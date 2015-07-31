Дом, обращенный к свету

Тенденция эко-строительства, базирующаяся на естественности и простоте, набирает все большие обороты. В этой статье мы знакомим вас с еще одним прекрасным проектом архитектора Андрея Лебедева и расскажем, почему так важно следовать экологичному образу жизни.

Этот дом — прекрасный пример дружбы современности и заботы о природе, минимализма и натурального дерева. Студия «Архитектурная Артель» постаралась создать для заказчиков место, где можно отдохнуть не только разумом, но и душой.