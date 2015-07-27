Уютные гостиные представляют собой сердце дома. Они производят первое впечатление на гостей, именно в этих помещениях чаще всего собирается вся семья. Поэтому следует уделить максимум внимания оформлению интерьера и выбору стиля. Уютные гостиные комнаты должны стать воплощением гармонии и комфорта. Чтобы достигнуть этой цели, можно использовать различные стили интерьера. Каждый стиль дарит уют по-своему, выражает его самыми разнообразными способами.
Для минимализма характерна больше практичность, чем эстетика, а функциональность является главной целью. При создании минималистского стиля необходимо свободное пространство. Декоративные элементы не должны быть вычурными. Уютные гостиные в итоге должны выглядеть просто, но со вкусом. Предметы выбираются только самые необходимые и полезные, поэтому они должны нести еще функцию стильного аксессуара. Для гостиной следует выбирать такие цвета, как коричневый, бежевый и белый. Можно создать оригинальный контраст с черными и серыми оттенками, как в этой гостиной сделал Дмитрий Ханин. Мебель в таком интерьере присутствует в минимальном количестве, также она не должна утяжелять пространство. Хорошо подойдут небольшие полочки, шкафчики со стеклянными дверками. Но все это должно быть полупустым, не захламленным.
Воробьевы Горы
Так называемый чердачный стиль особо популярен среди молодых людей. Мебель необходима самая простая, причем необязательно, чтобы она сочеталась между собой. В гостиной вместе уживается и старая техника, и ультрасовременная. Отделка выполняется минимально. Для пола необходим ламинат или паркет. Именно такая простота дарит гостиной уют и незамысловатость.
В данном интерьере стиль лофт представлен особенно мягко. Гостиная отделяется от зоны кухни барной стойкой, то есть в этом стиле не предполагается использование стен и массивных перегородок. Отделка стен выполнена натуральным камнем. Интерьер оформлен в спокойной цветовой гамме, преобладают такие оттенки, как белый, серый и бежевый. Многоуровневый потолок воплощает собой наличие коммуникаций, без которых лофт не обходится. Напольное покрытие - ламинат. Декоративные элементы практически отсутствуют. Они не должны быть яркими и напыщенными.
Французский штрихКвартира 68 кв.м, МО
Цветовая гамма в такой гостиной состоит из природных оттенков, сочетающихся с белым цветом. Мебель используется крашеная. В качестве аксессуаров подходят вещи и предметы, сделанные вручную. Стены красятся в пастельный приглушенный тон. Ткани должны быть выполнены из натуральных материалов, например, хлопка или льна. В текстиле приветствуется наличие завязочек и рюш.
Этот стиль сочетает в себе основные идеи других стилей, поэтому он позволяет создать неповторимый и самобытный интерьер, вмещающий в себя все самое лучшее. Основные характерные черты колониального стиля – массивная мебель с резьбой, изготовленная из тика и красного дерева, экзотические орнаменты, изображения, ротанг. Уют и практичность смешаны с экзотикой.
Преобладающие цвета в таком интерьере – белый, коричневый, бордовый, серый, черный. Акценты могут быть красных, желтых, оранжевых и синих оттенков. Главное не должно быть ярких деталей. В качестве аксессуаров подойдут расшитые узорами мягкие подушки, панно, различного вида светильники, статуэтки, свечи. Колониальный стиль подразумевает наличие большого окна. Желательно, чтобы проемы для окон и напольные покрытия были деревянными и светлых цветов. По желанию можно постелить ковер. В качестве рисунков на текстиле можно использовать изображения животных. Приветствуется наличие растительности, например, экзотических цветов, пальм, стволов бамбука, папоротника.
