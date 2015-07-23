Гостиная в стиле модерн

Гостиная служит местом для приема гостей, а также пространством, где хозяева квартиры проводят свой досуг. Поэтому эта комната должна отвечать характеру и потребностям хозяев – это либо уютная комната с теплым камином, либо пространство с нестандартным интерьером, созданное для привлечения внимания гостей дома. К последнему варианту можно отнести гостиные в стиле модерн . Этот стиль привлекает внимание в первую очередь благодаря своей современности и смелости дизайнерских решений, которые используются при их создании. Отличительной особенностью модерна является соседство ярких, порой контрастных оттенков и цветов. Однако нередко гостиные в стиле модерн включают в себя и пастельные тона. В модернистских гостиных присутствуют различные фактуры и формы: резкие линии и очертания, округлые формы. В данной статье мы старались рассмотреть гостиные в стиле модерн самой разной тематики и направленности.