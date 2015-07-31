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Дом, обращенный к свету

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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Тенденция эко-строительства, базирующаяся на естественности и простоте, набирает все большие обороты. В этой статье мы знакомим вас с еще одним прекрасным проектом архитектора Андрея Лебедева и расскажем, почему так важно следовать экологичному образу жизни.

Этот дом — прекрасный пример дружбы современности и заботы о природе, минимализма и натурального дерева. Студия «Архитектурная Артель» постаралась создать для заказчиков место, где можно отдохнуть не только разумом, но и душой.

Экстерьер дома

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Дома в скандинавском стиле
Архитектурная Артель

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

Архитектурная Артель
Архитектурная Артель
Архитектурная Артель

Современный экстерьер дома может похвастаться использованием эко-материалов. Деревянный навес над юго-западной террасой и легкая светлая штукатурка позволяют ощущать себя в безопасности и по праву называть это место своим Домом.

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Дома в рустикальном стиле
Архитектурная Артель

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

Архитектурная Артель
Архитектурная Артель
Архитектурная Артель

На первом этаже дома расположена гостиная и кухня-столовая, на втором — спальни. Из-за нестандартного ската крыши и необычной планировки приватная зона получилась обособленной от шума первого этажа.

В этом проекте нет места напускному лоску, а есть только функциональные возможности для экологичной жизни на своей земле. Большие окна, зачастую очень широкие или высокие, дают возможность наслаждаться видами из окна на зеленую лужайку летом и волшебный снегопад зимой.

В стиле эко

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Архитектурная Артель

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

Архитектурная Артель
Архитектурная Артель
Архитектурная Артель

Эко-строительство — это все о том, как грамотно использовать натуральные материалы местного производства. В этом проекте мы видим, какая большая роль отведена неокрашенному дереву, кирпичу и простой белой штукатурке. Благодаря естественным оттенкам этих материалов не пришлось создавать сложные переходы между помещениями, и весь дом уже на стадии отделки выглядит, как единое целое.

Если вам нравятся светлые эко-интерьеры, мы советуем вам обратить внимание на стиль скандинавский минимализм. А еще одна статья может порадовать вас прелестным преображением невзрачного бунгало в современный дом.

Вечное лето

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Архитектурная Артель

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

Архитектурная Артель
Архитектурная Артель
Архитектурная Артель

Стена у лестницы, состоящая полностью из стеклоблоков, наполняет пространство светом в любое время суток. Свет проникает утром с востока, а вечером — с запада, пронизывая все внутреннее пространство дома магическим сиянием.

Во всем доме царит приятная атмосфера вечного лета, которое отлично подходит для семейного загородного коттеджа. Обратите внимание и на прекрасное качество всех работ и то, как грамотно все материалы сотрудничают друг с другом.

Холл на втором этаже

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Архитектурная Артель

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

Архитектурная Артель
Архитектурная Артель
Архитектурная Артель

Одной из главных особенностей этого дома является особое расположение комнат, которые сориентированы строго по нужным сторонам света. Все приватные спальни развернуты на восток, чтобы просыпаться с лучами утреннего солнца и иметь возможно отдохнуть в тени в середине дня. Окна общественной зоны смотрят на запад и юго-запад, и таким образом из них открывается прекрасный вид на закат как раз во время семейных ужинов. В своем доме хозяева особенно ценят возможность жить ближе к природе и строить собственную семейную идиллию. Поэтому им были очень важны натуральные материалы, продуманное солнечное освещение и, например, наличие места для любимой сторожевой собаки.

Солнечный дом

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область., Архитектурная Артель Архитектурная Артель Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Архитектурная Артель

Частный жилой дом в пос. Узигонты. Ленинградская область.

Архитектурная Артель
Архитектурная Артель
Архитектурная Артель

Сам дом расположен на юго-западе Санкт-Петербурга на участке в 15 соток. Небольшая площадь жилого пространства использована настолько эффективно, что каждая комната является полноценным рабочим винтиком в общем механизме. В целом внутри и снаружи дома нет элементов, которые были бы сделаны просто так, для эффекта. Все детали работают на благо семьи и наполнены функциональным смыслом.

Как сделать изголовье для кровати
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