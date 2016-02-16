При наличии хорошего и прочного пола вы обеспечиваете себе комфорт и уют в доме. Именно паркет является наиболее качественным покрытием на сегодняшний момент. Он эстетичен, долговечен, прочен. Благодаря различным его видам паркет впишется в любой стиль интерьера. Этот материал полностью экологически чистый. Изготавливается он из цельных кусков древесины без применения каких-либо дополнительных примесей. В связи с этим паркетный пол дольше служит, чем ламинат. Средний срок эксплуатации составляет 30 лет. У паркета также хорошая теплостойкость. Он впитывает тепло и не выпускает его обратно. Пол из этого материала поглощает шумы, поэтому его звукоизоляция высокая.
В данной статье вы узнаете 5 идей для пола из паркета. Приведена основная информация о каждом виде паркета, их плюсы и минусы, нюансы применения. Каждая разновидность паркета по-своему хороша, поэтому при выборе опирайтесь на свой бюджет и вкус.
С самого начала паркет был сделан полностью из натуральных материалов. Сейчас технический прогресс идет вперед, и появляются более современные виды паркета, при изготовлении которых используют не только натуральную основу. Иногда для производства не нужно и дерево, так как создается качественная его имитация как по внешнему виду, так и по свойствам. Ниже вы узнаете основные идеи для пола из паркета.
Такой паркет считается новым направлением в его изготовлении, причем не только на отечественном, но и на зарубежном рынке. Он состоит из двух слоев. Сверху имеется доска из натурального дерева (в основном ценного декоративного), а снизу кладется фанера (прочная основа). Данное покрытие имеет особую прочность и надежность. Стоимость его небольшая – средний сегмент между штучным паркетом и паркетной доской. Если вам нужно оптимальное соотношение по цене и качеству, то этот вариант самый подходящий. Инженерная доска не чувствительна к повышению температуры, поэтому она отлично подходит для полов с подогревом. Этот вариант – отличная идея для пола из паркета. Есть и бесклеевые типы такого паркета, но следует быть осторожными, так как это тестовые экземпляры от разработчиков.
Штучный паркет является одним из наиболее распространенных видов паркета. Он представляет собой набор клёпок, имеющих гребни и пазы для крепления, сделанные из твердых пород древесины. Планки полностью выполнены из твердой ценной породы дерева. Их толщина варьируется в пределах от 15 до 22 мм, а длина достигает 500 мм, ширина составляет 75 мм.
У штучного паркета есть неоспоримые преимущества перед другими видами паркета. Он имеет долгий срок эксплуатации, может подвергаться многократному ремонту, укладывается различными рисунками в помещении, включая художественную укладку. Его долговечность в основном зависит от толщины рабочего слоя. В укладке есть некоторые сложности, но штучный паркет – это воплощение стиля.
У массивной доски такие габариты – длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 120 до 200 мм, толщина от 18 до 22 мм. На боковых и торцевых гранях досок есть специальные шипы и пазы для сборки. Массивная доска очень схожа со штучным паркетом, но она имеет более крупный размер. Такое напольное покрытие бывает лаковым или масляным. Достоинства массива неоспоримы и их немало, но его поведение в период службы может быть менее стабильным, чем у трехслойных конструкций. Внешний вид такой доски может быть самым разнообразным, благодаря современным технологиям производства, цветовая гамма заметно расширилась. Для ее изготовления используют самые разные породы дерева, начиная от обыкновенной березы и заканчивая экзотическими породами. Хоть и этот материал является классикой, он все так же популярен благодаря своей высокотехнологичности.
У паркетной доски конструкция похожа на щитовой паркет, но отличается она по размерам. Длина составляет от 2000 до 2500 мм, ширина от 180 до 200 мм, толщина от 14 до 20 мм. На боковых и торцевых гранях есть шипы и пазы для укладки. Состоит такая доска из нескольких слоев, только верхний слой имеет ценную породу дерева. Основное преимущество паркетной доски состоит в скорости укладки, маленькой подверженности деформации и относительной простоте монтажа. Финишное покрытие для такого паркета может быть сделано или в заводских условиях, или оно может наноситься после укладки пола. Эти оба способа имеют свои плюсы и минусы. Покрытие маслом является более экологичным, но требуется частое обновление покрытия, примерно раз в несколько месяцев. Лак с точки зрения ухода за покрытием нуждается в минимальном внимании. Стоимость паркетной доски самая доступная, поэтому это самая практичная идея для пола из паркета.
Ламинированный паркет или ламинат является безусловным лидером продаж из всех напольных покрытий. Такой вид паркета более удобен и практичен. Для его укладки подойдет любая плоская и твердая поверхность. Основой для его изготовления является ДСП и ДВП, они в свою очередь состоят из меламиновых и акриловых смол. Благодаря этим смолам покрытие сохраняется от воздействия ультрафиолета, влажности, загрязнения, истирания. Поэтому ламинат имеет высокую механическую прочность, слой меламина придает необходимую жесткость. Чем толще будет материал, тем выше свойства звукоизоляции, также будет выше и цена.
Таким образом, вы узнали 5 идей для пола из паркета. Вы ознакомились с основными видами паркета, их особенностями и недостатками. Подбирайте вид паркета в соответствии с вашими возможностями и предпочтениями, в любом случае такой вариант напольного покрытия очень надежен, эстетичен. Не забывайте прибегать к помощи специалистов.