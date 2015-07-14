До и После: Переделка невзрачного бунгало

При оформлении этой комнаты архитекторы и дизайнеры постарались на славу. Ультрасовременная мебель, огромные светильники, по форме напоминающие сахарную вату и центральный элемент комнаты – невероятная винтовая лестница, дизайн которой обязательно понравится маленьким жителям этого дома, ведь он так похож на увлекательный аттракцион в детском парке развлечений.

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