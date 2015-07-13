Дизайн ТВ-зоны гостиной – 10 ярких примеров

Благодаря универсальности и легкости в использовании, гипсокартон за несколько десятилетий завоевал невероятную популярность у дизайнеров и декораторов. Этот материал считается экологически чистым и нейтральным по уровню кислотности. Он поглощает влагу из окружающего воздуха при ее избытке и возвращает, когда воздух становится сухим. Специальное углубление под телевизор в стене станет настоящей находкой при создании оригинального дизайна помещения.

Подробный разбор интерьера этой квартиры вы можете найти в статье ’Чудный интерьер в неоклассическом стиле’.