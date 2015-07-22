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Гостиная в стиле лофт

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в стиле лофт
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Стиль лофт в последнее время набирает большие обороты популярности. Его характерные черты – наличие кирпичной стены, использование натуральных материалов, открытый вид коммуникаций, большое пространство. Зародился он в то время, когда в качестве жилья выдавались промышленные объекты. Этот стиль очень тонко сочетает в себе новые и старые элементы дизайна. Его используют при создании интерьера как загородного дома, так и обычной квартиры.

При оформлении такого дизайна значительно экономятся денежные средства, поскольку нет необходимости в дорогой мебели и отделке. Лофт больше всего характерен для людей творческих (актеров, художников, музыкантов). Как их профессии отличаются от общепринятых, так и этот стиль не похож на остальные. К тому же гостиные в стиле лофт всегда готовы к презентации чего-то нового в сфере искусства.

Особая атмосфера подразумевает особую планировку

Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле лофт
OK Interior Design

Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Чтобы отделить гостиную от кухни или от столовой, не нужны стены и двери. Достаточно использовать приемы зонирования. Для этого отлично подойдет небольшая перегородка, на которой дополнительно можно поместить плазменный телевизор, как на этом фото, или повесить картину, разбавляющую общий вид. То есть планировка гостиной является открытой.

Что касается цветовых решений, то в этом стиле преобладают угрюмые и мрачные тона. Зачастую используют приглушенно-пыльные оттенки. Но любители контрастов могут сделать интерьер более экспрессивным. На данном фото серые оттенки хорошо разбавлены белым цветом напольного покрытия, а также потолочной и стеновой отделки.

​Яркие акценты в стиле лофт

Студия в Микрогороде "В лесу", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Гостиная в стиле лофт
Студия Анастасии Бархатовой

Студия в Микрогороде В лесу

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Если вы хотите, чтобы гостиная в стиле лофт выглядела наиболее современно, то урбанистический дух интерьера можно разнообразить и оживить яркими деталями или декоративными элементами, что и сделала дизайнер Анастасия Бархатова. Для этого хорошо подходит красный цвет, а также синий или желтый. Красочным акцентом могут послужить и оригинальные картины. Главное, чтобы оттенки не вносили дисгармонию в общую цветовую гамму. Но следует помнить, что в целом гармония этому стилю не присуща.

Использование дерева в стиле лофт

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors Гостиная в стиле лофт
Circle Line Interiors

Средиземноморский лофт для молодой семьи

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

При таком стиле необязательно в гостиной использовать кирпичную стену или какие-то элементы кирпича. Достаточно для создания лофта взять древесину и применять ее в отделке стен, пола и в мебели.

В сочетании с деревом хорошо смотрится мебель, сделанная под старину. А вот пуфики также могут быть сделаны из древесины. На данном фото для разграничения помещения используется специальная ниша, которая идеально вписывается в интерьер лофта. С помощью белого потолка комната становится визуально шире и появляется еще больше простора.

А что насчет мебели?

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Гостиная в стиле лофт характеризуется большим количеством посадочных мест. Поэтому стоит выбирать несколько диванов немалых размеров, различные кресла и пуфики. Желательно, чтобы мягкая мебель притягивала к себе взгляд, то есть она не должна быть заурядной и примитивной. Диваны лучше украсить множеством подушек. В качестве кресла зачастую используют кожаный вариант, иногда более современный. В центре гостиной обязательно должен присутствовать журнальный столик. Для максимального удобства выбирайте столик с колесиками.

Также стоит подчеркнуть, что дизайнеры данной гостиной создали зонирование комнат при помощи разной фактуры и цвета отделки. Многие для этих целей используют различное ковровое покрытие. Больше примеров есть в категории стиля лофт

Синий цвет – отступление от правил

Hipsters homify Гостиная в стиле лофт
homify

Hipsters

homify
homify
homify

Основными цветами данного стиля являются бежевый, коричневый, серый. Но иногда все же следует отступить от правил. Гостиная в стиле лофт может быть прекрасно воплощен и в синей цветовой гамме. Также можно добавить светло-голубые оттенки. При таком сочетании данный дизайн выглядит намного мягче, тоньше, что особенно подходит представительницам женского пола.

