Кто из девочек не любил в детстве играть в куклы? Собственный кукольный дом или дворец с замысловатой мебелью и множеством деталей – это же мечта! Дизайнеры Светлана Тихонова и Дмитрий Дембовский (D&T ARCHITECTS) создали именно такой царский, кукольный домик. В воплощенном в жизнь архитекторами интерьере найдено удачное сочетание английского изящества и французского шарма. Все удалось сделать максимально респектабельно, сдержанно, необычайно мягко и в то же время придать дизайну торжественность, ощущение богатства и царственности. В выборе цветовой гаммы специалисты придерживались классических законов.

В основном использовались мягкие пастельные тона: нежно розовый оливковый, терракотовый, слоновая кость. Интерьер получился праздничным: хрустальные люстры отражаются в больших зеркалах, на полу – сверкающий паркет и элегантная керамическая плитка. Повсюду стоят изящные подсвечники и торшеры на золотых ножках, а старинные статуэтки напоминают о балах прошлых эпох. Мебель из дорогих пород дерева с растительным витиеватым орнаментом атласной обшивки создает приятную атмосферу. Дизайнерам проекта удалось соединить изящество старины с современной функциональностью.