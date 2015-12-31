Все собственники частных домов знают, какую роль играет наружное освещение. Кроме эстетической стороны вопроса, которая, безусловно, очень важна, подсветка различных зон возле дома и в саду имеет огромное значение для безопасности и комфорта.

Существуют базовые подходы в оформлении наружной подсветки. Они заключаются в том, что в обязательном порядке подсвечивают самые необходимые участки, а все прочее остается на собственное усмотрение хозяев и может освещаться или нет.

Рекомендовано обеспечить наличие света у входной двери, по периметру участка, а также вдоль тропинок, которые соединяют входные ворота с домом. Декоративная подсветка растений, заборов и остальной территории зависит от желания собственников и их финансовых возможностей.

Предлагаем вам взять на вооружение удивительные идеи наружного освещения, о которых мы расскажем в этой статье.