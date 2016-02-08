Как превратить фургон в уютный домик?

Дорожные приключения – столь любимый американскими писателями сюжет,- кажутся невероятно заманчивыми и привлекательными. Случается, по прочтении очередной книги Вы погружаетесь в мечты о длительном путешествии, о нетривиальных событиях и впечатлениях, которые бы – разумеется! – сопровождали Вас в пути. Но романические мечты разбиваются о житейский холодный расчёт: что поделаешь, если спать на заднем сидении автомобиля Вы не готовы, а ежедневный сон в отеле и ужин в ресторане требуют слишком серьезных накоплений? Если дорога чудится Вам единственным спасением от рутины офисных будней, но, в то же время, Вы крепко связаны по рукам и ногам привычкою к комфорту? Возможно, стоит задуматься о доме на колесах.
Конечно, всегда можно приобрести уже готовый автодом. Впрочем, всегда ли: такая покупка требует изрядных вложений. Значительно доступнее, да и интересней самостоятельно переделать фургон или трейлер в уютный домик, особенно если подходящий автотранспорт у Вас уже имеется.
И так, если Вы решили сделать дом в фургоне своими руками, вам понадобятся некоторые базовые знания, инструменты, много терпения и много свободного времени. Важно учитывать, что перед началом работ по переустройству транспортного средства своими силами необходимо согласовать проект и оформить необходимые для выполнения этой трансформации документы. Только в таком случае Ваш необычный дом сможет миновать всевозможные юридические препоны. Единой рекомендации по этому вопросу не существует, так как правила оформления документов варьируются в зависимости от законодательства Вашей страны.
Прежде всего необходимо продумать форму кузова, удалить коррозию и исправить механические повреждения. Большинство фургонов лишено окон, так что имеет смысл обеспокоиться тем, каким образом и где они будут установлены: ведь окна – обязательный атрибут дома, обеспечивающий достаточное количество дневного света и свежего воздуха. Кроме того, окна ещё и декоративный элемент, позволяющий проявиться Вашему индивидуальному вкусу.
По естественной необходимости, помимо окон, фургон будет испещрён ещё некоторым количеством отверстий. Приточно-вытяжная вентиляция, отводящее отверстие для газов, горловина ёмкости для воды и прочие. Имеет смысл сразу продумать все необходимые манипуляции с целостностью кузова, чтобы в последствии не пришлось проводить трудоёмких проникновений под кожу дома на колёсах.
Обязательное наличие свободного пространства – один из важнейших принципов, которому стоит следовать при дизайне автодома. Это аспект скорее психологический, нежели функциональный, необходимый для комфортного времяпровождения в доме на колесах . Подобрать мебель для автодома непростая задача, так как она должна отвечать нескольким требованиям одновременно: практичность, компактность, комфортабельность и эстетичность. Поэтому часто предпочтение отдается трансформируемой многофункциональной мебели, например кровать-шкаф, диван-стол, откидной стол и т.д. Существуют различные способы изготовления и установки мебели. Иногда хорошие предложения встречаются на интернет-аукционах, а также возможно заказать мебель у специалистов или же изготовить ее своими руками.
Если вы задумываете кухню в своем доме на колесах, то необходимо обеспечить водоснабжение, газ и электричество. Для подачи холодной воды под раковиной устанавливаются две канистры. Подачу воды обеспечивает погружной насос. С каждой новой необходимой единицей сантехники система будет существенно усложняться. Дополнительные большие баки с водой могут быть установлены как на крыше, так и под днищем фургона.
Во избежании возможных рисков доверьте установку шлангов для подачи газа и электрической проводки квалифицированным специалистам, так как в случае неправильной установки они могут представлять серьезную опасность. Вообще, целесообразней обойтись без газа, используя электрическую плиту: это сэкономит место, необходимое в противном случае для хранения газовых баллонов. Кроме того, потенциальная опасность открытого огня и газа в пути значительно больше, чем электричества и электроплиты. При благоприятной погоде отличной идеей для дома на колесах станет использование солнечных и ветряных батареи для выработки собственного электричества, это позволит вам обрести автономность и спокойно проводить длительное время на природе вдали от цивилизации.
Важно ответить на вопрос: какое количество человек будет жить в Вашем доме? Так, например, для детей вполне подойдёт двухъярусная кровать, в то время, как взрослые могут расположиться на кровати “выпадающей”. Говоря об экономии места и о функциональности, мы сразу представляем кровать-трансформер, превращающуюся в диван Но кровать-стол, значительно более редкий
экземпляр, куда как лучше подходит для малогабаритного мобильного дома. Они бывают разных конструкций, при сложении стол может складываться под кровать или же подниматься наверх.
Важным вопросом при обустройстве интерьера дома на колёсах является способ хранения всех необходимых для жизни вещей. Самым рациональным решением, наряду с известной аскетичностью, нужно признать гибридную систему хранения, в которой поверхности могут по необходимости играть роль хранилища либо стола, стула, кровати и т.д.
Если высота фургона позволяет, то возможно устроить систему хранения с помощью подиума, который в свою очередь будет выполнять роль кровати при расстеленном матрасе. Кроме того возможно сделать шкаф перегородку, который станет своеобразной ширмой разделяющей кухню и спальное место.
Обзаводясь домом на колёсах, Вы получаете прежде всего свободу быть повсюду дома. А от дома мы ждём уюта. Так что, если Ваш фургон всё ещё больше напоминает макет дома, стоит провести кое-какие декоративные работы – чтобы вся эта затея не потеряла смысла! Занавесьте окна, положите на кровать декоративные подушки и расставьте кое-где маленькие декоративные предметы. Именно эти детали, как бы малозначительны они не были в обычном доме, аннулируют остатки “машинного” впечатления от Вашего фургона именно своей “неуместностью”. Кроме того, это те элементы, которые беспроблемно могут быть перенесены из одного интерьера в другой, транспортируя частички атмосферы дома повсюду.
Дом на колёсах – потрясающих вариант обустройства быта и жизни вообще для тех, кто не может жить без путешествий. И если Вы желаете не разделять обычной жизни и впечатлений дороги и устали от необходимости налаживать порядок вещей и ход событий в каждом новом месте, то автодом – именно то, что Вам нужно!