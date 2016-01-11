Как создать свой собственный стиль в интерьере?

Продумывая дизайн, лучше сделать что-то личное, уникальное, что-то свое, придерживаясь общего стилевого направления, близкого вам по духу и ощущению. При этом можно использовать современные материалы и оригинальные аксессуары, пытаясь в элементах и общих мотивах добиться того ощущения, которое, по вашему личному мнению, соответствует выбранному стилю.
Интерьер оценивается, прежде всего, с точки зрения сочетания элементов внутри него, целостности его композиции и внутренней логики. И уже потом вся эта цельная картина подтягивается к наиболее близкому стилю и записывается в его представители с оговорками или без. Таким образом, при создании собственного интерьера, отталкиваться надо не от какого-либо броского слова, а от общего образа, примеряя его на себя и свой дом.
Одно дело, когда всё это распределено со вкусом и выражает определённую идею, и совсем по-другому это смотрится, если работа производилась бессистемно, лишь бы заполнить пустоты. Всё, что вам не нравится, необходимо удалить, кроме, разумеется, того, что чем-либо дорого другим членам семьи.
Потратьте один – два выходных на ревизию своих коллекций. Просейте все фотографии, памятные вещи, сувениры через сито личных эмоций и сентиментальности. Отложите наиболее значимые вещи для дальнейшего использования в качестве элементов украшения интерьера, вносящих в него частички душевности, человечности.
Для оформления годятся открытки и марки — из них можно создать настольные и настенные композиции. В качестве фона для этих предметов целесообразно подобрать эффектные цвета или текстуры. Хорошо смотрится подборка семейных фотографий в соответствующих красивых рамках. Это, можно сказать, небольшая художественно-историческая галерея в стенах вашего дома.
Шторы, покрывала, подушки и скатерти формируют образ ничуть не меньше, чем обои и мебель. При их выборе нужно учитывать все до мелочей: и цветовая гамма, и рисунок, и фактура – все это не должно выбиваться из вашего общего стиля.
Для стиля сафари, например, как нельзя учше подойдут кожаные и меховые вещи с рисунком, напоминающим окрас животных. Но они будут совершенно нелогичны для этнических стилей, где необходимо скорее использовать рисунки, соответствующие национальным мотивам страны, являющейся лейтмотивом интерьера.
Многие дизайнеры интерьера предлагают обратите внимание на свой гардероб. Если вы консервативны в одежде, то незачем красить стены и мебель в яркие кричащие цвета. Если же, в ваших шкафах имеются яркие и модные предметы одежды, то тихие, приглушённые тона интерьера не вполне подходят вам. Отсюда следует неизбежный вывод: одевайте свой дом так, как одеваетесь сами.
Для каждого стиля и направления характерны какие-то общие формы и моменты или даже используемые элементы.
Если приводить в пример варианты английского стиля – то этим элементом станет резное дерево, доминирующее в интерьере (сложной формы деревянные ножки мебели и изысканные карнизы). Такой стиль допускает наличие большой библиотеки, где книги располагаются на роскошных деревянных полках.
А для стиля хай-тек наоборот характерно полное отсутствие всего «лишнего». Ровные плоскости без дополнительных рисунков и рельефов, и сочетания, построенные на разнице в материалах, а не на их декоре. Если в таком интерьере необходимо разместить библиотеку, то, скорее всего, она должна быть за закрытой дверью.
Если вы пишете музыку или занимаетесь дома спортом, то лучше, если ваши стены будут иметь дополнительную звукоизоляцию. Подумайте о соседях! Если вы модельер и художник, не забудьте про мастерскую, а если вы собираете гостей, то спланируйте гостиную в клубном стиле. А если вы писатель или академик, то подумайте, где в вашем доме будет располагаться библиотека. Пусть люди, которые приходят к вам в дом, догадываются, чем вы занимаетесь.
В элементах декора можно использовать свою работу. Это может быть как грамота или сертификат, так и картины, или дизайнерские поделки на стенах. Творите свой мир, делайте его таким, чтобы вам в нем было хорошо и уютно, а ваша профессия получала в этом мире определенную подпитку, благодаря правильно подобранному интерьеру.
Поверьте, это совершенно нормально, когда вам нравится сразу несколько стилей. Пуризм в создании собственного интерьера (еще и собственными руками) — самый трудный путь. Расслабьтесь и позвольте себе любить разнообразие. В конце концов, эклектика выглядит не только эффектно и смело, но и создает настоящий бытовой комфорт.
Как правило, запоминаются своей индивидуальностью квартиры и дома личностей неординарных, необязательно известных или очень успешных, но имеющих свое видение мира, себя и своего дома. Заметим, что поиск и выражение своей сути посредством интерьера вовсе не говорит о самовлюбленности. Элементарное внимание к условиям, в которых мы проводим большую часть своей жизни, сродни заботе о собственном здоровье. Это так же естественно, как, скажем, бегать по утрам и питаться здоровой пищей.
Искусство имеет ключевое значение для дизайна интерьера. Одно из золотых правил размещения предметов искусства в интерьере – сдержанность. Не переусердствуйте с обилием гобеленов, картин и скульптур, искусство должно быть акцентом, иначе вы рискуете превратить ваш дом в лавку старьевщика.
Не стоит бояться экспериментировать и смешивать различные стили. В современный дизайн прекрасно подойдет статуэтка в стиле примитивного искусства, а в ар деко – античная скульптура. Старайтесь разбавлять интерьер интересными и необычными вещами, чтобы комната выглядела уютней.
Одним словом, дайте волю фантазии, будьте честны и приготовьтесь экспериментировь! Тогда интерьер получится подлинным и индивидуальным, комфортным и стильным, и вы будете чувствовать себя здесь — дома. А это, в конечном счете, и есть ваша главная цель.