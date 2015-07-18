Голливудский пентхаус в Севастополе

Голливудское Возрождение (Hollywood Regency, в оригинале) — это стиль, возникший на одноименных холмах в попытке вернуть старые-добрые 30-е годы, полные лоска, глянца и блеска софитов. В таком интерьере сразу пробуждается любовь к жизни и ее красоте, а гостиная, в первую очередь, служит для коктейльных вечеринок и принятия гостей.

Сам стиль создавался на основе французского ар-деко и был главным фаворитом среди знаменитостей. Голливудское Возрождение очень привередливо к деталям, которые должны быть обязательно оригинальными и точно показывать стиль владельца и его предпочтения. В большинстве он делался в просторных виллах с панорамным остеклением, но стал популярным и среди владельцев городских пентхаусов.