Гостиная в стиле лофт

Стиль лофт в последнее время набирает большие обороты популярности. Его характерные черты – наличие кирпичной стены, использование натуральных материалов, открытый вид коммуникаций, большое пространство. Зародился он в то время, когда в качестве жилья выдавались промышленные объекты. Этот стиль очень тонко сочетает в себе новые и старые элементы дизайна. Его используют при создании интерьера как загородного дома, так и обычной квартиры.

При оформлении такого дизайна значительно экономятся денежные средства, поскольку нет необходимости в дорогой мебели и отделке. Лофт больше всего характерен для людей творческих (актеров, художников, музыкантов). Как их профессии отличаются от общепринятых, так и этот стиль не похож на остальные. К тому же гостиные в стиле лофт всегда готовы к презентации чего-то нового в сфере искусства.