Скандинавский стиль в интерьере

Жители холодных скандинавских стран, больше чем остальные нуждающиеся в солнечном свете, при обустройстве своего жилья отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру, избегая роскошных и обязывающих убранств. Климат Финляндии, Швеции и Норвегии отличается своей суровостью, коротким световым днем и недостатком солнечного света. Именно поэтому все характерные особенности этого направления заключаются в создании комфортных условий проживания.
В интерьерах скандинавцев преобладают светлые и теплые тона, а также максимальная открытость пространства. В последние годы скандинавский стиль все активнее начал завоевывать внимание заказчиков при планировании интерьера. Это направление располагает к себе благодаря необычайной естественности, легкости и и простоте.
Скандинавский стиль подкупает своей простотой : натуральные материалы , естественные природные цвета создают ощущение единения с природой и делают помещение комфортным для жизни. Для усиления эффекта – добавьте зеленые растения.
Зачастую при покраске стен в скандинавском интерьере используется белая или бежевая штукатурка, светло-голубая и светло-серая краска. Для пола актуальными будут паркетная доска или ламинат. Деревянные полы светлых оттенков очень часто встречаются в скандинавских интерьерах. Элементом декора в скандинавском стилем могут послужить однотонный коврик и зеленые растения, которые освежает обстановку и добавят ярких красок в интерьер.
Отличительно чертой скандинавского стиля является масимальное заполнение пространства естественным светом. Гармонично в выполненном проекте смотрится настенное покрытие, выполненное в виде кирпичной кладки. Зеркала тоже будут как нельзя кстати, они еще больше наполнят квартиру солнечным светом и визуально увеличат пространство.
Если бы скандинавский интерьер был полностью белым или в пастельных тонах – это выглядело бы немного уныло и безлико. Изюминкой скандинавского интерьера являются яркие акценты. Это могут быть яркие подушки, коврики, абажуры, картины, да всё что угодно. Главное, не переборщить, а просто добавить несколько интересных деталей. Используйте красные, розовые, оранжевые или зеленые оттенки.
Наличие камина в сочетании с кованой люстрой и изящными абажурами приближает интерьер к классическому. В холодные оттенки серого виртуозно вплетены этнические мотивы. Иранский килим, китайские вазы и современная живопись разбавляют официальность полученного убранства комнаты.
Квартира в скандинавском стиле наполнена светом. В идеале это естественный свет и именно поэтому чаще всего используются большие окна и легкие шторы, пропускающие максимум солнца(они могут быть льняными или хлопковыми). Как правило, окна деревянные и обычно делаются в тон полам.
Скандинавская мебель максимально практична и функциональна. Ничего лишнего, должно быть максимум свободного пространства. Чаще всего мебель изготавливается из деревьев светлых пород(бук, береза, иногда сосна, ель). Для обивки как правило используется текстиль, замшу, кожу, хлопок, лен.
Интерьер рабочего кабинета, выполненный в скандинавском стиле обеспечивает комнату максимальным комфортом. Напольное покрытие и мебель, выполненная из натурального дерева снабжает комнату экологичностью. Обилие многочисленных полок для хранения книг и документов придает комнате больше удобства и практичности.
Из-за недостаточного количества солнечного света скандинавы используют светильники, свечи, торшеры, настольные лампы различных форм, размеров и стилей. Камин же олицетворяет источник тепла суровых скандинавских условиях.