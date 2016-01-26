Проекты экологичных каркасных домов

Красивые каркасные домики, будто созданные для идеального американского пригорода, являются проектом архитектурной студии Mild Haus и имеют для вас сразу несколько сюрпризов.
Кроме того, что они оформлены в очень аккуратной и просто очаровательной манере, они еще и строятся по специальной экологичной технологии. От обычной каркасной она отличается тем, что вместо листов OSB в ней используются прочные листы ЦСП (цементно-стружечные плиты), которые не выделяют химических веществ и даже рекомендованы для строительства больниц, школ и детских садов.
Современный традиционный коттедж – один из вариантов оформления каркасного дома от Mild Haus, он выглядит просто идиллически! Возможность выбора определенного цвета кровли и внешней отделки позволяет сделать дом похожим на нью-йоркский, калифорнийский или флоридский коттедж по вашему желанию.
Теплые же тона помогут реализовать идею об идеальном английском домике. Красные, шоколадные и бежевые они станут отличным вариантом для уютного семейного дома.
Созданный в Великобритании стиль Тюдор был основан на кирпичном строительстве и отделке фахверк. Он был очень популярен на северо-востоке США и особенно любим бизнесменами, игравшими на биржах в штате Нью-Йорк. Стиль даже получил особенное местное название «биржевой маклер», так как во время экономического подъема такие дома были самыми популярными в сегменте элитного частного строительства.
В данном каркасном варианте вас ждет теплый и доступный коттедж, оформленный плиткой под кирпич и в стиле фахверк, с красиво составленными мансардными окнами и остроконечной крышей. Сам стиль Тюдор возник на основе средневековых стилей и является их прямым продолжением в современности. Брутальность, феодальная атмосфера и основательность в этом доме ценятся больше всего.
Браунстоуны – особенные британские дома, они названы так в честь главного строительного материала (темного кирпича с неравномерным обжигом) и теперь могут стать частью внешнего вида и вашей улицы.
Благодаря отделке плиткой под кирпич, стильным окнам с расстекловкой в лондонском стиле и красивой мощеной площадке, как у небольшого особняка, этот дом выглядит очень достойно.
А небольшая площадь позволяет сделать такой проект еще и доступным. На первом этаже мы найдем гостиную и кухню с дверьми-слайдерами на террасу, а на втором – две спальни с ванной комнатой и небольшим балкончиком с видом на сад.
Удобный для внутренней отделки и прекрасно оформленный снаружи, экологичный каркасный дом может стать для вас идеальным решением еще и благодаря доступной стоимости квадратного метра и очень привлекательному внешнему виду.
С внешней стороны такой дом может быть отделан штукатуркой, кирпичом, плиткой под кирпич, вагонкой, сайдингом и другими материалами, а внутри дома вас ждет идеально ровная поверхность сухой строганой доски, готовой для оформления интерьера в любом стиле.
В составе есть базальтовый утеплитель, пароизоляционная пленка, древесно-волокнистая плита и лист ЦСП. Таким образом, американская мечта становится все ближе, ведь каркасные дома становятся прекрасной возможность для жизни и в умеренном климате.
Еще один привлекательный проект из портфолио Mild House создан в скандинавском стиле и имеет площадь 100 квадратных метров и террасы общей площадью 34. Спроектированный в два уровня, он идеален для семейного проживания на природе, а выглядит очень стильно благодаря особенному почерку скандинавского минимализма.
Такой дом можно расположить так, чтобы подъездная площадка была размещена так, как показано на фотографии, и левее – чтобы полностью скрыть задний дворик и террасу от вида с улицы.
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