышлении о сути дизайна. Этот интерьер создавался для современной семьи, которая хочет, в первую очередь, выразить свое пристрастие к качественным и люксовым вещам, и во вторую — создать место, отражающее их общий характер. Так сложилось решение о создании дизайн-проекта на основе классики, разбавленной ультра-модными элементами декора.

Черная кухня

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Кухни в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Элегантная и строгая кухня напоминает мелодии Шопена и джаза одновременно. Минималистичные фасады позволяют максимально органично вместить гарнитур в открытое пространство кухни-гостиной, а столовая зона лежит между двумя мирами.

Хозяйская спальня

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Спальня в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Для отделки стен спальни был выбран уникальный мятный оттенок, набирающий все большую популярность в этом сезоне. Черные строгие линии кровати с балдахином, прикроватных столиков и светильников над ними визуально вносят порядок в интерьер. Для поддержания эффекта классического интерьера были выбраны натуральный паркет, отделка стен деревом и гипсовая лепнина вокруг люстры.

Ванная при спальне

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Ванная комната в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Всего лишь стеклянная дверь со шторой разделяет спальню и ванную комнату. В интерьере последней дизайнер немного отошел от общей концепции и воплотил мечту об урбанистическом дизайне будущего с элементами стиля индастриал.

Деревянный пол и нестандартный столик с железными ножками под раковину создают здесь и вовсе сюрреалистическую атмосферу.

Магия интерьера подкрепляется еще и интересной подсветкой дизайнерских светильников, а стеклянная дверь позволяет использовать и естественный солнечный свет в дневное время суток.

Нестандартный декор стен

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Ванная комната в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

В ванной комнате мы можем заметить абсолютно уникальную идею декорирования стен ванной комнаты своеобразным эко-панно.

Вид у такого интерьера становится и вовсе постапокалиптичным, и напоминает сцены из фильмов, где заброшенный бетонный город начинает захватывать дикая природа.

В этом ракурсе особенно интересно выглядит потолочная подсветка верхнего ряда плит, которые имеют эффект поцарапанного металла и оттого при свете становятся еще более стильными.

Лаунж-зона на лоджии

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Балконы и веранды в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

На лоджии дизайнер организовал дополнительную зону домашнего кинотеатра с телевизором и диваном. Большой квадратный пуф, стены с мягкой отделкой. Все это выводит комфорт лоджии для отдыха на новый уровень. Темные римские шторы и черная отделка стен позволяют полностью закрыться от солнечного света на момент киносеанса. Обратите внимание и на оригинальную мозаику на полу, составленную из плитки с разными типами орнаментов.

Элегантные обои для гостиной в классическом стиле
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