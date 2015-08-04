Апартаменты в стиле люксовой эклектики

Элегантная классика и эффектные дизайнерские приемы позволили дизайнерам из студии SVK design создать неповторимый интерьер на основе стандартной городской квартиры.
На этот раз нам открывают свои двери апартаменты в Минске. Они пропитаны гламуром и любовью к традициям. Таковы они — интерьеры в эклектичном стиле. Они позволяют вам путешествовать во времени по эпохам правления различных королей и даже заглядывать в будущее.
Многие дизайнеры считают, что именно за эклектичным смешением стилей будущее всего дизайна интерьера, и сегодня мы можем в этом убедиться на реальном примере.
Косая планировка гостиной дает возможность нестандартно расположить мебель, найти место для электрического камина и даже сыграть на драматизме тяжелых штор по обеим стенам комнаты. Вместо телевизора — проектор, а современные дизайнерские светильники над столом добавляют классике немного футуристического настроения.
Необычные сочетания материалов, таких как нежнейший бархат и стекло в гео-сфере с орхидеями наводят на размышлении о сути дизайна. Этот интерьер создавался для современной семьи, которая хочет, в первую очередь, выразить свое пристрастие к качественным и люксовым вещам, и во вторую — создать место, отражающее их общий характер. Так сложилось решение о создании дизайн-проекта на основе классики, разбавленной ультра-модными элементами декора.
Элегантная и строгая кухня напоминает мелодии Шопена и джаза одновременно. Минималистичные фасады позволяют максимально органично вместить гарнитур в открытое пространство кухни-гостиной, а столовая зона лежит между двумя мирами.
Для отделки стен спальни был выбран уникальный мятный оттенок, набирающий все большую популярность в этом сезоне. Черные строгие линии кровати с балдахином, прикроватных столиков и светильников над ними визуально вносят порядок в интерьер. Для поддержания эффекта классического интерьера были выбраны натуральный паркет, отделка стен деревом и гипсовая лепнина вокруг люстры.
Всего лишь стеклянная дверь со шторой разделяет спальню и ванную комнату. В интерьере последней дизайнер немного отошел от общей концепции и воплотил мечту об урбанистическом дизайне будущего с элементами стиля индастриал.
Деревянный пол и нестандартный столик с железными ножками под раковину создают здесь и вовсе сюрреалистическую атмосферу.
Магия интерьера подкрепляется еще и интересной подсветкой дизайнерских светильников, а стеклянная дверь позволяет использовать и естественный солнечный свет в дневное время суток.
В ванной комнате мы можем заметить абсолютно уникальную идею декорирования стен ванной комнаты своеобразным эко-панно.
Вид у такого интерьера становится и вовсе постапокалиптичным, и напоминает сцены из фильмов, где заброшенный бетонный город начинает захватывать дикая природа.
В этом ракурсе особенно интересно выглядит потолочная подсветка верхнего ряда плит, которые имеют эффект поцарапанного металла и оттого при свете становятся еще более стильными.
На лоджии дизайнер организовал дополнительную зону домашнего кинотеатра с телевизором и диваном. Большой квадратный пуф, стены с мягкой отделкой. Все это выводит комфорт лоджии для отдыха на новый уровень. Темные римские шторы и черная отделка стен позволяют полностью закрыться от солнечного света на момент киносеанса. Обратите внимание и на оригинальную мозаику на полу, составленную из плитки с разными типами орнаментов.