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Как создать свой собственный стиль в интерьере?

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Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
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Продумывая дизайн, лучше сделать что-то личное, уникальное, что-то свое, придерживаясь общего стилевого направления, близкого вам по духу и ощущению. При этом можно использовать современные материалы и оригинальные аксессуары, пытаясь в элементах и общих мотивах добиться того ощущения, которое, по вашему личному мнению, соответствует выбранному стилю.

Интерьер оценивается, прежде всего, с точки зрения сочетания элементов внутри него, целостности его композиции и внутренней логики. И уже потом вся эта цельная картина подтягивается к наиболее близкому стилю и записывается в его представители с оговорками или без. Таким образом, при создании собственного интерьера, отталкиваться надо не от какого-либо броского слова, а от общего образа, примеряя его на себя и свой дом.

Имеют значение расстановка мебели и аксессуары

60m2 mieszkanie w Dąbrowie Górniczej, Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz Гостиная в стиле модерн Синий
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

Одно дело, когда всё это распределено со вкусом и выражает определённую идею, и совсем по-другому это смотрится, если работа производилась бессистемно, лишь бы заполнить пустоты. Всё, что вам не нравится, необходимо удалить, кроме, разумеется, того, что чем-либо дорого другим членам семьи.

Потратьте один – два выходных на ревизию своих коллекций. Просейте все фотографии, памятные вещи, сувениры через сито личных эмоций и сентиментальности. Отложите наиболее значимые вещи для дальнейшего использования в качестве элементов украшения интерьера, вносящих в него частички душевности, человечности.

Для оформления годятся открытки и марки — из них можно создать настольные и настенные композиции. В качестве фона для этих предметов целесообразно подобрать эффектные цвета или текстуры. Хорошо смотрится подборка семейных фотографий в соответствующих красивых рамках. Это, можно сказать, небольшая художественно-историческая галерея в стенах вашего дома.

Используйте различные материалы/фактуры

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Шторы, покрывала, подушки и скатерти формируют образ ничуть не меньше, чем обои и мебель. При их выборе нужно учитывать все до мелочей: и цветовая гамма, и рисунок, и фактура – все это не должно выбиваться из вашего общего стиля. 

Для стиля сафари, например, как нельзя учше подойдут кожаные и меховые вещи с рисунком, напоминающим окрас животных. Но они будут совершенно нелогичны для этнических стилей, где необходимо скорее использовать рисунки, соответствующие национальным мотивам страны, являющейся лейтмотивом интерьера.

Выбор цвета в соответствии с гардеробом

31m2 DLA KAWALERA, Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o. Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o. Гостиная в стиле модерн
Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.

Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.
Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.
Klaudia Tworo Projektowanie Wnętrz Sp. z o.o.

Многие дизайнеры интерьера предлагают обратите внимание на свой гардероб. Если вы консервативны в одежде, то незачем красить стены и мебель в яркие кричащие цвета. Если же, в ваших шкафах имеются яркие и модные предметы одежды, то тихие, приглушённые тона интерьера не вполне подходят вам. Отсюда следует неизбежный вывод: одевайте свой дом так, как одеваетесь сами.

Экспериментируйте с формами

Park Village West, Belsize Architects Belsize Architects Гостиная в классическом стиле
Belsize Architects

Park Village West

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

Для каждого стиля и направления характерны какие-то общие формы и моменты или даже используемые элементы.

Если приводить в пример варианты английского стиля – то этим элементом станет резное дерево, доминирующее в интерьере (сложной формы деревянные ножки мебели и изысканные карнизы). Такой стиль допускает наличие большой библиотеки, где книги располагаются на роскошных деревянных полках.

А для стиля хай-тек наоборот характерно полное отсутствие всего «лишнего». Ровные плоскости без дополнительных рисунков и рельефов, и сочетания, построенные на разнице в материалах, а не на их декоре. Если в таком интерьере необходимо разместить библиотеку, то, скорее всего, она должна быть за закрытой дверью.

Смело демонстрируйте свои хобби

cabinet, Your royal design Your royal design Рабочий кабинет в классическом стиле
Your royal design

cabinet

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Если вы пишете музыку или занимаетесь дома спортом, то лучше, если ваши стены будут иметь дополнительную звукоизоляцию. Подумайте о соседях! Если вы модельер и художник, не забудьте про мастерскую, а если вы собираете гостей, то спланируйте гостиную в клубном стиле. А если вы писатель или академик, то подумайте, где в вашем доме будет располагаться библиотека. Пусть люди, которые приходят к вам в дом, догадываются, чем вы занимаетесь.

В элементах декора можно использовать свою работу. Это может быть как грамота или сертификат, так и картины, или дизайнерские поделки на стенах. Творите свой мир, делайте его таким, чтобы вам в нем было хорошо и уютно, а ваша профессия получала в этом мире определенную подпитку, благодаря правильно подобранному интерьеру.

Не бойтесь комбинировать стили

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Кухни в эклектичном стиле
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Поверьте, это совершенно нормально, когда вам нравится сразу несколько стилей. Пуризм в создании собственного интерьера (еще и собственными руками) — самый трудный путь. Расслабьтесь и позвольте себе любить разнообразие. В конце концов, эклектика выглядит не только эффектно и смело, но и создает настоящий бытовой комфорт.

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Будьте оригинальны

Квартира в ЖК ФилиЧета, MARION STUDIO MARION STUDIO Медиа комнаты в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в ЖК ФилиЧета

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Как правило, запоминаются своей индивидуальностью квартиры и дома личностей неординарных, необязательно известных или очень успешных, но имеющих свое видение мира, себя и своего дома. Заметим, что поиск и выражение своей сути посредством интерьера вовсе не говорит о самовлюбленности. Элементарное внимание к условиям, в которых мы проводим большую часть своей жизни, сродни заботе о собственном здоровье. Это так же естественно, как, скажем, бегать по утрам и питаться здоровой пищей.

Добавьте в интерьер элементы искусства

Benz Oturma Grubu, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN ГостинаяДиваны и кресла
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Искусство имеет ключевое значение для дизайна интерьера. Одно из золотых правил размещения предметов искусства в интерьере – сдержанность. Не переусердствуйте с обилием гобеленов, картин и скульптур, искусство должно быть акцентом, иначе вы рискуете превратить ваш дом в лавку старьевщика.

Не стоит бояться экспериментировать и смешивать различные стили. В современный дизайн прекрасно подойдет статуэтка в стиле примитивного искусства, а в ар деко – античная скульптура. Старайтесь разбавлять интерьер интересными и необычными вещами, чтобы комната выглядела уютней.

Одним словом, дайте волю фантазии, будьте честны и приготовьтесь экспериментировь! Тогда интерьер получится подлинным и индивидуальным, комфортным и стильным, и вы будете чувствовать себя здесь — дома. А это, в конечном счете, и есть ваша главная цель.

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