Элегантные обои для гостиной в классическом стиле

Один из наиболее модных орнаментов в последнее время – пейсли или бута, который также часто называют «индийским огурцом». Орнамент имеют богатую историю, он пришел к нам из Азии, где им украшали практически все – от бытовых предметов до ювелирных украшений. В Европу узор попал на тканях, и спрос на них был так высок, что предприимчивые европейцы стали просто копировать «огуречный» орнамент. Сегодня разнообразие вариантов на тему этого рисунка велико, поэтому не составит труда найти подходящий для классического интерьера. Узор соединяет в себе тонкие восточные мотивы и современные тенденции. Пейсли выглядит небанально, стильно, интересно; обои с этим орнаментом привнесут утонченности в интерьер классической гостиной.