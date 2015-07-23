Чтобы значительно сэкономить место в маленькой ванной комнате, вместо ванны устанавливают душевую кабинку. Если выбрать ее самый маленький размер, то может вместиться и стиральная машина. Но обычно ее стараются поместить в другом помещении, обустроив так называемую прачечную. Не имея такой возможности, возьмите стиральную машину с вертикальной загрузкой, чтобы было удобно загружать белье в небольшом помещении, и чтобы дверца не занимала лишнее место. Стиральная машина с фронтальной загрузкой, но с небольшой шириной, обычно не имеет практической ценности для маленькой ванной комнаты. Отлично подойдут шкафчики, которые монтируются прямо в стену, так как они мало занимают места. Неплохо смотрятся подвесные шкафы небольшого размера с зеркальной поверхностью.

Этот декор для маленькой ванной создан в стиле минимализма. Его характеризуют четкие линии, минимальное количество предметов, поэтому минимализм идеален для маленьких помещений. Душевая кабинка имеет ровное очертание, четкие углы. Цветовая гамма имеет несколько тонов, так как их изобилие не присуще данному стилю.