При наличии хорошего и прочного пола вы обеспечиваете себе комфорт и уют в доме. Именно паркет является наиболее качественным покрытием на сегодняшний момент. Он эстетичен, долговечен, прочен. Благодаря различным его видам паркет впишется в любой стиль интерьера. Этот материал полностью экологически чистый. Изготавливается он из цельных кусков древесины без применения каких-либо дополнительных примесей. В связи с этим паркетный пол дольше служит, чем ламинат. Средний срок эксплуатации составляет 30 лет. У паркета также хорошая теплостойкость. Он впитывает тепло и не выпускает его обратно. Пол из этого материала поглощает шумы, поэтому его звукоизоляция высокая.

В данной статье вы узнаете 5 идей для пола из паркета. Приведена основная информация о каждом виде паркета, их плюсы и минусы, нюансы применения. Каждая разновидность паркета по-своему хороша, поэтому при выборе опирайтесь на свой бюджет и вкус.