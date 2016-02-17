Удобные места для хранения кастрюль и сковород на кухне

Вечная дилемма кухни – где и как лучше разместить всю посуду. Убрать в дальние шкафы – хорошо для хранения, но неудобно для пользования. Ведь не знаешь, что может пригодится в следующий раз, какую кастрюльку можно убирать подальше, а какую – оставить на виду. Разместить посуду в рабочей зоне – можно легко сразу взять нужную вещь, но далеко не все предметы поместятся. Компромиссными решениями таких проблем хранения станут вместительные шкафы и полки, а если посуды много – то и целые модульные системы. Планируя интерьер кухни лучше всего сразу соразмерить свою потребность в системах хранения и подбирать соответствующие по объему стеллажи и ящики.