Скандинавский стиль в интерьере

Жители холодных скандинавских стран, больше чем остальные нуждающиеся в солнечном свете, при обустройстве своего жилья отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру, избегая роскошных и обязывающих убранств. Климат Финляндии, Швеции и Норвегии отличается своей суровостью, коротким световым днем и недостатком солнечного света. Именно поэтому все характерные особенности этого направления заключаются в создании комфортных условий проживания.

В интерьерах скандинавцев преобладают светлые и теплые тона, а также максимальная открытость пространства. В последние годы скандинавский стиль все активнее начал завоевывать внимание заказчиков при планировании интерьера. Это направление располагает к себе благодаря необычайной естественности, легкости и и простоте.