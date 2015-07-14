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До и После: Переделка невзрачного бунгало

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
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Обо всех прелестях жизни в бунгало мы не так давно писали в статье ’Современные бунгало’. Эти одноэтажные домики отличаются неповторимым дизайном, они прочны, удобны и идеально подойдут тем, кто громоздким гигантам из кирпича предпочитает элегантные постройки горизонтальной направленности. Сегодня мы станем свидетелями еще одной внешней и внутренней переделки бунгало, которую осуществила команда архитекторов из студии ARA. На наших глазах эта скромная постройка преображается в дом мечты.

До: Старый фасад

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Так выглядит фасад дома до начала работ по реконструкции. Бунгало был построен в 60-х годах и с тех пор подвергался лишь косметическому ремонту. Его новые владельцы – молодая семья с детьми – категорически пожелали освежить дизайн постройки и сделать все возможное, чтобы бунгало и окружающая его территория были адаптированы под потребности маленьких жителей.

После: Новый фасад

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Архитекторы не стали менять не потерявшую актуальности форму здания. Современного, глянцевого эффекта удалось добиться за счет свежей отделки и замены старых окон на новые панорамные.

До: Вид дома сзади

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Издалека этот дом можно принять за построенный в советские времена детский сад. Двухэтажная коробка выглядит не слишком привлекательно – просторная, но не обжитая лоджия, перекрывающая первому этажу доступ к естественному освещению, старомодные оконные рамы и неприглядного вида выступы в центре фасада. Дом срочно нуждается в масштабном редизайне!

После: Элитная постройка

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Вот так пришелец из 60-х превратился в современный семейный бунгало. За счет снесения не несущих стен и установки панорамных окон и дверей с двойным остеклением, жилое пространство дома было существенно расширено. Его внутреннее пространство наполнилось естественным светом, а на месте цокольного этажа появилась просторная деревянная терраса.

До: Холл

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Узкий коридор бунгало казался еще уже за счет смешения не совсем удачно гармонирующих друг с другом текстур и оттенков.

После: Чудесное преображение

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Теперь нам больше не придется пробираться к гостиной через темный и тесный коридор. Узкое пространство между двумя стенами было увеличено практически вдвое. Новый коридор наполнен светом и легкостью. В целях экономии места в одной из стен появилась удобная ниша, которую хозяева смогут использовать в своих целях.

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Старая кухня

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Старая кухня, разумеется, не вписывалась в новый дизайн бунгало. Когда-то стилизованный под ар-деко светильник и мебель из соснового дерева считались признаком шика и роскоши, но сегодня они выглядят старомодно и неактуально.

Новая кухня с открытой планировкой

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Дизайнеры не стали кардинальным образом менять цветовую комбинацию комнаты. Они лишь обновили устаревшую мебель. Новая кухонная гарнитура из массивного дерева стала настоящим украшением пространства. Прямо из кухни следует выход на просторную террасу, на которой в окружении чудной природы можно вкушать кулинарные изыски.

До: Гостиная

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Эта комната могла бы послужить превосходной съемочной площадкой для фильма, место действия которого происходит в 60-е. Реечный деревянный потолок, широкие кресла из коричневой кожи и несколько персидских ковров. Что нужно изменить в этой комнате, чтобы в ней захотела жить современная молодая семья?

После: Обновленная гостиная

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

При оформлении этой комнаты архитекторы и дизайнеры постарались на славу. Ультрасовременная мебель, огромные светильники, по форме напоминающие сахарную вату и центральный элемент комнаты – невероятная винтовая лестница, дизайн которой обязательно понравится маленьким жителям этого дома, ведь он так похож на увлекательный аттракцион в детском парке развлечений.

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Необычные лестницы в частных домах

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