Гостиная в классическом стиле: секреты дизайна

Гостиная – это сердце вашего дома, место, где вы устраиваете поседелки с друзьями, проводите уютные семейные праздники или коротаете хмурые дождливые дни за увлекательной книгой. Для большинства из нас это и есть дом, уютный уголок, в котором можно отдохнуть и расслабиться после долгого рабочего дня.

Гостиная лучше всего отображает вкус хозяев и нам, конечно же, не хочется ударить в грязь лицом перед гостями. Иногда в нашем стремлении к украшательству мы перегибаем палку и рискуем перестараться, превращая центральную комнату дома в чертоги а-ля Людовик IV с гипсокартонной лепниной, абсурдными коллонами, позолотой и всем этим великолепием. Нам все же кажется, что лучшая гостиная – это уютная, функциональная гостиная с уютным уголком для чтения, мягким диваном и кучей книг. Для создания такой атмосферы лучше всего подойдет классический стиль, а эксперты Homify раскроют секреты традиционного сдержанного дизайна.