Перепланировка однушки – 36 квадратов новой жизни

Преобразование типовой однокомнатной квартиры в студию всегда сулит современный подход в дизайне интерьера. Здесь мы видим, что кухня расположилась в маленькой и удобной нише, спальня является приватным пространством за глянцевой перегородкой, а гостиная осталась светлой и солнечной. Посмотрим, как же все это возможно?

Дизайн студия Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura из интересного городка на бразильском побережье Атлантического океана оформляет квартиры в стиле бразильяно с особым трепетом к подбору теплых оттенков. Занимаясь малогабаритными квартирами, дизайнеры подчеркивают их важность. В маленьких помещениях идет не только борьба за свет и солнце с помощью белого цвета, но и за настоящий, комфортабельный уют с помощью древесины и теплого текстиля в современном стиле.