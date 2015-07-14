До и После: Переделка невзрачного бунгало

Обо всех прелестях жизни в бунгало мы не так давно писали в статье ’Современные бунгало’. Эти одноэтажные домики отличаются неповторимым дизайном, они прочны, удобны и идеально подойдут тем, кто громоздким гигантам из кирпича предпочитает элегантные постройки горизонтальной направленности. Сегодня мы станем свидетелями еще одной внешней и внутренней переделки бунгало, которую осуществила команда архитекторов из студии ARA. На наших глазах эта скромная постройка преображается в дом мечты.
Так выглядит фасад дома до начала работ по реконструкции. Бунгало был построен в 60-х годах и с тех пор подвергался лишь косметическому ремонту. Его новые владельцы – молодая семья с детьми – категорически пожелали освежить дизайн постройки и сделать все возможное, чтобы бунгало и окружающая его территория были адаптированы под потребности маленьких жителей.
Архитекторы не стали менять не потерявшую актуальности форму здания. Современного, глянцевого эффекта удалось добиться за счет свежей отделки и замены старых окон на новые панорамные.
Издалека этот дом можно принять за построенный в советские времена детский сад. Двухэтажная
коробка выглядит не слишком привлекательно – просторная, но не обжитая лоджия, перекрывающая первому этажу доступ к естественному освещению, старомодные оконные рамы и неприглядного вида выступы в центре фасада. Дом срочно нуждается в масштабном редизайне!
Вот так пришелец из 60-х превратился в современный семейный бунгало. За счет снесения не несущих стен и установки панорамных окон и дверей с двойным остеклением, жилое пространство дома было существенно расширено. Его внутреннее пространство наполнилось естественным светом, а на месте цокольного этажа появилась просторная деревянная терраса.
Узкий коридор бунгало казался еще уже за счет смешения не совсем удачно гармонирующих друг с другом текстур и оттенков.
Теперь нам больше не придется пробираться к гостиной через темный и тесный коридор. Узкое пространство между двумя стенами было увеличено практически вдвое. Новый коридор наполнен светом и легкостью. В целях экономии места в одной из стен появилась удобная ниша, которую хозяева смогут использовать в своих целях.
Старая кухня, разумеется, не вписывалась в новый дизайн бунгало. Когда-то стилизованный под ар-деко светильник и мебель из соснового дерева считались признаком шика и роскоши, но сегодня они выглядят старомодно и неактуально.
Дизайнеры не стали кардинальным образом менять цветовую комбинацию комнаты. Они лишь обновили устаревшую мебель. Новая кухонная гарнитура из массивного дерева стала настоящим украшением пространства. Прямо из кухни следует выход на просторную террасу, на которой в окружении чудной природы можно вкушать кулинарные изыски.
Эта комната могла бы послужить превосходной съемочной площадкой для фильма, место действия которого происходит в 60-е. Реечный деревянный потолок, широкие кресла из коричневой кожи и несколько персидских ковров. Что нужно изменить в этой комнате, чтобы в ней захотела жить современная молодая семья?
При оформлении этой комнаты архитекторы и дизайнеры постарались на славу. Ультрасовременная мебель, огромные светильники, по форме напоминающие сахарную вату и центральный элемент комнаты – невероятная винтовая лестница, дизайн которой обязательно понравится маленьким жителям этого дома, ведь он так похож на увлекательный аттракцион в детском парке развлечений.
Другие статьи, посвященные проектам по переделке домов и квартиры, вы найдете в самой интересной рубрике журнала homify ’До и После’.