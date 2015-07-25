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Бесконечный отпуск среди волшебного интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
В гостях у белки, Архитектурная студия "Солнечный дом" Архитектурная студия 'Солнечный дом' Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
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Очарование деревянного зодчества и современный комфорт теперь живут под одной крышей! Архитектурная студия «Солнечный дом» радует нас особенно душевным проектом загородного дома, построенного из оцилиндрованного бревна. 

Вам наверняка понравится, что абсолютно вся мебель и предметы декора, которые вы увидите на следующих фотографиях, выполнены по эксклюзивному заказу. Столь индивидуальный подход позволяет хозяевам превратить в реальность все свои мечты.

Русское шале

Фасад Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в классическом стиле
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Фасад

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

В экстерьере мы видим эклектичное сочетание двух приятных глазу архитектурных стилей — альпийского шале и русской избы. Из последней дизайнеры оставили резьбу по дереву, сложное украшение фронтонов и удобную выступающую прихожую для защиты от холодов.

От шале же взята сама концепция просторного и максимально удобного дома из дерева. Особенно эффектным смотрится двухуровневое остекление в гостиной, состоящее из двух блоков, и удобный балкон при спальне на втором этаже, уютно спрятанный под сводом крыши.

Резьба по дереву

Резьба на фасаде Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Резьба на фасаде

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

На искусное украшение окон в традиционном русском стиле мы особенно хотим обратить ваше внимание. Классические узоры, птицы и цветы, знакомые нам по сказкам орнаменты навевают воспоминания о каникулах в деревне.

Мансардный стиль

Спальня Архитектурная студия 'Солнечный дом' Спальня в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Спальня

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Дом построен, как и практически все современные шале, с мансардным этажом, на котором расположились две спальни и просторная ванная комната. Общая площадь дома в 200 квадратных метров рассчитана на весьма комфортную жизнь трех человек — семейной пары с одним ребенком.

Уютная хозяйская спальня может похвастаться резным изголовьем и наличием балкона, который мы уже упоминали ранее. Изогнутые линии и ручки на мебели делают интерьер более изящным и аристократичным, чем в стандартных шале и раскрывают европейские вкусы владельца.

Бильярдная

Бальярдная в бане на втором этаже Архитектурная студия 'Солнечный дом' Гостиная в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Бальярдная в бане на втором этаже

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

В отдельно стоящем доме находится баня, а на втором этаже — бильярдная. Сюда можно пригласить друзей или отпраздновать Новый Год.

Холл на втором этаже

Внутренний балкон Архитектурная студия 'Солнечный дом' Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Внутренний балкон

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Просторный холл с местом для чтения и прекрасным балконом с видом на двусветную гостиную радует глаз. По одному только виду на него сразу становится ясно, что этот дом создан для приятной семейной жизни, воспитания детей и спокойного тихого счастья.

Сам проект находится в городе Екатеринбург, и кажется, что именно на Урале традиционная русская сказка может стать былью.

Ванная комната

Ванная Архитектурная студия 'Солнечный дом' Ванная комната в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Ванная

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Ванная комната выполнена в легком азиатском стиле, которому присущ минимализм и тропическое вдохновение. Украшение потолка натуральным бамбуком и мягкий мятный цвет создают здесь атмосферу колоритного этнического спа-салона.

Эта комната площадью почти 14 квадратов тоже имеет выход на собственный балкон. Его особенно приятно посещать после водных процедур летом, наслаждаясь запахами леса и легким дуновением ветра.

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Душевая на первом этаже

Санузел Архитектурная студия 'Солнечный дом' Ванная комната в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Санузел

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Рядом с холлом и гостевой комнатой на первом этаже есть и гостевая душевая, которая также используется как хозяйственная постирочная.

Больше дизайнерских идей для ванных комнат в стиле рустик вы найдете в нашей фото-галерее, а недавно опубликованный проект дачи в русском стиле поделится с вами дозой вдохновения.

Гостевая спальня

Гостевая комната Архитектурная студия 'Солнечный дом' Спальня в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Гостевая комната

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Дополнительная комната (гостевая спальня) находится на первом этаже. Для удобства здесь поставлен раскладывающийся диван напротив телевизора и оборудованы системы хранения.

Экстерьер дома

Фасад Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Фасад

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

На этой фотографии мы можем видеть главный дом и баню за ним, окруженные лесом и засыпанные снегом.

Архитекторы назвали проект по-особенному — «В гостях у белки», с любовью к русским традициям и местной природе.

До и После: Новая жизнь заброшенного дома
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