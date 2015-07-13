Дизайн ТВ-зоны гостиной – 10 ярких примеров

Дизайн интерьера гостиной очень часто строится вокруг телевизора. От того, где будет расположен этот прибор, во многом зависит степент комфорта комнаты. Самые главные факторы, которые следует учесть при размещении телевизора с плоским экраном, – это размер гостиной, стиль ее оформления, высота и форма мебели. Ниже мы собрали 12 ярких примеров дизайна ТВ-зоны, которые помогут вам избежать типичных ошибок при размещении телевизора.
В квартирах, оформленных в столь популярном на сегодняшний день неоклассическом стиле, нередко встречается спорное с точки зрения удобства дизайнерское решение – плазменная панель размещена над камином. С эстетической точки зрения, такая комбинация выглядит вполне привлекательно, но для маленьких гостиных она абсолютно неприемлема, поскольку мягкий уголок должен находиться на большом расстоянии от высоко расположенного телевизора.
Владельцы квартир, стилизованных под лофт, редко испытывают нехватку свободного пространства. Массивным мебельным стенкам они предпочитают эргономичные полки, а многочисленные предметы декора им заменяют естественные потертости и шероховатости отделки из кирпича или бетона. В квартирах с открытой планировкой лучше всего просто повесить телевизор на стену с помощью подвижного шарнирного кронштейна. Регулируемый кронштейн позволит вам менять углы наклона и поворачивать экран в любую сторону.
К подбору телевизора для квартир в стиле барокко нужно отнестись с особенной ответственностью. Согласитесь, что вписать широкий ультрасовременный жидкокристаллический экран в дворцовый интерьер – не самая простая задача. Желательно выбирать телевизор с белой рамкой, а пространство вокруг него декорировать в соответствии со стилистикой всего интерьера. Здесь на помощь придут такие материалы, как молдинг, лепнина и керамическая плитка.
Для молодежного интерьера вполне подойдет тумбочка под телевизор, сколоченная на скорую руку из деревянных ящиков.
Благодаря универсальности и легкости в использовании, гипсокартон за несколько десятилетий завоевал невероятную популярность у дизайнеров и декораторов. Этот материал считается экологически чистым и нейтральным по уровню кислотности. Он поглощает влагу из окружающего воздуха при ее избытке и возвращает, когда воздух становится сухим. Специальное углубление под телевизор в стене станет настоящей находкой при создании оригинального дизайна помещения.
Подробный разбор интерьера этой квартиры вы можете найти в статье ’Чудный интерьер в неоклассическом стиле’.
Белый лебедь
Хоть телевизор и должен быть расположен по центру стены, ему совсем необязательно играть главную роль в интерьере гостиной. Основными достопримечательностями представленной на фото комнаты являются дорогая массивная мебель из темного дерева и шикарный мягкий уголок с дорогой обивкой. Как видим, плазменная панель может вполне скромно расположиться на небольшой тумбочке между двух шкафов, не привлекая слишком много внимания.
Как было сказано выше, комбинация
телевизор над камином подходит скорее для больших гостиных, а в маленьких лучше придерживаться схемы
телевизор рядом с камином. Главное – не забыть серьезно поработать над декорированием, чтобы логично совместить эти два важных предмета интерьера.
Многие новые дизайнерские тренды приходят к нам из далеких стран Азии. Например, столь часто встречающиеся в современных квартирах кровати на низких ножках перекочевали к нам из страны восходящего солнца. Японский стиль предполагает минимум мебели и максимальную естественность. В таком интерьере вам не придется тратится на отдельную тумбу под телевизор. Чтобы плазменная панель находилась на уровне глаз, вполне достаточно будет подобрать для нее невысокую, но крепкую подставку.
Фотообои в тон общей стилистики комнаты – еще один эффективный и совсем не трудозатратный способ декорировать гостиную.
В гостиных в стиле модерн деревянная тумбочка под телевизор, как правило, выглядит довольно неуместно, поэтому в таком интерьере лучше повесить телевизор на стену. Чтобы заполнить пустующее под ним пространство, снизу можно поставить небольшую современную тумбочку со стеклянной поверхностью.