На сегодняшний день маленькая ванна не является проблемой для создания уютного и комфортного интерьера. Существуют различные приемы и способы, с помощью которых можно разместить всю необходимую мебель, зрительно увеличить пространство. К тому же нет никаких ограничений в выборе стиля интерьера. Главное следовать правилу, что в маленьком помещении должны быть маленькие вещи, а сантехника должна состоять из минимального набора (раковина, ванна, унитаз).
При наличии такой ванной комнаты желательно, чтобы унитаз имел компактные размеры. Многие решают спрятать сливной бочок в техническом шкафчике, расположенном возле стояка. Благодаря этому уровень шума воды будет существенно снижен.
Данный декор для маленькой ванной выполнен в стиле модерн. Это значит, что все располагается в ней максимально функционально. Интерьер светлый, в нем использованы стеклянные поверхности для придания помещению воздушности.
Чтобы значительно сэкономить место в маленькой ванной комнате, вместо ванны устанавливают душевую кабинку. Если выбрать ее самый маленький размер, то может вместиться и стиральная машина. Но обычно ее стараются поместить в другом помещении, обустроив так называемую прачечную. Не имея такой возможности, возьмите стиральную машину с вертикальной загрузкой, чтобы было удобно загружать белье в небольшом помещении, и чтобы дверца не занимала лишнее место. Стиральная машина с фронтальной загрузкой, но с небольшой шириной, обычно не имеет практической ценности для маленькой ванной комнаты. Отлично подойдут шкафчики, которые монтируются прямо в стену, так как они мало занимают места. Неплохо смотрятся подвесные шкафы небольшого размера с зеркальной поверхностью.
Этот декор для маленькой ванной создан в стиле минимализма. Его характеризуют четкие линии, минимальное количество предметов, поэтому минимализм идеален для маленьких помещений. Душевая кабинка имеет ровное очертание, четкие углы. Цветовая гамма имеет несколько тонов, так как их изобилие не присуще данному стилю.
Если вы не представляете свою жизнь без ванны, то необязательно приобретать полногабаритный экземпляр. Возьмите сидячую ванну. Также в таком случае отлично подойдет угловая акриловая ванна, которая сделает дизайн еще более оригинальным. Необязательно на стены класть кафель, можно просто оштукатурить и покрасить их водостойкой краской или можно использовать пластиковые панели.
На этом фото декор для маленькой ванной оформлен в стиле минимализм. Благодаря этому она выглядит просто, но изящно. Большие окна дарят дополнительное пространство и освещение, что так необходимо для визуального увеличения помещения. Так как использованы окна такого размера, то в таком случае можно применять более темные тона в отделке интерьера. Сочетание темного низа и светлого верха привносит дополнительный объем в ванную комнату.
Горизонтальные и вертикальные полосы на стенах ванной комнаты помогут растянуть ее по ширине и высоте, даже при наличии таких темных оттенков. Сам декор для маленькой ванной выполнен в стиле модерн, в связи с этим в ней использованы самые современные технологии, позволяющие не загромождать маленькое пространство.
В таком интерьере зачастую применяют шахматную кладку в сочетании с белым фоновым цветом и его вариациями. Эклектичный стиль всегда подразумевает наличие большого зеркала, но вообще вы можете использовать любые декоративные элементы и аксессуары. Главное, чтобы они дополняли друг друга и гармонизировали. Данный декор для маленькой ванной выглядит, как холодная элегантность.
От освещения в маленьком пространстве очень многое зависит. Если грамотно его организовать, то ванная комната преобразится, в ней будет свободнее. При выборе светильников ориентируйтесь на небольшие размеры, сам свет должен быть рассеянным. В практических целях источники освещения делают встроенными, а свет предпочитают максимально естественный. Хорошо сочетать правильно подобранное освещение и светлые оттенки интерьера.
Данная ванная комната выполнена в стиле модерн. В ней есть все необходимое, лишних вещей нет. Для создания такого стиля в ванной не требуется много затрат.
В основном в маленьких помещениях дизайнеры используют пастельные тона. Ни на полу, ни на стеновой плитке не должно быть крупных узоров и орнаментов, больших рисунков. Все это придает дисгармонию помещению.
Ванная в классическом стиле все так же остается востребованной. Ее основные черты – элегантность и функциональность, спокойные оттенки, традиционное размещение сантехники и мебели. Отделка предпочитается мягкая, отсутствуют самые современные гаджеты и девайсы, элементы декора. Будет хорошо смотреться ванна с изящными ножками. Важно, чтобы она прилегала к стене, поскольку свободного пространства мало.
Одним из удачных вариантов будет установка подвесной раковины. Под ней можно будет поставить корзину для белья, что сэкономит место в небольшом пространстве. Если возникли сложности с размещением раковины, то приобретите угловую раковину, благодаря ей у вас появится дополнительное место. К тому же она зрительно расширяет помещение. Все предметы сантехники и мебель в ванной комнате не должны плотно прилегать друг к другу.
На этом фото в интерьере использованы темные тона коричневого, что не совсем подходит для маленькой ванной, но они разбавлены белыми акцентами в виде ванны и раковины, а также декоративных элементов. Такой прием сохраняет ванную комнату от сжатого и тесного общего вида.
Маленькая ванная немыслима без зеркал. Они отлично увеличивают визуально пространство. Для этого помещения подойдут зеркала с подогревом, так они не будут портиться и запотевать. Зеркало в основном вешается над раковиной.
Что касается двери, то дизайнеры часто предпочитают обычную дверь, но для расширения визуального восприятия ванной комнаты как раз подойдут именно раздвижные двери. Так как данная ванная комната оформлена в классическом стиле, то в ней присутствуют две раковины. Такое количество раковин стало популярным в последние десятилетия. Их можно ставить как параллельно друг другу, так и друг напротив друга.
Помимо зеркал для увеличения пространства подходит и стекло. Правильно подобранное освещение и стеклянные поверхности придадут дополнительный объем ванной комнате, даже если в ней присутствуют темные цвета.
На данном фото декор для маленькой ванной Гурьянова Наталья сделала в стиле модерн. Мебель выбрана небольшая, она размещена максимально компактно и самое важное, что рационально. Освещение используется в виде встроенных точечных светильников. Сама комната выполнена в светлом цвете, расширяющим пространство. Присутствуют цветовые акценты. Также есть не обрамленное зеркало, что делает ванную немного больше.
Таким образом, следует придерживаться одного нехитрого правила, которое гласит, что минимум мебели означает максимум пространства. Если все баночки, тюбики и прочие вещи будут на виду, то пространство будет казаться меньше, чем оно есть на самом деле. Оставьте только самые востребованные предметы и разместите их на небольшой полочке над раковиной. Вне зависимости от того, какой стиль интерьера будет в маленькой ванной комнате, придерживайтесь идей минимализма. Здесь можно найти больше примеров декора ванной комнаты.