Этот стиль характеризуется четкостью и лаконичностью. Он подходит, прежде всего , для тех людей, кто ценит удобство и практичность, гармонию и уют. В интерьере гостиной видны изящные формы, плавные линии, а также нельзя не заметить функциональность. При отделке использовались натуральные материалы, такие как дерево, стекло. Вполне уместным будет применение камня. Мебель отличается изогнутыми и плавными формами. Она должна быть украшена дорогими камнями, резьбой или ковкой, различными металлами. Стиль модерн в гостиной невозможно представить без такого атрибута, как журнальный или кофейный столик. Из мягкой мебели, кроме шикарного дивана, могут присутствовать несколько кресел, пуфиков. Они придают интерьеру завершенный вид.
Большинство предпочитает оформлять уютные гостиные в классическом стиле. Он имеет в себе все, что необходимо для создания уютного и домашнего интерьера, не лишенного оригинальности и элегантности. Классический стиль зачастую выбирают консерваторы, имеющие устоявшиеся взгляды на мир. Практически вся стилистическая нагрузка лежит на мебели, которая в свою очередь должна подчеркивать роскошь. Чтобы комната стала более уютной, можно в нее добавить камин, интересные занавески, ковер больших размеров, картины и рамки с фото, блестящие вещи, цветочные мотивы. В создании интерьера обязательно применяются натуральные материалы. Не стоит забывать и про обилие освещения.
Средиземноморский стиль позволяет создать уютный и простой интерьер. Такой стиль сочетает в себе праздничность и умиротворенность. При создании интерьера используют натуральные ткани и материалы. Цветовая гамма состоит из морских, земельных тонов.
Диван обычно предпочитается открытый, с обилием мягких подушек, приносящих яркий акцент в спокойный и размеренный интерьер. Используются плетеные столики, кресла и стулья. Отделка стен в основном матовая и фактурная (штукатурка, фрески, мозаики, обои). Если в гостиной будет камин, то вокруг него можно сделать кирпичную кладку. Для пола подойдет ламинат или плитка. Если вы решили постелить ковер, то он должен быть спокойных оттенков и фактурным. Серванты и шкафы в такой гостиной будут лишними, лучше выбрать открытые полки. В качестве аксессуаров подойдут различные статуэтки, комнатные растения. На окна вешают либо жалюзи, либо муслиновые занавески.
Рустикальный стиль представляет собой вариацию стиля кантри. Но он отличается тем, что интерьер получается грубее. Поэтому его чаще выбирают для гостиных загородных домов.
В рустикальном стиле обычно используются предметы, сделанные вручную, камень, дерево, то есть все приближено к природной среде. Мебель должна быть деревянной, а текстиль максимально натуральным. Все это придает умиротворенную атмосферу. При желании можно добавить эффект старины. Не допускается наличие крупных предметов и большого количества декоративных элементов. В данном интерьере рустикальный стиль представлен в земельной цветовой гамме, то есть в коричнево-серых тонах. Чтобы гостиная не выглядела слишком мрачно, дизайнеры добавили белый и бежевый оттенки. Все современные технологии прячутся и маскируются под стилистику помещения.
Основной чертой скандинавского стиля является функциональность. Также он воплощает в себе эстетичность, оригинальность и простоту. В интерьере гостиной отсутствуют лишние предметы и вещи. Освещение предпочитается яркое. Преобладают светлые цветовые решения, отлично расширяющие пространство и добавляющие ощущение естественного света. Скандинавский стиль создает атмосферу легкости и свободы. Среди общего спокойного тона нередко используют ненавязчивые акценты, которые радуют глаз.
Уютные гостиные будут выглядеть гармонично, если их оформить в тропическом стиле. Он должен использоваться ненавязчиво, с добавлением стилевых элементов. На данном фото общий цветовой фон представлен белым цветом. Присутствуют мягкие зеленые акценты. Тропический стиль в этом интерьере имеет очень нежный вид.
Таким образом, есть немалое количество интерьерных стилей, способных сделать уютные гостиные максимально комфортными. Некоторые стили требуют больше затрат, чем другие, но результат в любом случае будет потрясающим, так как нет ничего лучше гармоничного вида гостиной, где все подобрано со вкусом.