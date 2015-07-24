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Мужская территория: лофт на мансарде семейного таунхауса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Мансарда с мужским характером, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
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Каждый хочет иметь свое собственное личное пространство, где каждая деталь обстановки была бы твоей. В таком интерьере ты чувствуешь себя максимально уютно, самим собой и точно осознаешь свои цели и приоритеты. Так и владелец семейного таунхауса, где он живет с женой и детьми, прекрасно понимает ценность отдельного рабочего кабинета в стиле лофт на мансардном этаже.

Дизайн-студия «Эскиз» решила остановиться на проекте единого многофункционального пространства, которое легко трансформируется под нужды владельца.

Благодаря фантазии дизайнеров и хозяина 50 квадратных метров превратились не просто в рабочее место, но и в истинно мужскую обитель, где можно выпить скотч с друзьями, посмотреть кино и даже сходить в сауну.

Гостиная и сауна

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Вся мансарда в общем имеет 4 функциональных зоны: гостиную (с возможным дополнительным спальным местом для гостей), тренажерный зал, сауну и кабинет. Диван разрабатывался по индивидуальному заказу и собирался уже на месте.

Дизайн интерьера остального дома выполнен в другом стиле, поэтому в данном интерьере веяния стиля лофт позволили создать особенную индивидуальную зону и атмосферу полной независимости. Для создания более правдоподобного интерьера использовали также видимые несущие балки, мебель в стиле минимализм и сделали акцент на брутальных деталях.

Свободная планировка помогла сэкономить пространство и разместить на имеющейся площади все необходимое. Такой интерьер легко трансформировать, заменяя одни элементы другими, при особой надобности. На мансарде рекомендуются проекты с открытой планировкой для большего психологического комфорта, поэтому сауна отделена от основного пространства лишь текстильной занавеской.

Тренажерный зал

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Тренажерный зал находится в дальнем углу мансарды. Традиционная светлая цветовая гамма стиля лофт пришлась по вкусу хозяину, и интерьер оформили с использованием нейтральных бежевых и серых тонов. Оттенки натуральной древесины, акцентная кирпичная стена и керамическая плитка под камень в зоне сауны позволили сделать совершенно новое пространство на вид более основательным.

Главным в этом проекте были личные пожелания хозяина, который хотел создать место, где можно работать, отдыхать, планировать будущее и наслаждаться настоящим.

Кабинет

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург Дизайн-студия 'Эскиз' Рабочий кабинет в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Этот таунхаус находится в поселке «Форест Хаус» в г. Екатеринбург, а само помещение изначально не имело утепления и испытывало недостаток в естественном свете. Дизайнеры добавили в проект два мансардных окна, утеплили стены и крышу, а на потолке использовали матовое стекло с подсветкой, чтобы добавить комнате света.

В углу находится рабочий стол, удобно размещенный лицом ко всему помещению. Отсюда мы можем прекрасно оценить размеры помещения и понять, что для реализации идеального мужского кабинета нужно не так уж и много места.

Популярный лофт

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург Дизайн-студия 'Эскиз' Тренажерный зал в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Стиль лофт становится все более и более популярным в Восточной Европе, и эта мода очень заразительна. Если вы заинтересованы в интерьерах в стиле лофт, посмотрите и другие опубликованные нами статьи, которые мы специально собрали для вас:

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