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Строительство дома, который выдерживает холодную погоду

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн
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Суровый российский климат с морозными долгими зимами заставляет относится со всей серьезностью к вопросам надежности построек, выбирать наиболее теплоемкие материалы, защищающие от холода, ветра и снега. Естественно, что таким требованиям зачастую наиболее соответствуют традиционные виды материалов, давно и заслуженно считающиеся и теплыми, и экологичными – натуральная древесина и  массивный камень. Но и современные технологии дают много возможностей совместить быстроту строительства и надежность дома.

Современные срубы из оцилиндрованных бревен

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Аккуратные, ровные бревнышки, гладкие, выровненные по размеру и форме – из такого материала сруб, конечно, собирается намного быстрее. Современные технологии оцилиндровочного производства бревен сделали деревянные срубы на порядок более доступными. Вся сложная ручная работа по подготовке бревен выполняется деревообрабатывающими станками, которые выдают уже готовый к сборке конструкции материал. 

Единственным недостатком таких бревен по сравнению с традиционной технологией рубленной древесины специалисты называют большую степень разрушения верхнего защитного слоя, ослабление прочности бревен.

Дом из газобетона

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Практичным и стильным решением для строительства надежного, теплого дома станет использование газобетонных блоков. Этот современный материал воплотил в себе сочетание лучших качеств: 

- высокий уровень теплоемкости:  газобетон накапливает в себе тепло и долго отдает его, что экономит расход энергии на отопление в морозные зимы,

- удобство при строительстве: легкий материал обеспечивает малую нагрузку на фундамент и высокую скорость строительства,

- эстетичность строений: газобетонные блоки гладкие, с четкой формой, их можно окрасить в любой цвет, что придает дому стильный и лаконичный вид.

Теплый гараж в доме

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Чтобы хорошо перезимовать в доме, не лишним будет позаботится и о теплом гараже для своего железного коня. Во-первых, это поможет существенно предохранить сам автомобиль от излишнего воздействия холода и влаги. Во-вторых, теплый гараж в доме даст вам возможность комфортно пользоваться автомобилем, не расчищая его от снежных заносов и льда на стеклах.  

Сруб из хвойных пород древесины

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Наиболее традиционный вид строительства в условиях морозного российского климата – настоящие срубы ручной обработки бревен. Издревле такие срубы строились из древесины хвойных пород, бревна подбирали по размеру, вручную топорами снимали кору, убирали все неровности. Мастера при строительстве такого сруба подгоняют бревна друг к другу, подбирают по плотности годичных колец наружную, северную сторону бревна, чередуют макушки и основания для выравнивания стены. Работа кропотливая и долгая, но и результат – впечатляющий. 

Дом из клеенного бруса

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Еще одним вариантом строительства теплого и экологичного дома из древесины, но с применением современных деревообрабатывающих технологий, станет дом из клеенного бруса. Как утверждают специалисты, такой брус, составленный из идеально высушенных и подогнанных друг к другу досок даже намного прочнее и надежнее обычного цельного. 

Если своеобразие рубленным домам придает нестандартная форма и очертания каждого бревна, то достоинством клееного бруса, наоборот, является четкость правильных форм. Профилированный клеенный брус с запилами в лапу или чашу, выполненными на высокоточных станках, образует ровные стены дома, идеальные углы и стыки.

Каменный дом

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Дома в стиле кантри
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Не менее экологичным и надежным материалом для строительства домов, чем древесина, традиционно является и натуральный камень. Монолитно-долговечный, ставший практически синонимом прочности, этот материал кроме этого, создает в помещениях устойчивый здоровый микроклимат, прохладный летом  и теплый зимой. 

Конечно, строится такой дом тоже не быстро – возведение устойчивого фундамента для каменных стен, подбор нужного камня, его укладка станут процессом длительным и дорогостоящим. Но и срок службы каменной усадьбы вполне соразмерим с вложенными усилиями.

Современный дом под Екатеринбургом
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