Гостиная в классическом стиле: секреты дизайна

Гостиная – это
сердце вашего дома, место, где вы устраиваете поседелки с друзьями, проводите уютные семейные праздники или коротаете хмурые дождливые дни за увлекательной книгой. Для большинства из нас это и есть дом, уютный уголок, в котором можно отдохнуть и расслабиться после долгого рабочего дня.
Гостиная лучше всего отображает вкус хозяев и нам, конечно же, не хочется ударить в грязь лицом перед гостями. Иногда в нашем стремлении к украшательству мы перегибаем палку и рискуем перестараться, превращая центральную комнату дома в чертоги а-ля Людовик IV с гипсокартонной лепниной, абсурдными коллонами, позолотой и всем этим великолепием. Нам все же кажется, что лучшая гостиная – это уютная, функциональная гостиная с уютным уголком для чтения, мягким диваном и кучей книг. Для создания такой атмосферы лучше всего подойдет классический стиль, а эксперты Homify раскроют секреты традиционного сдержанного дизайна.
Главное правило – не переусердствуйте. Скажите
нет вычурным кожаным диванам, избытку бархата и парчи, вензелям и огромным светильникам с кристалами. Много света, теплые сдержанные цвета, натуральные материалы – вот что отличает классическую гостиную. Вы можете себе позволить небольшой налет роскоши в виде экспериментов с драпировками, гардинами, текстильными элементами декора или антикварными предметами интерьера. Мягкий диван с подушками и пледом, удобное кресло для чтения, журнальный столик, несколько приятных мелочей в виде антикварных статуэток или ваз с цветами – практически все, что нужно для достижения необходимого результата.
Не стоит впадать и в другую крайность, делая интерьер слишком монотонным и строгим. Возьмите себе на заметку, что не вся мебель должна быть одного цвета и даже дизайна. Попробуйте подобрать контрастную мебель, которая бы гармонично сочеталась между собой. Не забудьте об удобных подушках (здесь вы ограниченны только собственной фантазией и вкусом) и уютном пледе. Тонкий шерстяной ковер приглушенных цветов поможет создать теплую и уютную атмосферу.
Цветы, как один из самых традиционных элементов декора, уж точно никогда не будут лишними. Особенно хорошо смотрится винтажная посуда, используемая в качестве ваз. От старинного семейного сервиза остался один заварочный чайник? Не смогли пройти мимо удивительной красоты кувшина на блошином рынке? Не прячьте посуду
без пары на антресоли, а смело наполняйте их цветами! В этом случае особо выгодно будут смотреться предметы ярких цветов и с ручной росписью.
Довольно оригинальное дизайнерское решение – использовать ткань для отделки стен. Здесь лучше ограничиться одной стеной (или ее частью), а также использовать текстиль, который бы гармонично сочетался с остальной цветовой гаммой комнаты и дополнял ее, создавая лишь яркий акцент, не утяжеляя общий вид. Такой элемент декора позволит
оживить классический интерьер и выделить отдельные зоны комнаты.
Винтажные предметы – мебель, посуда, декоративные предметы отлично подходят для классического дизайна. Мы хотели бы особенно отметить такую деталь как часы. Старинные часы придадут благородный лоск интерьеру и помогут создать загадочную ретро-атмосферу в комнате. Не обязательно тратиться на оригинальную антикварную вещь. При ограниченном бюджете можно обратить внимание на стилизованные часы, которых на рынке предостаточно. Кроме того, пройдитесь по блошиным рынкам. Вполне возможно, что вам попадутся на глаза несколько экземпляров советской эпохи, которые тоже могут служить достойной альтернативой.
Общеизвестно, что многие оценивают дом и его обитателей по количеству книг на полках. По нашему скромному мнению, киги – лучший и самый универсальный элемент декора. Аккуратно расставьте на полках многотомные собрания сочинений в красивых обложках. Если же у вас много разносортных книг, которые вы не хотели бы хранить в дальних шкафах, можно вырезать для них обложки из подходящего по цвету картона или бумаги. Как показывает опыт, отлично справляется с этим заданием простая подарочная бумага.
У всех нас есть увесистая коллекция старых черно-белых фотографий, на которых запечатлена история нескольких поколений семьи. Выберите самые удачные, закажите их версии в большом формате и подберите подходящие рамки. Такая мини-галлерея всегда будет смотреться уместно в
сердце вашего жилища и радовать вас самыми теплыми моментами прошлого.
Непринужденная Классика
Позаботьтесь о нескучной подборке книг для журнального столика. Большинство из них сами по себе – настоящие произведения искусства, которые хочется выставить на всеобщее обозрение. Для поддержания порядка храните журналы и газеты в специальной корзине. Благо, существует огромное количество вариантов, которые идеально впишутся в ваш интерьер – плетеные из лозы, кожаные, из ткани или дерева. Не забудьте о цветах или красивой декоративной вазе с фруктами, а также позаботьтесь о достаточном освещении – классической напольной лампы должно быть достаточно.
Настоятельно рекомендуем вам по возможности разориться на большое, удобное и главное – качественное кресло. Такой предмет прослужит вам не один год, а то и вовсе превратится в семейную реликвию. Просто поменяйте обивку, и ваше кресло будет как новенькое даже по прошествии нескольких лет. Обратите внимание на варианты с подставкой для ног. Вполне вероятно, что хорошее кресло станет ваши любимым предметом интерьера, в котором вы будете проводить вечера за чтением и просмотром фильмов.
Ну а если у ваши ресурсы позволяют, обзаведитесь камином. Не важно, дровяной или газовый, электро- или биокамин – наличие самого что ни на есть настоящего очага в доме превратит даже самую холодную и необжитую гостиную в уголок уюта и спокойствия и вы будете всегда с удовольствием возвращаться домой, предвкушая приятный вечер с чашкой какао и любимой книгой перед камином.