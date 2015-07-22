Новый московский модерн

Кровля в этом проекте необычная и выполнена из искусственно состаренной меди. Со стороны заднего дворика хорошо виден ее изгиб в форме полумесяца и большая терраса при спальнях.

Функциональный и экологичный проект получился благодаря совместной работе четырех архитекторов и дизайнеров: Андрея Карцева, Юлии Вишнепольской, Лусинэ Саркисян и Александра Полковникова. Дом находится в Подмосковье и был построен в 2014 году.