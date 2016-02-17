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Удобные места для хранения кастрюль и сковород на кухне

Перла Вереника Перла Вереника
Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в скандинавском стиле
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Вечная дилемма кухни – где и как лучше разместить всю посуду. Убрать в дальние шкафы – хорошо для хранения, но неудобно для пользования. Ведь не знаешь, что может пригодится в следующий раз, какую кастрюльку можно убирать подальше, а какую – оставить на виду. Разместить посуду в рабочей зоне – можно легко сразу взять нужную вещь, но далеко не все предметы поместятся. Компромиссными решениями таких проблем хранения станут вместительные шкафы и полки, а если посуды много – то и целые модульные системы. Планируя интерьер кухни лучше всего сразу соразмерить свою потребность в системах хранения и подбирать соответствующие по объему стеллажи и ящики.

Поворотный шкаф

Magic corner John Ladbury and Company КухняХранение
John Ladbury and Company

Magic corner

John Ladbury and Company
John Ladbury and Company
John Ladbury and Company

Самое вместительное место в кухонном гарнитуре - угловой шкаф. В нем можно разместить широкие, крупногабаритные предметы, большие стопки посуды. Единственной проблемой таких глубоких шкафов является неудобство использования – если посуду поставить в дальнюю часть, то вытащить быстро уже не получится. Но этот вопрос вполне решается оборудованием углового шкафа системой с поворотными полками – они аккуратно выдвигаются вперед по окружности, и вы легко достанете любую нужную посуду.

Вместительные ящики

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Кухня в стиле кантри
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Надежные конструкции выдвижных ящиков под столешницей можно сделать нужного размера для размещения даже самых больших ваших кастрюль и сковородок. Глубина стандартной рабочей поверхности – не меньше 60 сантиметров, поэтому в ящики поместится широкая посуда с массивными ручками. Сделайте ящики разной высоты: для больших кастрюль и широких низких сотейников, сковородок и форм для запекания. Удобным дополнением для системы вместительных ящиков специалисты советуют сделать систему открывания дверей одним нажатием - Push To Open или TIP-ON. 

Полки для хранения

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в скандинавском стиле
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Свободная стена на кухне – отличное место для размещения полок  или даже целого стеллажа. Широкие вместительные полки с закрытыми дверцами – для больших тяжелый кастрюлей, открытые полки над рабочей столешницей – для посуды, которая должна быть всегда под рукой, когда вы готовите обед. А если хотите сделать такие полки не только вместительными, но и практически незаметными в интерьере кухни – оборудуйте вдоль стены целый встроенный шкаф. За сдвижной дверцей поместится сазу вся ваша посуда – от самой большой до маленьких баночек.

Кухонный остров

Tradicional Kitchens, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture КухняШкафы и полки ДСП Эффект древесины
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Конструкция кухонного острова в интерьере – не только дополнительная рабочая поверхность или обеденный стол. Под столешницей кухонного острова легко поместятся вместительные ящики и полки для больших тяжелых кастрюль, чугунков, горшочков для запекания жаркого и прочей кухонной утвари. Можно перераспределить посуду – те вещи, которыми вы пользуетесь часто, оставить в шкафчиках над плитой, а сковородки и кастрюли для особых случаев – удобно расставить на полках кухонного острова.

Высокие настенные модули

Дизайн квартиры "Сочные акценты" Samarina projects Кухня в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн квартиры Сочные акценты

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Встроенная система настенных модулей сделает интерьер кухни легким, лаконичным, а хранение даже самой крупно-габаритной посуды – делом простым и удобным. Такие модули включают в себя все необходимое для приготовления еды – от шкафов для кастрюль и сковород до встроенного духового шкафа. При всей вместительности и функциональности такой кухонный модуль в интерьере кухни – предмет стильный и невесомый.

Подвесные конструкции на кухне

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Подвешенные на рабочей столешницей кастрюльки – не только удобная система хранения, но и колоритное украшение для кухни. Простая металлическая труба с крючками для подвеса кухонной утвари поможет вам разместить самые нужные предметы в зоне ближайшего доступа. Если на кухне нет места для полок и шкафов, систему для хранения сковород в подвешенном виде можно разместить на свободной стене рядом с плитой.  Это могут быть и перфорированных доски с крючками для подвеса сковород, и специальная магнитная настенная панель, на которой металлические предметы будут держаться даже без каких-либо дополнительных креплений.

​Индийский стиль в дизайне интерьера
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