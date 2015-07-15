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Современные дизайнерские светильники

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Столовая комната в классическом стиле
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От лампочки Ильича до шикарных двухъярусных люстр с множеством абажуров – за свою более чем столетнюю историю подвесные потолочные светильники прошли стремительный путь эволюции. Помимо основной функции освещать жилое пространство, они являются важным аксессуаром, завершающим образ комфортного жилья. 

От внешнего вида люстры во многом зависит, насколько гармонично будет выглядеть интерьер комнаты. Надеемся, что представленная подборка оригинальных и современных дизайнерских люстр поможет вам сориентироваться в многообразии светильников и сделать правильный выбор.

Хрусталь и стиль кантри?

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Столовая комната в стиле лофт
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Современная мода отрицает чистоту стиля и выступает за эклектику. Необычный интерьер столовой, оформленной дизайнером Дианой Мальцевой - лучшее подтверждение тому, что пышная и своенравная хрустальная люстра прекрасно уживается со стилем кантри. Своим озорным блеском она словно сглаживает острые углы и некоторую холодность представленного интерьера.

Оранжевое солнце

Столовая Ольга Макарова (Экодизайн) Столовая комната в эклектичном стиле
Ольга Макарова (Экодизайн)

Столовая

Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)

Без солнечно оранжевого абажура представленная на фото комната выглядела бы слишком минималистично. Белые стены, деревянные стол и стулья классической формы и ничего больше. Но стоило появиться под потолком этому забавному светильнику, как пространство небольшой столовой заиграло яркими красками жизнерадостного лета.

Большие подвесные светильники

Студия дизайна ГК "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Столовая комната в стиле минимализм
Группа Компаний <q>Фундамент</q>

Студия дизайна ГК Фундамент

Группа Компаний "Фундамент"
Группа Компаний <q>Фундамент</q>
Группа Компаний "Фундамент"

Если вам посчастливилось стать обладателем большой гостиной комнаты, придется подобрать для нее подвесной светильник соответствующего размера. Желательно, чтобы люстры для просторных жилых помещений были оснащены регулятором интенсивности. Это позволит при необходимости приглушить слишком яркий свет, создав в гостиной романтическую обстановку.

Магия черного цвета

homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

На страница homify мы уделяли немало внимания мистическому черному цвету. Для декорирования интерьера мы редко и с большой осторожностью используем черный. Считается, что обилие черного придает помещению излишнюю мрачность. Однако это утверждение верно не всегда. При правильно расставленных акцентах, комната, в которой преобладает этот цвет, может выглядеть очень элегантно. Черный подвесной светильник вовсе не сделает комнату мрачной, как полагают многие. Наоборот, он добавит в ее интерьер немного резкости и экспрессии.

Люстра – куриные лапки

Студия дизайна ГК "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Столовая комната в стиле минимализм
Группа Компаний <q>Фундамент</q>

Студия дизайна ГК Фундамент

Группа Компаний "Фундамент"
Группа Компаний <q>Фундамент</q>
Группа Компаний "Фундамент"

Похожий на куриные лапки светильник стал настоящим украшение этой детской. Его необычная форма наверняка очень понравится маленьким обитателям дома, а благодаря направленным в разные стороны лампочкам, свет равномерно будет равномерно распределяться по всей комнате.

По мотивам ар-деко

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Столовая комната в стиле минимализм
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Светильник в стиле ар-деко сделает интерьер комнаты роскошным и изысканным. Витиеватые линии и претенциозные формы создадут в квартире неповторимую атмосферу праздника. Практичность и дороговизна вполне в духе ар-деко, этот стиль – не для тех, кто считает каждую копейку.

Всегда в движении

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Столовая комната в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Самый яркий элемент декора в комнате – это, разумеется, три одинаковых светильника, которые по форме напоминают вращающиеся с огромной скоростью тарелки. Скорее всего, хозяева этого дома – молодые душой люди, которые проживают жизнь ярко и динамично.

Cовременный вариант деревянного дома
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