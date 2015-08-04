Элегантные обои для гостиной в классическом стиле

Классицизм как направление появился в эпоху Возрождения, когда пресыщенные помпезными стилями барокко и рококо архитекторы пожелали вернуться к истокам, а точнее, к античности, наполненной правильными формами, спокойствием, лаконичностью и эстетичностью. Сегодня классический стиль не теряет своей популярности, ведь вечное, неизменное, никогда не выйдет из моды.
Классический стиль представляет собой воплощение роскоши и утонченности, переплетение строгих геометрических пропорций и симметричности, сочетание дорогой отделки, уникальных аксессуаров и натуральных материалов. В такой гостиной уместна мебель из дерева, жаккардовый и шелковый текстиль с богатой вышивкой и кружевом, предметы антиквариата, настоящий каменный камин, большие зеркала с массивным обрамлением, картины в изысканных рамах, скульптуры на заказ, хрустальные вазы, мраморные колонны, лепнина на потолке. Классический стиль говорит о благополучии и безупречном вкусе хозяев дома. Поэтому и обои для гостиной в классическом стиле должны соответствовать общему настроению комнаты и гармонично дополнять концепцию.
Изысканность классического стиля предполагает использование только высококачественных материалов. Это касается и выбора мебели или декоративных аксессуаров, и материалов для отделки. Как правило, пол в классической гостиной выполнен из паркетной доски, полоток украшает лепнина, поэтому поиску подходящих обоев тоже следует уделить немало внимания. Важное правило при оформлении классической гостиной – в ней нет места дешевизне. При выборе обоев опирайтесь не только на цену, но и на состав. Хорошей альтернативой обычным бумажным обоям станут натуральные, в которых в качестве верхнего слоя используется бамбук, джут, пробка, солома, тростник и другие природные материалы. Они выглядят изысканно и при этом являются полностью экологичными.
Еще один вид натуральных обоев – текстильный – также прекрасно дополнит интерьер классической гостиной. У этих обоев верхний слой состоит из велюра, шелка, льна, хлопка. В таком обрамлении гостиная приобретет по-настоящему роскошный и оригинальный вид. Не обязательно оформлять весь периметр комнаты текстильными обоями: акцент на одной зоне смотрится не менее эффектно. Натуральные обои относятся к элитному классу, поэтому их цена на порядок выше тех же бумажных или виниловых, кроме того, они требуют специального ухода и не отличаются высокой практичностью. Но созданный с их помощью неповторимый стиль будет того стоить.
Что касается цветовой гаммы, то классический стиль выигрышно подчеркнет мягкая светлая палитра. Она сделает пространство визуально шире, просторнее, и расположит гостей к приятным беседам и отдыху. Бежевый, розовый, золотистый, оливковый, белый, песочный, цвет слоновой кости, кремовый и любые бледные оттенки подойдут для обоев в классическую гостиную. Определитесь с цветом заранее: в классической гостиной все должно гармонировать, поэтому стоит заблаговременно решить, будет ли сочетаться между собой выбранная мебель и цвет стен.
Принт на обоях может быть самым разным, благо, производители предлагают варианты на любой вкус и цвет. Стоит придерживаться абстрактных рисунков; пейзажи допустимы в картинах, но не на обоях. По этой причине фотообои совершенно не подойдут для выбранного стиля гостиной. Причудливые узоры, орнаменты, вензеля – все это идеально впишется в интерьер классической гостиной. Рельефный выпуклый рисунок будет выглядеть более изысканно, но не обязательно искать обои именно с таким объемным узором. Богато смотрится узор с золотым или серебряным тиснением, особенно в сочетании с другими деталями интерьера в такой гамме.
Один из наиболее модных орнаментов в последнее время – пейсли или бута, который также часто называют «индийским огурцом». Орнамент имеют богатую историю, он пришел к нам из Азии, где им украшали практически все – от бытовых предметов до ювелирных украшений. В Европу узор попал на тканях, и спрос на них был так высок, что предприимчивые европейцы стали просто копировать «огуречный» орнамент. Сегодня разнообразие вариантов на тему этого рисунка велико, поэтому не составит труда найти подходящий для классического интерьера. Узор соединяет в себе тонкие восточные мотивы и современные тенденции. Пейсли выглядит небанально, стильно, интересно; обои с этим орнаментом привнесут утонченности в интерьер классической гостиной.
Еще одна вариация рисунка обоев для гостиной в классическом стиле – вертикальная полоска. Во-первых, она зрительно приподнимает потолок и добавляет пространства, а размах и простор важен для классического стиля. Во-вторых, дизайнеры создают все новые и новые разновидности полосок, точно не навевающие скуку. Классика любит правильные формы и выверенные пропорции, поэтому четкие полоски на стенах отлично дополнят общую картину. Если вертикальная полоска кажется вам слишком строгой, отдайте предпочтение необычному оттенку, который сгладит чопорность.
Цветочные узоры не ушли глубокое в прошлое, как и сама классика. Нежный цветочный рисунок украсит гостиную и придется по душе романтичным натурам и настоящим эстетам. Изящные, элегантные, трогательные цветы сделают гостиную уютнее, светлее и приветливее. Приглушенные оттенки принта не будут ярко выделяться из общего настроения и портить аристократичный классический дух гостиной. При выборе обоев с цветочным рисунком стоит обратить внимание на размер узора – он не должен быть крупным. Наиболее подходящим вариантом для гостиной будет мелкий повторяющийся цветочный принт.
Непринужденная Классика
Рисунок в виде клетки – достойное оформление гостиной в классическом стиле. Клетка относится к вечной классике, которая отличается постоянством, несмотря ни на какие модные течения: ее используют в одежде, текстиле для дома, в обивке мебели. Неброский, но в то же время элегантный стиль клетки не будет отвлекать внимание от центральной композиции комнаты. Обои в клетку сочетаются с деревянной мебелью и антиквариатом, и, пожалуй, ни в один интерьер клетка не будет настолько хорошо вписываться, как в классический.
Не допускайте в классическом интерьере крупных, громоздких рисунков и буйства красок. Помните, что этот стиль очень изысканный и утонченный, в нем сочетаются простота, грация и умеренная роскошь, которая только намекает о себе, а не кричит на каждом углу. Гостиную можно назвать лицом хозяев дома, именно сюда попадают впервые, ее обустройство влияет на первое впечатление гостей. Поэтому любые детали, в том числе обои, не должны создавать впечатление безвкусицы и кичливости. Придерживаясь политики сдержанности и соблюдая во всем баланс, вы сможете создать утонченную и уютную гостиную.