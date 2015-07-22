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Скандинавский стиль в интерьере

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A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH Гостиная в скандинавском стиле
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Жители  холодных скандинавских стран, больше чем остальные нуждающиеся в солнечном свете, при обустройстве своего жилья отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру, избегая роскошных  и обязывающих убранств. Климат Финляндии, Швеции и Норвегии отличается своей суровостью, коротким световым днем и недостатком солнечного света. Именно поэтому все характерные особенности этого направления заключаются в создании комфортных условий проживания.

В интерьерах скандинавцев преобладают светлые и теплые  тона, а также максимальная открытость пространства. В последние годы скандинавский стиль все активнее начал завоевывать внимание заказчиков при планировании интерьера. Это направление располагает к себе благодаря необычайной естественности, легкости и и простоте.

Простота и естественность

Уютная кухня в обычном панельном многоэтажном доме, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Кухня в скандинавском стиле
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Уютная кухня в обычном панельном многоэтажном доме

Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Скандинавский стиль подкупает своей простотой : натуральные материалы , естественные природные цвета создают ощущение единения с природой и делают помещение комфортным для жизни. Для усиления эффекта – добавьте зеленые растения.

Детали

студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
цуккини

студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ

цуккини
цуккини
цуккини

Зачастую при покраске стен в скандинавском интерьере используется белая или  бежевая штукатурка, светло-голубая и светло-серая краска. Для пола актуальными будут паркетная доска или ламинат. Деревянные полы светлых оттенков очень часто встречаются в скандинавских интерьерах. Элементом декора в скандинавском стилем могут послужить однотонный коврик и зеленые растения, которые освежает обстановку и добавят ярких красок в интерьер.

Увеличение пространства светом

Квартира для молодой пары Котова Ольга Спальня в скандинавском стиле
Котова Ольга

Квартира для молодой пары

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

Отличительно чертой скандинавского стиля является масимальное заполнение пространства естественным светом. Гармонично в выполненном проекте смотрится настенное покрытие, выполненное в виде кирпичной кладки. Зеркала тоже будут как нельзя кстати, они еще больше наполнят квартиру солнечным светом и визуально увеличат пространство.

Акценты

Гостиная Дизайн-студия 'Эскиз' Гостиная в скандинавском стиле
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Гостиная

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Если бы скандинавский интерьер был полностью белым или в пастельных тонах – это выглядело бы немного уныло и безлико. Изюминкой скандинавского интерьера являются яркие акценты. Это могут быть яркие подушки, коврики, абажуры, картины, да всё что угодно. Главное, не переборщить, а просто добавить несколько интересных деталей. Используйте красные, розовые, оранжевые или зеленые оттенки.

Скандинавский классицизм

Гостиная МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Гостиная

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Наличие камина в сочетании с кованой люстрой и изящными абажурами приближает интерьер к классическому. В холодные оттенки серого виртуозно вплетены этнические мотивы. Иранский килим, китайские вазы и современная живопись разбавляют официальность полученного убранства комнаты.

Открытость пространства

Grünes Leben, über der Stadt, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Столовая комната в скандинавском стиле
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Квартира в скандинавском стиле наполнена светом. В идеале это естественный свет и именно поэтому чаще всего используются большие окна и легкие шторы, пропускающие максимум солнца(они могут быть льняными или хлопковыми). Как правило, окна деревянные и обычно делаются в тон полам.

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Материалы

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH Гостиная в скандинавском стиле
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

Скандинавская мебель максимально практична и функциональна. Ничего лишнего, должно быть максимум свободного пространства. Чаще всего мебель изготавливается из деревьев светлых пород(бук, береза, иногда сосна, ель). Для обивки как правило используется текстиль, замшу, кожу, хлопок, лен.

Практичность и экологичность

Скандинавский дом, room4life room4life Рабочий кабинет в скандинавском стиле
room4life

Скандинавский дом

room4life
room4life
room4life

Интерьер рабочего кабинета, выполненный в скандинавском стиле обеспечивает комнату максимальным комфортом. Напольное покрытие и мебель, выполненная из натурального дерева снабжает комнату экологичностью. Обилие многочисленных полок для хранения книг и документов придает комнате больше удобства и практичности.

Искусственное освещение

Гостиная в загородном доме , Nataly Liventsova Nataly Liventsova Гостиная в скандинавском стиле
Nataly Liventsova

Гостиная в загородном доме

Nataly Liventsova
Nataly Liventsova
Nataly Liventsova

Из-за недостаточного количества солнечного света скандинавы используют светильники, свечи, торшеры, настольные лампы различных форм, размеров и стилей. Камин же олицетворяет источник тепла суровых скандинавских условиях.

Загородный дом в стиле минимализм

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