Необычные лестницы в частных домах

Как выглядит лестница в вашем доме, используете ли вы ее лишь как связующее звено между этажами или она занимает значимое место в его интерьере?

Внутриквартирные лестницы – необычайно гибкий элемент интерьера. Для их изготовления используются самые разные материалы, от дерева до триплекса, от пластика до кирпича. Каких только не бывает видов лестниц – распашные, сборные, на косоурах, на тетивах, г-образные, п-образные. Если вам кажется, что пришло время внести в интерьер дома немного дерзости, обратите внимание на потенциал, который скрывается в простой и функциональной лестнице.