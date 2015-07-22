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Новый московский модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в классическом стиле
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Шикарный и лаконичный образец ретро-стиля мы можем найти в портфолио архитектурного бюро KV-BURO.

Этот жилой дом общей площадь 970 квадратных метров эффектно отличается от типовых проектов коттеджей. Эксклюзивная планировка и архитектурные решения позволили создать по-настоящему идеальный дом для одной конкретной семьи, который отражает ее индивидуальный характер.

Ночной экстерьер

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Кровля в этом проекте необычная и выполнена из искусственно состаренной меди. Со стороны заднего дворика хорошо виден ее изгиб в форме полумесяца и большая терраса при спальнях.

Функциональный и экологичный проект получился благодаря совместной работе четырех архитекторов и дизайнеров: Андрея Карцева, Юлии Вишнепольской, Лусинэ Саркисян и Александра Полковникова. Дом находится в Подмосковье и был построен в 2014 году.

Экстерьер ранчо

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Этот дом можно смело назвать трехуровневым ранчо, построенном в строгом соответствии с ретро-стилем 60-х. Рядом располагается небольшой сосновый бор, вид на который можно найти во многих комнатах дома благодаря архитектурному замыслу.

Визуальная композиция дома построена на сочетании двух частей — светлом гаражном блоке и третьем уровне и почти полностью остекленном кубе с деревянной внешней отделкой. В нем находится гостиная и кухня-столовая, а также бассейн, антресоль с зимним садом и теннисным столом. Именно эта часть дома может похвастаться лучшими видами на лес. На третьем уровне расположены все спальные комнаты, а в подвале — домашний кинотеатр и бильярдная.

Открытая планировка

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Столовая комната в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Свободное передвижение между гостиной, столовой и кухней доступно благодаря открытой планировке общественной зоны. Здесь же находится и необычная лестница, ведущая на балкон и третий приватный уровень дома.

Интерьер кухни

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Столовая комната в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Кухня в стиле ретро имеет очень простые фасады бледно-мятного цвета и экстраординарную черную вытяжку, удачно замаскированную под арт-объект. В отделке интерьеров в основном использовался канадский кедр, идеально подходящий своим теплым рыжеватым оттенком под стиль ретро.

Библиотека в холле

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Медиа комната в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Поднимаясь на третий уровень, мы обнаруживаем себя в большой семейной библиотеке, расположенной в холле. Динамичный импульс здесь создается акцентированием внимания на изгибе потолка при помощи разноуровневых стеллажей.

Классический кабинет

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Рабочий кабинет в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Вид на лесной массив открывается и из кабинета, где стоит традиционный «Честерфилд» и оборудованы зоны как для работы, так и для отдыха в мужской компании.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Хозяйская спальня

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Спальня в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Под мягким скатом полукруглой крыши находятся спальни. Из натурального дерева здесь сделаны пол, потолок и мебель, а текстиль теплых бежевых тонов создает очаровательную атмосферу. В комнате присутствуют этнические элементы в виде ярких подушек, а атмосферу ретро 60-х позволяют не забыть широкие невысокие окна и дизайнерское кресло. Рыжие жалюзи придают спальне еще более нестандартный вид и помогают полностью потерять ощущение современности.

Эксклюзивный бассейн

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Бассейн в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Прямо из гостиной вы можете попасть в эксклюзивный бассейн длиной около 10 метров с джакузи. В таком можно не только хорошо отдохнуть или устроить праздник для детей, но и по-настоящему поплавать. Панорамное остекление бассейна дает возможность иметь максимум солнечного света и открывает красивый вид на лес и зеленую лужайку у дома.

Обустройство участка

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Сад в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Стандартная беседка в этом проекте была дополнена летней кухней и полноценной столовой на 8 персон, что превратило ее в прекрасное место для семейных и дружеских вечеринок.

Квартира свободного стиля с элементами модерна
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