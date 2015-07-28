Богемный шик в детской комнате

Желание детей забираться в маленькие защищенные местечки, типа этого прекрасного спального места в нише, оправдано психологией. Уют «как в норке» и небольшие размеры пространства позволяют ребенку чувствовать себя в безопасности.

Очень многие проекты загородных домов и квартир сейчас базируются на открытой планировке, свободе передвижений и максимуме света. Но ребенку, как человечку маленькому и ранимому, все-таки нужна своя собственная маленькая комната. При этом, не обязательно, чтобы это была именно спальня. Уютный уголок где-нибудь в доме тоже подойдет, если вы серьезно привержены минимализму и хотите сделать детскую полной солнечного света.

В этой же небольшой детской решается проблема дизайна крохотной комнаты, которая зачастую является единственной возможностью дать ребенку личное пространство. Декор в ней подобран с определенной долью экстравагантности, а отделка стен яркая и интересная.