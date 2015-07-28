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Богемный шик в детской комнате

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Детская комната на ТВ Фазенда на первом канале с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
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Как сделать детскую уютной, современной и при этом максимально оригинальной? Читайте в нашей статье об уникальном проекте в стиле богемный шик!

Из чего состоит идеальная детская? Из маминой заботы, экологичных материалов, индивидуального подхода и, пожалуй, капельки волшебства. В этой комнате есть почти все, чтобы провести детство сказочно и даже при небольших затратах родителей.

Психологический комфорт

Обои с досками Wall Garden Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Обои с досками Wall Garden

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Желание детей забираться в маленькие защищенные местечки, типа этого прекрасного спального места в нише, оправдано психологией. Уют «как в норке» и небольшие размеры пространства позволяют ребенку чувствовать себя в безопасности.

Очень многие проекты загородных домов и квартир сейчас базируются на открытой планировке, свободе передвижений и максимуме света. Но ребенку, как человечку маленькому и ранимому, все-таки нужна своя собственная маленькая комната. При этом, не обязательно, чтобы это была именно спальня. Уютный уголок где-нибудь в доме тоже подойдет, если вы серьезно привержены минимализму и хотите сделать детскую полной солнечного света.

В этой же небольшой детской решается проблема дизайна крохотной комнаты, которая зачастую является единственной возможностью дать ребенку личное пространство. Декор в ней подобран с определенной долью экстравагантности, а отделка стен яркая и интересная.

Волшебная сказка в мелочах

Обои с досками Wall Garden Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Обои с досками Wall Garden

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Главной изюминкой проекта являются уникальные обои с досками Wall Garden от фирмы REBEL WALLS RUSSIA. Их очарование сложно переоценить, и они абсолютно незаменимы в создании волшебного интерьера в стиле богемный шик или подобного.

Больше об этом ярком стиле читайте в нашей статье «Советы по оформлению гостиной в стиле богемный шик».

А больше интересных дизайнерских приемов для интерьера детской вы найдете в нашей коллекции идей.

Хранение в маленькой детской

Вид 1. Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Вид 1.

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Систем хранения в этой маленькой детской сразу четыре. Главная представляет собой большой шкаф-купе, который предназначается для одежды на каждый день. Книги и игрушки вы найдете в двух шкафах на фотографии ниже. А под кроватью есть дополнительное место для секретных тайников и просто вещей, которые редко используются. А еще в нише есть полочки для книжек, фоторамок и игрушек, которые позволяют играть и читать не вставая с кровати.

Местечко у окошка

Обои с досками Wall Garden Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Обои с досками Wall Garden

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

На другой стороне комнаты возле второго окна организован удобный уголок. Он заменяет диван, на котором можно принять друзей и одноклассников, не используя спальное место. Софа вдоль окошка — мечта многих детей и даже многих родителей, поэтому ей в будущем найдется еще 1000 и 1 применение.

Эксклюзивная отделка

Обои с досками Wall Garden Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Обои с досками Wall Garden

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Выше мы уже упоминали о чудесных обоях с досками Wall Garden, которые украшают стены этой детской. Сейчас мы хотим обратить ваше внимание на многообразие рисунков и орнаментов на них. Эффектная игра красок позволяет в городских условиях имитировать деревянный дом или сказочную избушку, а яркие обои в белый горох создают интересный контраст.

Заметьте отделку потолка и нижней части стены деревом, покрашенным в белый цвет. Внимание к подушкам на кровати тоже очень важно, особенно в маленькой комнате, где зачастую очень мало места для специализированного декора.

Кухня плюс гостиная: дизайн с зонированием
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