Богемный шик в детской комнате

Как сделать детскую уютной, современной и при этом максимально оригинальной? Читайте в нашей статье об уникальном проекте в стиле богемный шик!
Из чего состоит идеальная детская? Из маминой заботы, экологичных материалов, индивидуального подхода и, пожалуй, капельки волшебства. В этой комнате есть почти все, чтобы провести детство сказочно и даже при небольших затратах родителей.
Желание детей забираться в маленькие защищенные местечки, типа этого прекрасного спального места в нише, оправдано психологией. Уют «как в норке» и небольшие размеры пространства позволяют ребенку чувствовать себя в безопасности.
Очень многие проекты загородных домов и квартир сейчас базируются на открытой планировке, свободе передвижений и максимуме света. Но ребенку, как человечку маленькому и ранимому, все-таки нужна своя собственная маленькая комната. При этом, не обязательно, чтобы это была именно спальня. Уютный уголок где-нибудь в доме тоже подойдет, если вы серьезно привержены минимализму и хотите сделать детскую полной солнечного света.
В этой же небольшой детской решается проблема дизайна крохотной комнаты, которая зачастую является единственной возможностью дать ребенку личное пространство. Декор в ней подобран с определенной долью экстравагантности, а отделка стен яркая и интересная.
Главной изюминкой проекта являются уникальные обои с досками Wall Garden от фирмы REBEL WALLS RUSSIA. Их очарование сложно переоценить, и они абсолютно незаменимы в создании волшебного интерьера в стиле богемный шик или подобного.
Больше об этом ярком стиле читайте в нашей статье «Советы по оформлению гостиной в стиле богемный шик».
А больше интересных дизайнерских приемов для интерьера детской вы найдете в нашей коллекции идей.
Систем хранения в этой маленькой детской сразу четыре. Главная представляет собой большой шкаф-купе, который предназначается для одежды на каждый день. Книги и игрушки вы найдете в двух шкафах на фотографии ниже. А под кроватью есть дополнительное место для секретных тайников и просто вещей, которые редко используются. А еще в нише есть полочки для книжек, фоторамок и игрушек, которые позволяют играть и читать не вставая с кровати.
На другой стороне комнаты возле второго окна организован удобный уголок. Он заменяет диван, на котором можно принять друзей и одноклассников, не используя спальное место. Софа вдоль окошка — мечта многих детей и даже многих родителей, поэтому ей в будущем найдется еще 1000 и 1 применение.
Выше мы уже упоминали о чудесных обоях с досками Wall Garden, которые украшают стены этой детской. Сейчас мы хотим обратить ваше внимание на многообразие рисунков и орнаментов на них. Эффектная игра красок позволяет в городских условиях имитировать деревянный дом или сказочную избушку, а яркие обои в белый горох создают интересный контраст.
Заметьте отделку потолка и нижней части стены деревом, покрашенным в белый цвет. Внимание к подушкам на кровати тоже очень важно, особенно в маленькой комнате, где зачастую очень мало места для специализированного декора.