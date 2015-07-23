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Гостиная в стиле модерн

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Pine HOUSE, Aksenova&Gorodkov project Aksenova&Gorodkov project Гостиная в стиле модерн
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Гостиная служит местом для приема гостей, а также пространством, где хозяева квартиры проводят свой досуг. Поэтому эта комната должна отвечать характеру и потребностям хозяев – это либо уютная комната с теплым камином, либо пространство с нестандартным интерьером, созданное для привлечения внимания гостей дома. К  последнему варианту можно отнести гостиные в стиле модерн. Этот стиль привлекает внимание в первую очередь благодаря своей современности и смелости дизайнерских решений, которые используются при их создании. Отличительной особенностью модерна является соседство ярких, порой контрастных оттенков и цветов. Однако нередко гостиные в стиле модерн включают в себя и пастельные тона. В модернистских гостиных присутствуют различные фактуры и формы: резкие линии и очертания,  округлые формы. В данной статье мы старались рассмотреть гостиные в стиле модерн самой разной тематики и направленности.

Пастельные тона

Кухня-гостиная Олег Елфимычев Гостиная в стиле модерн
Олег Елфимычев

Кухня-гостиная

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

Как было упомянуто ранее, гостиные в стиле модерн также могут быть представлены в пастельных мягких и светлых тонах. Представленный проект гостиной был выполнен для семьи, состоящей из родителей и взрослой дочери. Налицо совмещение интересов двух поколений – комната получилась современной и в то же время очень уютной. Люстра и журнальный столик, выполненные в классическом стиле, смягчают модерновый дизайн пространства.

Модерн в сочетании с экостилем

экостиль kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
kristinavoloshina

экостиль

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Основная  идея  этого  интерьера –  обыграть фактуру дерева,  деревянных  спилов и  коры . Именно они  создают  атмосферу  тепла  и   уюта,  покоя  и  защищённости в помещении. В гостиной присутствуют современные  лаконичные  приёмы работы   с  деревом –  оригинальные  полки  из  грубых неотёсанных досок,  деревянные  колодки у  камина,  срезы  у  изголовья  кровати  и  сама дверь   в  спальню. Всё это контрастирует  с современными изящными  элементами  освещения  и  мебели . Кроме того, оттенки охры, бежевого   и  мягкого жёлтого приятно  сочетаются   с  белым  цветом, а вкрапления  холодных  акцентов  заставляет   работать  их ещё  активнее.

Модерн на любой вкус

Интерьер таунхауса, 183 кв. м. (3 этажа), Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Гостиная в стиле модерн
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Интерьер таунхауса, 183 кв. м. (3 этажа)

Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Несмотря на традиционное мнение о том, что для модерн уместен лишь на больших пространствах, представленный проект подтверждает обратное. Подобный интерьер мог бы быть применен в большинстве российских квартир, не отличающихся обширной площадью.

Элементы футуристического стиля

002 Aksenova&Gorodkov project Гостиная в стиле модерн
Aksenova&amp;Gorodkov project

002

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Одним из направлений модерна является футуристический стиль. Основным отличием этого стиля от других основывается в большей степени на архитектуре помещения. Округленные дверные проемы, стены, асимметричные углы должны быть запланированы перед ремонтом. Однако футуристическую обстановку можно создать и в случае, если  дом построен в обычных формах. В этом случае потребуется проявить немного фантазии и создать желанный интерьер с с помощью мебели, стеновых покрытий или элементов декора. В данном проекте этому способствует применение  светильников, журнального столика, выполненного в округлых формах и фактурного стенового покрытия.

Модерн в ярких красках

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Гостиная в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Создатели данного интерьера добавили красок и деталей, разбавляющих холодный стиль пространства. Деревянные панели на стенах, пушистый ковер, вазы и живые цветы создают уют в комнате. В такой гостиной хочется проводить вечера с семьей и в компании близких. 

Использование свободного пространства

M6-house 「 幾何学の家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Гостиная в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Особенностью данного интерьера являются панели, установленные вдоль лестницы. Данный элемент интерьера соединяет два уровня дома, создавая их единение в гостиной зоне. Максимум естественного освещения  и минимум деталей  - интерьер получился очень легким и открытым.

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Ничего лишнего

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

В представленном интерьере нет ничего лишнего. Панорамные окна увеличивают пространство. Однотонные материалы пастельных оттенков, максимальная открытость пространства добавляют  комнате ощущение свободы и единение с природой.

Совмещение зон

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Создатели данного интерьера объединили две зоны дома: столовую и гостиную комнаты. Разделяющим элементом для этих зон явился обширный диван, являющийся центральным предметом интерьера в гостиной зоне. Это пространство  хорошо просматривается со второго этажа дома, который с ним разделяют стеклянные перегородки.

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