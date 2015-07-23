Гостиная в стиле модерн

Гостиная служит местом для приема гостей, а также пространством, где хозяева квартиры проводят свой досуг. Поэтому эта комната должна отвечать характеру и потребностям хозяев – это либо уютная комната с теплым камином, либо пространство с нестандартным интерьером, созданное для привлечения внимания гостей дома. К последнему варианту можно отнести гостиные в стиле
модерн. Этот стиль привлекает внимание в первую очередь благодаря своей современности и смелости дизайнерских решений, которые используются при их создании. Отличительной особенностью модерна является соседство ярких, порой контрастных оттенков и цветов. Однако нередко гостиные в стиле модерн включают в себя и пастельные тона. В модернистских гостиных присутствуют различные фактуры и формы: резкие линии и очертания, округлые формы. В данной статье мы старались рассмотреть гостиные в стиле модерн самой разной тематики и направленности.
Как было упомянуто ранее, гостиные в стиле модерн также могут быть представлены в пастельных мягких и светлых тонах. Представленный проект гостиной был выполнен для семьи, состоящей из родителей и взрослой дочери. Налицо совмещение интересов двух поколений – комната получилась современной и в то же время очень уютной. Люстра и журнальный столик, выполненные в классическом стиле, смягчают модерновый дизайн пространства.
Основная идея этого интерьера – обыграть фактуру дерева, деревянных спилов и коры . Именно они создают атмосферу тепла и уюта, покоя и защищённости в помещении. В гостиной присутствуют современные лаконичные приёмы работы с деревом – оригинальные полки из грубых неотёсанных досок, деревянные колодки у камина, срезы у изголовья кровати и сама дверь в спальню. Всё это контрастирует с современными изящными элементами освещения и мебели . Кроме того, оттенки охры, бежевого и мягкого жёлтого приятно сочетаются с белым цветом, а вкрапления холодных акцентов заставляет работать их ещё активнее.
Несмотря на традиционное мнение о том, что для модерн уместен лишь на больших пространствах, представленный проект подтверждает обратное. Подобный интерьер мог бы быть применен в большинстве российских квартир, не отличающихся обширной площадью.
Одним из направлений модерна является футуристический стиль. Основным отличием этого стиля от других основывается в большей степени на архитектуре помещения. Округленные дверные проемы, стены, асимметричные углы должны быть запланированы перед ремонтом. Однако футуристическую обстановку можно создать и в случае, если дом построен в обычных формах. В этом случае потребуется проявить немного фантазии и создать желанный интерьер с с помощью мебели, стеновых покрытий или элементов декора. В данном проекте этому способствует применение светильников, журнального столика, выполненного в округлых формах и фактурного стенового покрытия.
Создатели данного интерьера добавили красок и деталей, разбавляющих холодный стиль пространства. Деревянные панели на стенах, пушистый ковер, вазы и живые цветы создают уют в комнате. В такой гостиной хочется проводить вечера с семьей и в компании близких.
Особенностью данного интерьера являются панели, установленные вдоль лестницы. Данный элемент интерьера соединяет два уровня дома, создавая их единение в гостиной зоне. Максимум естественного освещения и минимум деталей - интерьер получился очень легким и открытым.
В представленном интерьере нет ничего лишнего. Панорамные окна увеличивают пространство. Однотонные материалы пастельных оттенков, максимальная открытость пространства добавляют комнате ощущение свободы и единение с природой.
Создатели данного интерьера объединили две зоны дома: столовую и гостиную комнаты. Разделяющим элементом для этих зон явился обширный диван, являющийся центральным предметом интерьера в гостиной зоне. Это пространство хорошо просматривается со второго этажа дома, который с ним разделяют стеклянные перегородки.