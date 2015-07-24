Мужская территория: лофт на мансарде семейного таунхауса

Каждый хочет иметь свое собственное личное пространство, где каждая деталь обстановки была бы твоей. В таком интерьере ты чувствуешь себя максимально уютно, самим собой и точно осознаешь свои цели и приоритеты. Так и владелец семейного таунхауса, где он живет с женой и детьми, прекрасно понимает ценность отдельного рабочего кабинета в стиле лофт на мансардном этаже.

Дизайн-студия «Эскиз» решила остановиться на проекте единого многофункционального пространства, которое легко трансформируется под нужды владельца.

Благодаря фантазии дизайнеров и хозяина 50 квадратных метров превратились не просто в рабочее место, но и в истинно мужскую обитель, где можно выпить скотч с друзьями, посмотреть кино и даже сходить в сауну.