Как создать свой собственный стиль в интерьере?

Продумывая дизайн, лучше сделать что-то личное, уникальное, что-то свое, придерживаясь общего стилевого направления, близкого вам по духу и ощущению. При этом можно использовать современные материалы и оригинальные аксессуары, пытаясь в элементах и общих мотивах добиться того ощущения, которое, по вашему личному мнению, соответствует выбранному стилю.

Интерьер оценивается, прежде всего, с точки зрения сочетания элементов внутри него, целостности его композиции и внутренней логики. И уже потом вся эта цельная картина подтягивается к наиболее близкому стилю и записывается в его представители с оговорками или без. Таким образом, при создании собственного интерьера, отталкиваться надо не от какого-либо броского слова, а от общего образа, примеряя его на себя и свой дом.