Проекты экологичных каркасных домов

Красивые каркасные домики, будто созданные для идеального американского пригорода, являются проектом архитектурной студии Mild Haus и имеют для вас сразу несколько сюрпризов.

Кроме того, что они оформлены в очень аккуратной и просто очаровательной манере, они еще и строятся по специальной экологичной технологии. От обычной каркасной она отличается тем, что вместо листов OSB в ней используются прочные листы ЦСП (цементно-стружечные плиты), которые не выделяют химических веществ и даже рекомендованы для строительства больниц, школ и детских садов.