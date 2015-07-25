Бесконечный отпуск среди волшебного интерьера

Очарование деревянного зодчества и современный комфорт теперь живут под одной крышей! Архитектурная студия «Солнечный дом» радует нас особенно душевным проектом загородного дома, построенного из оцилиндрованного бревна.

Вам наверняка понравится, что абсолютно вся мебель и предметы декора, которые вы увидите на следующих фотографиях, выполнены по эксклюзивному заказу. Столь индивидуальный подход позволяет хозяевам превратить в реальность все свои мечты.