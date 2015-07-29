Кто из девочек не любил в детстве играть в куклы? Собственный кукольный дом или дворец с замысловатой мебелью и множеством деталей – это же мечта! Дизайнеры Светлана Тихонова и Дмитрий Дембовский (D&T ARCHITECTS) создали именно такой царский, кукольный домик. В воплощенном в жизнь архитекторами интерьере найдено удачное сочетание английского изящества и французского шарма. Все удалось сделать максимально респектабельно, сдержанно, необычайно мягко и в то же время придать дизайну торжественность, ощущение богатства и царственности. В выборе цветовой гаммы специалисты придерживались классических законов.
В основном использовались мягкие пастельные тона: нежно розовый оливковый, терракотовый, слоновая кость. Интерьер получился праздничным: хрустальные люстры отражаются в больших зеркалах, на полу – сверкающий паркет и элегантная керамическая плитка. Повсюду стоят изящные подсвечники и торшеры на золотых ножках, а старинные статуэтки напоминают о балах прошлых эпох. Мебель из дорогих пород дерева с растительным витиеватым орнаментом атласной обшивки создает приятную атмосферу. Дизайнерам проекта удалось соединить изящество старины с современной функциональностью.
Квартира начинается с прихожей. И, открывая дверь такой квартиры, вы словно попадаете во дворец. Обилие белого, кремового и песочного цветов завораживает. Глянца добавляют отражающие поверхности, большие зеркала. Дубовые арочные двери, перегородка с фацетными стеклами, зеркало в прихожей – все это создает цельный и стройный ансамбль.
Кухню от гостиной-столовой отделяет не привычная дверь, а широкий арочный проем. Вместо дверей – качественные атласные шторы нейтрального оливкового цвета. Наличие молдингов, лепнины, широких бордюров создает атмосферу праздника и ассоциируется с изумительно вкусным кремом на торте.
Кухня в этой квартире словно игрушечная. Вот-вот хозяйка достанет английский чайный сервиз и пригласит вас за стол. Классические обои, украшенные кремовыми и розовыми горизонтальными полосами подчеркивают высоту потолков комнаты. Шикарная хрустальная люстра придает освещению искристости. Кухонный гарнитур компактных размеров цвета слоновой кости лишен сложных декоративных элементов и исполнен в теплых тонах.
Торжественность и элегантность Классика – это стиль вне времени. Поклонники этого стиля понимают, что уют и торжественность - синонимы, которые опираются на элегантность и востребованность стиля. Сложно даже представить гостиную без шелковых, струящихся штор, собранных при помощи мясистых кистей-завязок. Нависающие арочные проемы, шикарные хрустальной люстр – это изыск и необходимость в создании классического дизайна. Дорогая мебель всегда занимает почетное и ведущее место, к слову, она не только является украшением интерьера, но и удобна в своем прямом назначении.
Ощущение дворцовых апартаментов требует исполнения определенных правил. Цветовая гамма должна быть спокойной, предпочтительны оливковые и кремовые цвета. Мебель должна быть сделана из ценных пород дерева, её обивка – преимущественно дорогие ткани, такие как атлас или благородный шелк. Изыск и дороговизна интерьера так же упирается в использовании аксессуаров: дорогих светильников, подсвечников, хрустальных ваз, картин на стенах.
Сложно создать натуральный камин в квартире, поэтому было решено обустроить гостиную электрическим. Украшенный резными молдингами, он стал достойной заменой настоящему.
Ванная комната – это маленький кусочек Италии. Уютные тона, мягкая цветовая гамма: терракотовая с бежевым керамическая плитка. Особую художественность комнате добавляет полотно в позолоченном багете, а так же позолоченные аксессуары.
Естественно, главенствующее место в спальне отведено огромной кровати. Мягкое изголовье, обтянутое шелковистой тканью, в тандеме с белым покрывалом, делает её по-королевски привлекательной. Удачно декорирована стена у изголовья кровати. Для такого зонирования использовали обои с цветочным тканевым орнаментом. Величественной и торжественно оформлены окна, одетые в тяжелые атласные драпировки штор и легкий ажурный тюль. Мебель молочного цвета, пуфики и изысканная тахта – все это привносит будуарную нотку и смотрится очень трогательно.
Предлагаем посмотреть все фотографии этого удивительного проекта.