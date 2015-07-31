Дом, обращенный к свету

Тенденция эко-строительства, базирующаяся на естественности и простоте, набирает все большие обороты. В этой статье мы знакомим вас с еще одним прекрасным проектом архитектора Андрея Лебедева и расскажем, почему так важно следовать экологичному образу жизни.
Этот дом — прекрасный пример дружбы современности и заботы о природе, минимализма и натурального дерева. Студия «Архитектурная Артель» постаралась создать для заказчиков место, где можно отдохнуть не только разумом, но и душой.
Современный экстерьер дома может похвастаться использованием эко-материалов. Деревянный навес над юго-западной террасой и легкая светлая штукатурка позволяют ощущать себя в безопасности и по праву называть это место своим Домом.
На первом этаже дома расположена гостиная и кухня-столовая, на втором — спальни. Из-за нестандартного ската крыши и необычной планировки приватная зона получилась обособленной от шума первого этажа.
В этом проекте нет места напускному лоску, а есть только функциональные возможности для экологичной жизни на своей земле. Большие окна, зачастую очень широкие или высокие, дают возможность наслаждаться видами из окна на зеленую лужайку летом и волшебный снегопад зимой.
Эко-строительство — это все о том, как грамотно использовать натуральные материалы местного производства. В этом проекте мы видим, какая большая роль отведена неокрашенному дереву, кирпичу и простой белой штукатурке. Благодаря естественным оттенкам этих материалов не пришлось создавать сложные переходы между помещениями, и весь дом уже на стадии отделки выглядит, как единое целое.
Если вам нравятся светлые эко-интерьеры, мы советуем вам обратить внимание на стиль скандинавский минимализм. А еще одна статья может порадовать вас прелестным преображением невзрачного бунгало в современный дом.
Стена у лестницы, состоящая полностью из стеклоблоков, наполняет пространство светом в любое время суток. Свет проникает утром с востока, а вечером — с запада, пронизывая все внутреннее пространство дома магическим сиянием.
Во всем доме царит приятная атмосфера вечного лета, которое отлично подходит для семейного загородного коттеджа. Обратите внимание и на прекрасное качество всех работ и то, как грамотно все материалы сотрудничают друг с другом.
Одной из главных особенностей этого дома является особое расположение комнат, которые сориентированы строго по нужным сторонам света. Все приватные спальни развернуты на восток, чтобы просыпаться с лучами утреннего солнца и иметь возможно отдохнуть в тени в середине дня. Окна общественной зоны смотрят на запад и юго-запад, и таким образом из них открывается прекрасный вид на закат как раз во время семейных ужинов. В своем доме хозяева особенно ценят возможность жить ближе к природе и строить собственную семейную идиллию. Поэтому им были очень важны натуральные материалы, продуманное солнечное освещение и, например, наличие места для любимой сторожевой собаки.
Сам дом расположен на юго-западе Санкт-Петербурга на участке в 15 соток. Небольшая площадь жилого пространства использована настолько эффективно, что каждая комната является полноценным рабочим винтиком в общем механизме. В целом внутри и снаружи дома нет элементов, которые были бы сделаны просто так, для эффекта. Все детали работают на благо семьи и наполнены функциональным смыслом.