Тысяча и одна ночь

Сегодня мы подготовили для вас статью о потрясающем проекте оздоровительного комплекса в стиле шале.
Реализованный в Подмосковье архитектурным бюро OWNHOME он является по-настоящему интернациональным проектом, который полностью преобразил пространство и создал идеальную атмосферу для отдыха и исцеления.
Спа-комплекс площадью 1500 квадратных метров был построен для особо взыскательного заказчика, который точно знал, что ему нужно. Все работы были выполнены в рекордное время и на особом вдохновении. За два года специалисты создали проект, возвели здание, осуществили отделку и декор интерьеров.
Кроме этого был выполнен достаточно масштабный проект по благоустройству территории. Дизайнерский ландшафт теперь может похвастаться беседкой, теннисным кортом и обилием красивых насаждений в соответствии с альпийскими традициями.
Главной целью архитекторов и дизайнеров было создать новую вариацию на стиль шале и древнерусского терема. Благодаря современным технологиям, интересным идеям и приверженности пожеланиям заказчика получилось создать модное решение в стиле «фьюжн».
Основным материалом для строительства был выбран сибирский кедр, соединенный с помощью технологии «норвежский лафет». Внутри дизайнеры создали эффектный интерьер, включающий в себя черты традиционной восточной роскоши и классического европейского стиля.
Комплекс может похвастаться наличием нескольких каминов с облицовкой итальянскими изразцами ручной работы. Некоторые из них оформлены по мотивам картин русских художников, что позволило создать более этнический интерьер.
Изящная резьба использована в проекте повсеместно. От украшения колонн в гостиной до лестничных перил дерево здесь занимает особенно важную роль в декорировании интерьера. Использованные восточные орнаменты добавляют проекту особенной роскоши и фактурности.
Кроме традиционной русской парной вы сможете найти рядом и турецкий хамам. Мини-бассейн украшен натуральным ониксом и белым мрамором. В оздоровительном комплексе есть и большой бассейн с просторной зоной отдыха вокруг него. Панорамное остекление в бассейне позволяет наслаждаться атмосферой полудикой природы во всей красе.
Небольшая парная может похвастаться потрясающей работой мастеров по декоративному украшению камина. Отдыхая на скамейке, можно незаметно переместиться в воображении в древнерусское прошлое и прочувствовать настроение давно минувшей эпохи.
Турецкий хамам с мозаикой с эффектом ночного неба на потолке производит еще более гипнотическое воздействие. Кажется, что в этом месте действительно можно излечиться с помощью волшебства.
Больше экологичных интерьеров вы найдете в наших тематических галереях для стилей рустик и кантри, а также в статье о декорировании дачи.
Вместо небольших окон в стиле шале здесь используется панорамное остекление практически в любой комнате. Изящные кованые французские перила дают возможность каждому гостю наслаждаться лесным воздухом с широко распахнутыми дверьми.
Если вы когда-нибудь были во французском Страсбурге, то наверняка в этом проекте узнали особое очарование этого места. Здесь, как и в одном из самых милых городов Европы, все перила украшены потрясающими композициями из простых цветов, одним свои видом заставляющих сердце улыбаться.