Как превратить фургон в уютный домик?

Дорожные приключения – столь любимый американскими писателями сюжет,- кажутся невероятно заманчивыми и привлекательными. Случается, по прочтении очередной книги Вы погружаетесь в мечты о длительном путешествии, о нетривиальных событиях и впечатлениях, которые бы – разумеется! – сопровождали Вас в пути. Но романические мечты разбиваются о житейский холодный расчёт: что поделаешь, если спать на заднем сидении автомобиля Вы не готовы, а ежедневный сон в отеле и ужин в ресторане требуют слишком серьезных накоплений? Если дорога чудится Вам единственным спасением от рутины офисных будней, но, в то же время, Вы крепко связаны по рукам и ногам привычкою к комфорту? Возможно, стоит задуматься о доме на колесах.

Конечно, всегда можно приобрести уже готовый автодом. Впрочем, всегда ли: такая покупка требует изрядных вложений. Значительно доступнее, да и интересней самостоятельно переделать фургон или трейлер в уютный домик, особенно если подходящий автотранспорт у Вас уже имеется.