Выбираем лучший материал для новой современной кухни

Если Вы задумались о кардинальных перемена в Вашей кухне, первый вопрос, который встает перед Вами – выбор идеального кухонного гарнитура, который будет идеально вписываться в стилевой ансамбль помещения и, что немаловажно, будет практичен и удобен в ежедневном использовании. Этот вопрос подразумевает в себе следующие: из чего сделать кухню? какой материал лучше выбрать?
Во время ремонта, к сожалению, на то, из какого материала состоит кухонный гарнитур, многие не обращают должного внимания. Однако в этом стоит разобраться еще до его начала и определить какие материалы лучше всего подходят для кухни. Этот вопрос требует тщательного изучения. В этом мы Вам и поможем в данной книге идей. Мы собрали основные виды материалов, используемых при производстве кухонной мебели. Желаете узнать, какой из них станет наиболее оптимальным для Вас? Тогда эта статья для Вас!
Столешницы из современного материала такого как нержавеющая сталь уже не новинка в дизайне кухни. Сталь доказала свое качество в течение многих лет и домовладельцы все чаще используют ее в интерьерах собственной кухни. Это объяснимо: она придает современный блеск и неповторимость интерьеру кухни. Нержавеющая сталь сочетается с любой кухонной мебелью — белой, яркой, черной и её блеск добавляет акцент в интерьере кухни. В дизайне кухни, нержавеющая сталь будет фантастическим решением для кухонного острова или баре.
Говоря о практических составляющих данного материала, стоит заметить следующее: этот плотный непористый материал не впитывает в себя ничего, в том числе и бактерии.Столешница из такого материала является термомостойкой, прочной, гигиеничной и ее просто чистить.
Это, пожалуй, один из самых популярных материалов, который прекрасно подходит для изготовления мебели. Данный материал для кухонного гарнитура имеет широчайший спектр различных оттенков: от древесных до монотонных. Выбрать всегда есть из чего.
Одно из его преимуществ : стоимость изделий из ламината гораздо ниже, чем та же мебель из натурального дерева. Кроме того, он легко обрабатывается. Гарнитуры из ламината можно собирать своими руками, не используя никаких специальных инструментов. Для этого вам понадобится лишь дрель, шуруповерт и крепежные элементы.
Натуральное дерево безопасно для использования его на кухне. Даже лак, которым покрывают фасады, изготавливается на основе натуральных компонентов. Фактуру и оттенки различных пород деревьев невозможно заменить искусственными материалами. Конечно, есть и недостаток натуральных фасадов – склонность к деформации из-за перепадов температур и влажности. Поэтому очень важно поддерживать в любое время года благоприятные условия.
Природный камень – это самый прочный, надежный и долговечный материал, который прекрасно подходит для отделки помещений с повышенной влажностью, резкими температурными перепадами и повышенными механическими нагрузками. Ухаживать за каменной поверхностью несложно, она может выдерживать не только избыток влаги, но и воздействие химических чистящих веществ. Не говоря уже об эстетической стороне вопроса и возможности изменить внешний вид интерьера кухни кардинальным образом.
Чаще всего кварцевые столешницы и рабочие поверхности дизайнеры «вписывают» в кухонные интерьеры «хай-тек», модерн, иногда доходя до интерьера кухни в японском/китайском стиле. Это объясняется тем, что кварц мягок и податлив. Из него можно сотворить столешницу причудливой формы. Кварц на кухне в стиле модерн — наиболее удачный выбор материала для отделки
В чем же принципиальное отличие кварцевого камня?
- этот материал очень прочный, ему не страшны механические повреждения;
- на него не влияет высокая температура;
- то же касается и проникновения влаги, она бессильна против стойкости материала и ни при rаких обстоятельствах не может проникнть внутрь него
На сегодняшний день искусственный камень Corian является довольно популярным материалом для изготовления столешниц. Это экологически чистый и гигиеничный материал. Изготовление столешниц из искусственного камня ведет к уменьшению времени уборки на кухнях и в помещениях, где они используются, поскольку Corian обладает литой структурой без пор и микротрещин. Это создает рабочую поверхность, на которой не будет скапливаться мелкий пищевой мусор. Также кухонные столешницы из искусственного камня не впитывают жидкости.
Говоря об уходе, стоит отметить, что столешницы не требуют специального ухода – для ежедневной уборки достаточно использовать мягкую влажную тряпочку, для более капитальной очистки используйте дополнительно любые бытовые мягкие моющие средства, не содержащие абразивных частиц. Непременно захочется купить столешницу хозяйкам, которые любят, когда на кухне царит чистота и красота.
Материал Dekton обладает преимуществами перед другими материалами, которые традиционно используются для изготовления различных поверхностей, в том числе и кухонных столешниц:
1 — Высочайшая плотность. На поверхности материала отсутствуют микротрещины, а значит, Dekton не впитывает никакие жидкости. Кроме того, он не скапливает никакие запахи.
2 — Исключительная прочность и твердость материала. Dekton устойчив к царапинам и другим видам механического воздействия. При бытовом использовании на нем не образуются потертости и сколы.
3 – Безопасность. Бактериостатические свойства материала и его полная безопасность для здоровья. Благодаря своим выдающимся гигиеническим свойствам Dekton идеально подходит для использования в кухонных помещениях.
4 — Термостойкость. Прочный, гигиеничный и надежный материал, кроме всего прочего, устойчив к воздействию высоких и низких температур. На столешницу из агломерата Dekton можно без опаски ставить горячие кастрюли и сковородки, можно складывать продукты из морозильника – это не причинит столешнице никакого вреда.
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