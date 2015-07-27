Уютные гостиные

Так называемый чердачный стиль особо популярен среди молодых людей. Мебель необходима самая простая, причем необязательно, чтобы она сочеталась между собой. В гостиной вместе уживается и старая техника, и ультрасовременная. Отделка выполняется минимально. Для пола необходим ламинат или паркет. Именно такая простота дарит гостиной уют и незамысловатость.

В данном интерьере стиль лофт представлен особенно мягко. Гостиная отделяется от зоны кухни барной стойкой, то есть в этом стиле не предполагается использование стен и массивных перегородок. Отделка стен выполнена натуральным камнем. Интерьер оформлен в спокойной цветовой гамме, преобладают такие оттенки, как белый, серый и бежевый. Многоуровневый потолок воплощает собой наличие коммуникаций, без которых лофт не обходится. Напольное покрытие - ламинат. Декоративные элементы практически отсутствуют. Они не должны быть яркими и напыщенными.