Лофт, напольные покрытия и разнообразные детали

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в стиле лофт
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Вначале стиль лофт был неразрывен с эклектикой, поэтому отделка и покрытия для пола, декоративные элементы и мягкая мебель не всегда сочетались между собой. В качестве напольного покрытия лучше остановиться на половой доске или на ламинате. Иногда на полу можно встретить камень или плитку. Камин в современном дизайне прекрасно сочетается с промышленной атмосферой теперь уже элитного жилища.

Важно, чтобы в помещении между зонами отсутствовали большие перегородки, так как этот стиль подразумевает свободное пространство без массивных видимых преград. Они могут быть лишь условными, чтобы легко и ненавязчиво разделить различные зоны помещения.

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Лофт в свете минимализма

H93 - Teil 1, SzturArchitekten GmbH SzturArchitekten GmbH Гостиная в стиле лофт Белый
SzturArchitekten GmbH

SzturArchitekten GmbH
SzturArchitekten GmbH
SzturArchitekten GmbH

Лофт является формой минималистского стиля, поэтому в основе создания интерьера можно использовать минимализм. Достаточно будет разместить самую необходимую мягкую мебель, современную бытовую технику и добавить черты лофта. В таком случае наиболее приемлемой цветовой гаммой будет белая или серая. Гостиная в стиле лофт также может содержать нотки эклектики или хай-тека.

На этом фото в изобилии присутствует белый цвет, который органично дополнен серым и черным цветами. Благодаря белому оттенку гостиная в стиле лофт выглядит необычайно просторной.

Столкновение прошлого и настоящего

Apartamento IM, 285au 285au Гостиная в стиле лофт
285au

285au
285au
285au

Не забудьте о главной особенности стиля лофт – сочетание современной техники и старых материалов, отделки. Гостиная в стиле лофт не обойдется без телевизора, особенно подойдет плазменный телевизор.  Обязательно наличие акустической системы. Нередко можно встретить в лофтовой гостиной развешанные гамаки или качели, также сюда подойдут и антикварные вещи. Стены часто оставляют просто в оштукатуренном виде.

Окна и освещение

Mokronos k. Wrocławia, dom-163m2, razoo-architekci razoo-architekci Гостиная в стиле лофт
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Следует обратить внимание, что в стиле лофт используют большие окна, идущие практически от потолка до пола. Вешать шторы необязательно. Но если вы решили их приобрести, то выбирайте для штор легкие ткани без кружев. Можно остановить свой выбор на металлических жалюзи. Важно, чтобы плинтуса и оконные рамы подходили по цвету и не выделялись из общего интерьера. Благодаря большим окнам комната не выглядит столь мрачно и неприветливо. 

Обычно для такого интерьера применяют светильники геометрических форм серого, белого или же черного цветов. Нередко можно встретить светильники самых причудливых форм. Для вечернего освещения подойдут светильники-споты.

Еще некоторые детали

Квартира на ул. Мосфильмовская, Tina Gurevich Tina Gurevich Гостиная в стиле лофт
Tina Gurevich

Квартира на ул. Мосфильмовская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

В гостиной стиля лофт текстиль должен быть противоречивым. Необходимо использовать и грубые ткани, и мягкие, лоснящиеся. Отлично подойдет замша, кожа, флис, кашемир.  Если вы предпочитаете ткань с орнаментом, то остановите свой выбор на крупном рисунке или узоре. Чтобы подчеркнуть данный стиль, желательно постелить на пол ковер, сделанный из фетра или войлока. Он придаст интерьеру домашний вид. Не забывайте про большое количество мягких подушек. Расширить пространство и границы комнаты на фото дизайнерам удалось благодаря горизонтальным линиям (а именно полочкам), а также с помощью правильно расставленного освещения.

Таким образом, данный стиль не имеет узкой направленности, он весьма многолик и многообразен. Его основные принципы могут быть оформлены в любые вариации. Характерные черты стиля лофт в гостиной могут быть лишь дополняющими современную концепцию интерьера, а могут быть основными элементами, к которым добавляют небольшие участки современности. В таком стиле гостиной лучше всего уживаются молодые и творческие люди, не боящиеся экспериментировать, идти в ногу со временем, не пытающиеся спрятаться от прошлого. Также вы можете посмотреть еще идеи этого дизайна.

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