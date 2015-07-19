Сколько стоит дом построить

В этой статье мы приведем примерные цены на строительство коттеджа из разных материалов от блоков до бруса.
При планировании бюджета на строительство дома многие интересуются конкретной стоимостью материалов, но забывают про другие немаловажные факторы. Вы можете выбрать более дешевый метод строительства, но потом тратить больше средств на отопление или ремонтные работы в целом. Чтобы учесть все нюансы, мы постарались составить для вас максимально простую и полезную статью для принятия взвешенного решения.
При оценках рассматриваются затраты на строительства дома под чистовую отделку, эксплуатацию и ремонт, исходя из возможного срока службы дома в 100 лет. Долгосрочное планирование всегда является наиболее честной попыткой узнать все плюсы и минусы.
Говоря о кирпиче, мы приведем для вас цены сразу по двум вариантам. Первый — со стеной из кирпича шириной в 510 мм со штукатуркой.
Стоимость строительства оценивается в 22450 руб./кв.м., отопления и вентиляции 330 руб./кв.м./год, ремонтных работ 45 руб./кв.м./год, стоимость владения 600 руб./кв.м./год.
Существует и более оптимальный вариант строительства стены шириной в 630 мм со штукатуркой по утеплителю.
Стоимость строительства оценивается в 27750 руб./кв.м., отопления и вентиляции 145 руб./кв.м./год, ремонтных работ 85 руб./кв.м./год, стоимость владения 500 руб./кв.м./год.
Газобетонный блок является одним из самых дешевых материалов для строительства частного дома, но все же есть некоторые сомнения в его экологичности. Рекламные материалы говорят об отсутствии испарений и радиации, а мы советуем особенно тщательно подойти к выбору материала для строительства. Также существует вариант керамзитобетонного блока, в составе которого обожженная глина, и он более экологичен.
При расчетах мы используем вариант газобетонного блока с утеплением и штукатуркой.
Стоимость строительства оценивается в 20700 руб./кв.м., отопления и вентиляции 140 руб./кв.м./год, ремонтных работ 55 руб./кв.м./год, стоимость владения 405 руб./кв.м./год.
Если вы хотите построить деревянный дом, то оцилиндрованный брус является самым бюджетным вариантом. О том, из какой породы дерева лучше строить дом, читайте в другой нашей статье.
При расчетах мы используем вариант оцилиндрованного бруса шириной 350 мм (Ангарская сосна).
Стоимость строительства оценивается в 23000 руб./кв.м., отопления и вентиляции 180 руб./кв.м./год, ремонтных работ 60 руб./кв.м./год, стоимость владения 465 руб./кв.м./год.
Клееный брус дороже оцилиндрованного и выглядит более современно. К тому же дом из него не требует времени для усадки перед началом отделочных работ, в то время как при остальных вариантах вам придется ждать от 2 до 10 месяцев.
При расчетах мы используем вариант клееного бруса размерами 279×210 без утепления.
Стоимость строительства оценивается в 35400 руб./кв.м., отопления и вентиляции 215 руб./кв.м./год, ремонтных работ 60 руб./кв.м./год, стоимость владения 630 руб./кв.м./год.
У каждого варианта строительства есть свои преимущества и недостатки, поэтому мы хотим рассказать вам и о возможности построить панельно-каркасный дом.
В своих расчетах мы используем вариант использования SIP панелей 174 мм.
Стоимость строительства оценивается в 12000 руб./кв.м., отопления и вентиляции 115 руб./кв.м./год, ремонтных работ 150 руб./кв.м./год, стоимость владения 385 руб./кв.м./год.
Стоимость вашего дома также серьезно зависит от стоимости участка. Его близость к городу и трассе, красивые виды и наличие лесного массива могут серьезно увеличить цену. Стоимость зависит и от площади участка, которую стоит рассчитывать, определяя потребности вашей семьи.
Кроме того, что вы планируете построить на нем сам дом, подумайте также и о бане, летней беседке, сарае для садового инвентаря, гараже. Минимальная площадь участка под застройку начинается от 6 соток, но для семьи, например, с 2—3 детьми ее стоит увеличить минимум до 15 соток, чтобы организовать садово-парковую зону и детскую площадку для игр.
Также стоит учесть, что если вы планируете в своем проекте различные нестандартные решения, например, окна интересных форм, декоративную мозаику, витражи, оформление ковкой, стоимость вашего дома может быть сильно увеличена. Ландшафтный дизайн тоже может стать непредвиденной, но достаточно значимой суммой расходов.
В расчетах также следует учесть подключение к газу и электричеству, бурение скважины, организацию канализации и отопления, строительство септика и покупку котла.
Молодежный квартал
Если вы будете искать, на чем сэкономить свои средства, подумайте о строительстве таунхауса или дома на два хозяина, тогда многие траты можно будет разделить пополам. Во второй половине могут жить ваши родственники или вы можете продать эту часть по рыночной цене.