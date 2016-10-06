Строительство дома, который выдерживает холодную погоду

Практичным и стильным решением для строительства надежного, теплого дома станет использование газобетонных блоков. Этот современный материал воплотил в себе сочетание лучших качеств:

- высокий уровень теплоемкости: газобетон накапливает в себе тепло и долго отдает его, что экономит расход энергии на отопление в морозные зимы,

- удобство при строительстве: легкий материал обеспечивает малую нагрузку на фундамент и высокую скорость строительства,

- эстетичность строений: газобетонные блоки гладкие, с четкой формой, их можно окрасить в любой цвет, что придает дому стильный и лаконичный вид.