Новейшие тренды оформления пола в спальне

Конечно, весь интерьер спальни призван создавать максимально спокойную и уютную атмосферу, чтобы засыпать было комфортно, а просыпаться – легко. Но это не значит, что все наши спальни должны быть выполнены в традиционных бежевых тонах, без оригинальных решений и индивидуального стиля. Яркие тренды, новые материалы, сочетание текстур – дизайн напольных покрытий для спальни дает вам широкое поле возможностей обновить привычный интерьер.
Каменный пол даже в скромной спальне стандартной городской квартире может создать атмосферу брутального особняка, альпийского шале – грубоватая роскошная фактура, мощная энергия природной красоты и необузданной силы. Причем, использовать для того можно даже не сам натуральный камень, а воссоздать текстуру и рисунок с помощью современных материалов. Например, наливной пол – гладкое бесшовное декоративное покрытие, которое позволяет воссоздать глубину структуры и сочетания оттенков любого натурального камня от изысканного розоватого мрамора до массивного гранитного камня.
Идея использовать дерево в спальне для отделки пола далеко не нова, этот теплый, умиротворяющий и расслабляющий материал издревле используют для создания уютной обстановки в комнатах. Но каждый раз дизайнеры находят новое прочтение этого древнего натурального материала. И если в эпоху 70-80-х годов – активно проводились эксперименты с ярким пластиком и увлечением футуристичными формами домашних интерьеров, то новая волна эко-дизайна стремится использовать натуральные материалы наиболее близко к их первозданному виду.
Интересные интерьерные решения для спальни дает сочетание в отделке пола материалов различающихся по текстуре: теплое дерево и массивный камень, гладкая плитка и шершавый бетон, ковролин длинноворсовый пушистый и низкий плотный.
С помощью такого сочетания текстур можно создавать зонирование в комнате, разделяя комнату на зоны сна, гардеробную, небольшой домашний кабинет в спальне или уютный туалетный столик.
Сочетание текстур поможет и создать оригинальный узор на полу, переплетение геометрических форм, выполненных не только из разного цвета, но и из разной текстуры материалов.
Совсем не обязательно ограничиваться стандартными решениями для интерьера спальни – яркие блестящие полы вполне уместны в стильном динамичном интерьере. Чтобы спальня стала оригинальной, стильной и при этом сохранила лаконичность деталей вполне достаточно всю декоративность воплотить в напольном покрытии. Остальной интерьер – удобный, простой и привычный для вас, таким же и останется, но общий вид комнаты преобразится благодаря текстуре пола.
Стилистика лофта активно используется и в оформлении спален – сочетание необработанных материалов и современных эргономичных форм, кирпича и дерева, серого бетона и ковров с традиционными узорами.
С практической точки зрения, бетонный пол для спальни – решение хотя на первый взгляд не привычное, но расширяющее возможности интерьера. Бетон в спальне можно дополнительно оборудовать системой
теплый пол, полностью убрав из интерьера комнаты такие детали как радиаторы на стенах.
Мягкий ковер возле кровати – лучший способ расслабится вечером, настраиваясь на спокойный сон и встретить утро в хорошем настроении. Если в других помещениях большое внимание уделяется практичности коврового покрытия, то рядом с кроватью можно позволить себе постелить на пол мягкие и длинноворсовые ковры, приятные для голых ступней. Создайте с помощью ковра вокруг кровати своеобразный оазис уюта и умиротворения, свой идеальный островок для отдыха.
Дизайн пола в спальне активно использует средиземноморские и восточные мотивы: сплетение ярких узоров, терракотовые и песочные оттенки. Такая отделка пола – яркий и теплый акцент интерьера, оригинальное, но не навязчивое украшение комнаты. Для создания насыщенный цветовых сочетаний и узоров на полу дизайнеры используют и керамогранитную плитку, и разноцветный ковролин, и тонированный ламинат, и даже красочность 3Д-рисунков с помощью наливных полов. Узоры, создаваемые такими материалами не ограничены одним стилем – это может быть и четкая геометрия минимализма, и витиеватые восточные орнаменты, и футуристичные картины.