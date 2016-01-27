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Перепланировка однушки – 36 квадратов новой жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Гостиная в стиле модерн МДФ
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Преобразование типовой однокомнатной квартиры в студию всегда сулит современный подход в дизайне интерьера. Здесь мы видим, что кухня расположилась в маленькой и удобной нише, спальня является приватным пространством за глянцевой перегородкой, а гостиная осталась светлой и солнечной. Посмотрим, как же все это возможно?

Дизайн студия Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura из интересного городка на бразильском побережье Атлантического океана оформляет квартиры в стиле бразильяно с особым трепетом к подбору теплых оттенков. Занимаясь малогабаритными квартирами, дизайнеры подчеркивают их важность. В маленьких помещениях идет не только борьба за свет и солнце с помощью белого цвета, но и за настоящий, комфортабельный уют с помощью древесины и теплого текстиля в современном стиле.

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Ванная комната

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Гостиная в стиле модерн МДФ
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Внутри ванная была преобразована в душевую, зато в ней нашлось место для стиральной машины. Оформленная в белых тонах она выглядит очень современной благодаря отсутствию поддона и сливу в полу.

Планировка

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Гостиная в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Планировка этой студии довольно проста и очень лаконична. На этом снимке вы видите гостиную с TV-зоной, а за ней – глянцевые двери карамельного оттенка, открывающие спальню. Вы может жить в полностью открытом пространстве или эффектно зонировать интерьер для пары. Такое  подойдет и для семьи из трех человек, если для сна задействовать еще и раскладной диван в зоне гостиной.

Дизайн спальни

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Спальня в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Большое внимание в стиле бразильяно уделяется дизайну спальни – даже самая крохотная, как в этом проекте, площадью около 8-9 квадратных метров, она выглядит, как luxury мастер-сьют. Благодаря минималистичной имитации древесины ценных пород в изголовье она смотрится очень стильной и даже имеет маленькую полочку для плоских аксессуаров, типа этого удивительного бирюзового коралла.

Комбинация подушек – тоже важная вещь в студии, ведь именно она позволяет сделать квартиру парадной при наличии традиционной кровати. Здесь мы видим две крупные цветные, две крупные белые для сна и две декоративные небольшого размера с орнаментом.

Прикроватная тумбочка здесь одна, со второй стороны кровати слева мы видим крупный встроенный шкаф-купе – основное место для хранения в доме. Подобная асимметрия отлично смотрится в современном стиле вкупе с использованием прямых линий и лаконичного дизайна.

Дизайн гостиной

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Присоединенная к гостиной лоджия позволила организовать небольшую дополнительную зону отдыха вдоль окна – на небольшом модуле для хранения разложены стильные квадратные подушки.

Потолок на лоджии ниже, чем в квартире из-за дополнительного утепления и организации встроенной в него подсветки, но такое понижение высоты потолка выглядит даже еще более уютно, создавая для вида особую перспективу.

Трудно поверить, но за окном вы видите вовсе не мегаполис, а маленький городок Балнеариу-Камбориу с населением примерно в 100 тыс. жителей. За счет высокой плотности населения вдоль береговой линии с идеальным песчаным пляжем и отелями для туристов он выглядит гораздо более крупным.

Кухня и столовая

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Кухня в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Маленькая кухня уютно уместилась в небольшой нише. Здесь белые фасады и дизайн в стиле минимализм позволяют практично использовать каждый квадратный сантиметр. За зеркальными дверьми – шкаф-купе для хранения всех кулинарных принадлежностей, а через стену – шкаф-купе спальни. 

Благодаря этим двум шкафам почти посередине квартиры нашлась удобная стена для столовой группы, которая далее становится частью комплекса с зоной для TV. Еще одна мелочь – под обеденным столом мы найдем второй стол, который очень выручает владельцев, когда к ним приходят гости.

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Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Кухня в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Зеркальные стены и дверь в ванную комнату в прихожей – отличное решение для столь малогабаритной квартиры. Главное здесь – создать отделку в стиле бразильяно именно от пола до потолка и делать только вертикальные, а не горизонтальные

Мульти-гостиная

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Гостиная в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Телевизор в гостиной может поворачиваться в противоположную сторону (четко в зону спальни) или вовсе убираться на полочку возле окна для того, чтобы организовать здесь прием на 6 гостей. Очень удобная идея позволяет сделать студию по-настоящему комфортабельным местом для жизни.

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