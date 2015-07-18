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Голливудский пентхаус в Севастополе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиные в эклектичном стиле
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Стиль жизни кинозвезды или известного режиссера из Голливуда во многом может считаться привлекательным и желанным. Дизайн-студия Пейковых из Севастополя решили реализовать данную задумку максимально эффектно в одном из пентхаусов с панорамным видом на море. Как и сам Голливуд, он находится в доме на холме, что позволяет окидывать взглядом сразу несколько районов города.

В стиле Голливудского Возрождения

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Голливудское Возрождение (Hollywood Regency, в оригинале) — это стиль, возникший на одноименных холмах в попытке вернуть старые-добрые 30-е годы, полные лоска, глянца и блеска софитов. В таком интерьере сразу пробуждается любовь к жизни и ее красоте, а гостиная, в первую очередь, служит для коктейльных вечеринок и принятия гостей.

Сам стиль создавался на основе французского ар-деко и был главным фаворитом среди знаменитостей. Голливудское Возрождение очень привередливо к деталям, которые должны быть обязательно оригинальными и точно показывать стиль владельца и его предпочтения. В большинстве он делался в просторных виллах с панорамным остеклением, но стал популярным и среди владельцев городских пентхаусов.

Современный люкс

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Рожденный во время расцвета Голливуда, полный изобилия и экстравагантности, он стал символом ушедшей эпохи. А современные импровизации и великолепные дополнения, появившиеся позднее, вносят в стиль глубину.

Глянцевая кухня-столовая

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Кухни в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Голливудское Возрождение по праву может считаться чистым вдохновением, основанном на люксе и современной эстетике. Выставление на показ всего лучшего в этом стиле берется за правило, но в отличии от классических стилей, интерьер не превращается в музей, а остается стильным и даже слегка минималистичным.

Хозяйская спальня

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Спальня в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

В таком интерьере используются нейтральные, слегка теплые оттенки, такие как золотой, черный, белый, красный, слоновой кости. Главными тканями считаются бархат и шелк, а изысканное стекло и хрусталь можно увидеть практически в любой комнате. Кроме того, в стиле Голливудского Возрождение присутствуют и интересные тропические детали — изображения пальмовых листьев и бамбука, скульптуры экзотических животных или фруктов. Во многом эта традиция сложилась из-за частых разъездов самих владельцев, которые приносили частичку тропиков себе домой.

В хозяйской спальне обязательно большое внимание уделяется женской половине комнаты, с полноценным будуаром и зачастую особенно большой гардеробной.

Гламурная ванная

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

И все-таки прежде всего Голливудское Возрождение — это блеск, красота и любовью к излишествам, когда в интерьере не остается ни одного пустого места, несмотря на его большие размеры. В этом данный стиль похож на ар-деко, который тоже постоянно стремится добавить еще больше глянца в свой внешний вид.

В лучших традициях

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

В интерьере этой ванной используется потрясающая дизайнерская плитка, которая меняет свой цвет от марсалы до алого с помощью солнечного цвета. Атмосферу царских покоев и современного глянца в этой комнате невозможно не заметить.

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Цветы жизни

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Голливудский стиль считается эгоистичным в семейном плане из-за особо парадного вида гостиной, столовой и кухни. На самом же деле как в оригинальных виллах, так и в этом пентхаусе для игр детей и спокойных семейных вечеров отводятся дополнительные гостиные и игровые комнаты.

Точная копия

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Балконы и веранды в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Есть и отдельные зоны на свежем воздухе для гостей и семьи. В этом проекте в Севастополе мы можем видеть во второй гостиной выход на просторную террасу с джакузи и шезлонгами, прекрасным видом на город и особо высоким заграждением.

Жизнь в стиле таунхаус
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