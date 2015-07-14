Необычные лестницы в частных домах

Как выглядит лестница в вашем доме, используете ли вы ее лишь как связующее звено между этажами или она занимает значимое место в его интерьере?
Внутриквартирные лестницы – необычайно гибкий элемент интерьера. Для их изготовления используются самые разные материалы, от дерева до триплекса, от пластика до кирпича. Каких только не бывает видов лестниц – распашные, сборные, на косоурах, на тетивах, г-образные, п-образные. Если вам кажется, что пришло время внести в интерьер дома немного дерзости, обратите внимание на потенциал, который скрывается в простой и функциональной лестнице.
Лестница на больцах или, как ее еще называют плавающая лестница, сразу же привлечет внимание. Вместо привычных подступенок, ее ступени соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами. На фото четко продемонстрировано как органично такая лестница может вписаться в цветовую гамму и минималистичный стиль интерьера. Отсутствие перил лишь подчеркивает оптическую иллюзию плывущей по воздуху лестницы.
Винтовая лестница выглядит привлекательно и экстравагантно. Ее спиралевидная форма станет настоящим украшением любого дома и значительно повысит стоимость его аренды или покупки. Но несмотря красоту такой лестницы, ее все же не стоит устанавливать в домах, где проживают маленькие дети в силу высокой травмоопасности.
Кстати, в средневековых замках винтовые лестницы строились таким образом, чтобы подъем по ним осуществлялся по часовой стрелке. Таким образом защитники башни получали преимущество во время рукопашной схватки, поскольку наиболее сильный удар правой рукой можно нанести только справа налево.
В отличие от плавающей лестницы, намеренно скрывающей структуру своей конструкции, бескосоурные или висячие лестницы держатся за счет вертикальных подвесок, крепящихся к этажу сверху. Подвески могут быть выполнены из дерева, металла или даже тонкого каната, как видно на изображении. В этом случае лестница напоминает куклу марионетку, которая в любой момент может начать подпрыгивать и качаться. Однако, это не более чем иллюзия – висячие лестницы необыкновенно прочны и устойчивы, а их незаурядная форма всегда придаст интерьеру вашего дома эффект легкости и ажурности.
Это еще одна разновидность винтовой лестницы, установленной в многоуровневой квартире, дизайн которой выполнили специалисты из студии KV-Buro. Балюстрада из кованого железа отлично сочетается со ступеньками из темного дерева. Благодаря причудливому узору составленному из металлических прутьев, лестница выглядит очень элегантно и изысканно.
Еще одно привлекательное и в тоже время очень практичное решение. Если висячие, плавающие и прочие нестандартные лестницы не вызывают у вас особого восхищения, при этом всякий раз поднимаясь и спускаясь по лестнице вы сожалеете о напрасно пропадающем пустом пространстве под лестницей, почему бы не соорудить на этом месте настоящий мини-шкаф. Таким образом, вы не только создадите дополнительное место для хранения вещей, ваша находка непременно получит немало восторженных отзывов среди друзей и родственников.
Виктория
Отличный способ усилить эстетические качества лестницы – это осветить ее лестничный марш с помощью небольших светодиодных ламп, встроенных в стену. Это позволит ступенькам всегда оставаться на виду в вечернее время, даже если вокруг нет других источников освещения или вы не хотите их включать, чтобы не разбудить домашних. Обратить особое внимание на подсветку лестницы стоит родителям маленьких детей, ибо с ее появлением количество неуклюжих падений на ступеньках существенно снизится.
Прямые углы и чистые линии этого дома, являются настоящей лакмусовой бумажкой для выявления заядлых поклонников минимализма. А скромная деревянная лестница, которая так незаметно, но уверенно разместилась между стен, лишь подчеркивает простоту и функциональность этого интерьера.
Эта лестница необыкновенной формы – творение польских архитекторов KWK Promes. Направление лестницы, а также использование высоких стеклянных панелей дает возможность максимально задействовать в интерьере естественный свет, проникающий в здание. Сами ступеньки выполнены из тонированного стекла и отлично сочетаются с плитами из такого же материала, положенными посредине помещения. Такая лестница как будто служит продолжением яркого весеннего зеленого газона, виднеющегося за окном.
Еще одну подборку необыкновенных лестниц вы найдете в Книге идей ’Стеклянные лестницы’.