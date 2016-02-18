Новейшие тренды оформления пола в спальне

Интересные интерьерные решения для спальни дает сочетание в отделке пола материалов различающихся по текстуре: теплое дерево и массивный камень, гладкая плитка и шершавый бетон, ковролин длинноворсовый пушистый и низкий плотный.

С помощью такого сочетания текстур можно создавать зонирование в комнате, разделяя комнату на зоны сна, гардеробную, небольшой домашний кабинет в спальне или уютный туалетный столик.

Сочетание текстур поможет и создать оригинальный узор на полу, переплетение геометрических форм, выполненных не только из разного цвета, но и из разной текстуры материалов.