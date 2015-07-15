Современные дизайнерские светильники

От лампочки Ильича до шикарных двухъярусных люстр с множеством абажуров – за свою более чем столетнюю историю подвесные потолочные светильники прошли стремительный путь эволюции. Помимо основной функции освещать жилое пространство, они являются важным аксессуаром, завершающим образ комфортного жилья.

От внешнего вида люстры во многом зависит, насколько гармонично будет выглядеть интерьер комнаты. Надеемся, что представленная подборка оригинальных и современных дизайнерских люстр поможет вам сориентироваться в многообразии светильников и сделать правильный выбор.