Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дизайн ТВ-зоны гостиной – 10 ярких примеров

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Дизайн интерьера гостиной очень часто строится вокруг телевизора. От того, где будет расположен этот прибор, во многом зависит степент комфорта комнаты. Самые главные факторы, которые следует учесть при размещении телевизора с плоским экраном, – это размер гостиной, стиль ее оформления, высота и форма мебели. Ниже мы собрали 12 ярких примеров дизайна ТВ-зоны, которые помогут вам избежать типичных ошибок при размещении телевизора.

Телевизор над камином

Дизайн малогабаритной квартиры, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Гостиная в колониальном стиле
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Дизайн малогабаритной квартиры

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

В квартирах, оформленных в столь популярном на сегодняшний день неоклассическом стиле, нередко встречается спорное с точки зрения удобства дизайнерское решение – плазменная панель размещена над камином. С эстетической точки зрения, такая комбинация выглядит вполне привлекательно, но для маленьких гостиных она абсолютно неприемлема, поскольку мягкий уголок должен находиться на большом расстоянии от высоко расположенного телевизора.

В интерьере лофта

Креатив лофта AbcDesign Гостиная в стиле лофт
AbcDesign

Креатив лофта

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Владельцы квартир, стилизованных под лофт, редко испытывают нехватку свободного пространства. Массивным мебельным стенкам они предпочитают эргономичные полки, а многочисленные предметы декора им заменяют естественные потертости и шероховатости отделки из кирпича или бетона. В квартирах с открытой планировкой лучше всего просто повесить телевизор на стену с помощью подвижного шарнирного кронштейна. Регулируемый кронштейн позволит вам менять углы наклона и поворачивать экран в любую сторону.

Квартира в стиле барокко

Золотая классика / трехкомнатная квартира в Казани по ул. Муштари, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
Decor&amp;Design

Золотая классика / трехкомнатная квартира в Казани по ул. Муштари

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

К подбору телевизора для квартир в стиле барокко нужно отнестись с особенной ответственностью. Согласитесь, что вписать широкий ультрасовременный жидкокристаллический экран в дворцовый интерьер – не самая простая задача. Желательно выбирать телевизор с белой рамкой, а пространство вокруг него декорировать в соответствии со стилистикой всего интерьера. Здесь на помощь придут такие материалы, как молдинг, лепнина и керамическая плитка.

Сделай сам

студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
цуккини

студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ

цуккини
цуккини
цуккини

Для молодежного интерьера вполне подойдет тумбочка под телевизор, сколоченная на скорую руку из деревянных ящиков.

Размещение в нише из гипсокартона

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Благодаря универсальности и легкости в использовании, гипсокартон за несколько десятилетий завоевал невероятную популярность у дизайнеров и декораторов. Этот материал считается экологически чистым и нейтральным по уровню кислотности. Он поглощает влагу из окружающего воздуха при ее избытке и возвращает, когда воздух становится сухим. Специальное углубление под телевизор в стене станет настоящей находкой при создании оригинального дизайна помещения.

Подробный разбор интерьера этой квартиры вы можете найти в статье ’Чудный интерьер в неоклассическом стиле’.

Классический вариант

ЖК "Белый лебедь", White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в классическом стиле
White &amp; Black Design Studio

ЖК Белый лебедь

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Хоть телевизор и должен быть расположен по центру стены, ему совсем необязательно играть главную роль в интерьере гостиной. Основными достопримечательностями представленной на фото комнаты являются дорогая массивная мебель из темного дерева и шикарный мягкий уголок с дорогой обивкой. Как видим, плазменная панель может вполне скромно расположиться на небольшой тумбочке между двух шкафов, не привлекая слишком много внимания.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Телевизор рядом с камином

Апартаменты в Москве, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиные в эклектичном стиле
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Апартаменты в Москве

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Как было сказано выше, комбинация телевизор над камином подходит скорее для больших гостиных, а в маленьких лучше придерживаться схемы телевизор рядом с камином. Главное – не забыть серьезно поработать над декорированием, чтобы логично совместить эти два важных предмета интерьера.

Жизнь на полу

Квартир в ЖК Астон Плаза. Екатеринбург, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
Dmitriy Khanin

Квартир в ЖК Астон Плаза. Екатеринбург

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Многие новые дизайнерские тренды приходят к нам из далеких стран Азии. Например,  столь часто встречающиеся в современных квартирах кровати на низких ножках перекочевали к нам из страны восходящего солнца. Японский стиль предполагает минимум мебели и максимальную естественность. В таком интерьере вам не придется тратится на отдельную тумбу под телевизор. Чтобы плазменная панель находилась на уровне глаз, вполне достаточно будет подобрать для нее невысокую, но крепкую подставку.

На фоне фотообоев

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Фотообои в тон общей стилистики комнаты – еще один эффективный и совсем не трудозатратный способ декорировать гостиную.

Классическая тумбочка

Дизайн гостиной в современном стиле в частном доме по ул. Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Гостиная в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн гостиной в современном стиле в частном доме по ул. Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

В гостиных в стиле модерн деревянная тумбочка под телевизор, как правило, выглядит довольно неуместно, поэтому в таком интерьере лучше повесить телевизор на стену. Чтобы заполнить пустующее под ним пространство, снизу можно поставить небольшую современную тумбочку со стеклянной поверхностью.

Kоттедж в дворянском стиле в Литве
Как оформлена ТВ-зона в вашей квартире?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо