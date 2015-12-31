Все собственники частных домов знают, какую роль играет наружное освещение. Кроме эстетической стороны вопроса, которая, безусловно, очень важна, подсветка различных зон возле дома и в саду имеет огромное значение для безопасности и комфорта.
Существуют базовые подходы в оформлении наружной подсветки. Они заключаются в том, что в обязательном порядке подсвечивают самые необходимые участки, а все прочее остается на собственное усмотрение хозяев и может освещаться или нет.
Рекомендовано обеспечить наличие света у входной двери, по периметру участка, а также вдоль тропинок, которые соединяют входные ворота с домом. Декоративная подсветка растений, заборов и остальной территории зависит от желания собственников и их финансовых возможностей.
Предлагаем вам взять на вооружение удивительные идеи наружного освещения, о которых мы расскажем в этой статье.
При грамотной планировке наружного освещения крыльцо вашего дома должно быть наполнено ярким светом в любое время суток. Для этого можно использовать компактные конструкции, вмонтированные непосредственно в потолок, или же традиционные подвесные светильники.
На фото представлен второй вариант подсветки крыльца, который выглядит очень уютно и стильно. Яркие лампочки должны подбираться с учетом особенностей климата вашей страны. Если говорить о России, то устройства для освещения крыльца обязаны стойко выдерживать морозную, жаркую и влажную погоду.
Помимо освещения крыльца вашего дома, обязательно позаботьтесь об отдельном светильнике у входной двери. Он поможет быстрее попасть внутрь помещения, когда вы возвращаетесь домой в темное время суток, ведь вам не придется долго искать замочную скважину и связку ключей в сумке.
Также хорошо освещенная входная зона позволит увидеть, кто к вам пожаловал в гости. Яркая лампа у дверей станет сигналом для злоумышленников, который указывает на наличие дома хозяев. Вряд ли кто-то рискнет проникнуть в помещение в таком случае, что обезопасит вашу семью.
Рекомендуем оставлять зажженным свет у входной двери даже во время своего отсутствия, чтобы в темный период данная зона была хорошо освещена.
Премиум класса
Освещение растений в саду имеет больше декоративное предназначение, чем практическое. Это делает зеленую зону возле дома особенно красивой и выразительной.
Чтобы эффектно осветить деревья, лучше всего использовать садовые светильники прожекторного типа. Они устанавливаются на земле и направляются вверх, создавая яркий луч искусственного света. Чем пышнее дерево – тем красивее выглядит подобная подсветка. При этом, прожекторы могут излучать поток различного цвета – белого, желтого, цветного.
Если в вашем саду много деревьев и подсветить каждое растение нет возможности, установите светильники возле тех экземпляров, которые растут непосредственно у зоны для отдыха. Пример такого решения представлен на фото.
Ландшафтные архитекторы могут спроектировать любые решения для эффектной подсветки сада. Все зависит от ваших финансовых возможностей и полета творческой мысли.
В саду принято подсвечивать тропинки, отдельные растения, деревья, периметр зеленой зоны. Если на территории имеется пруд или озеро – светильники в обязательном порядке устанавливаются и там. При этом рекомендуем сочетать различные стили освещения, цвета световых потоков, чтобы сад выглядел интереснее.
Выбирая ландшафтные светильники, обратите внимание на оригинальные модели, пример которых вы видите на фото. Массивные конструкции необычной формы установлены прямо в декоративном пруду. В центре этих осветительных элементов размещены экономные лампы, которые продуцируют свет ярких оттенков – голубого и оранжевого. Столь эффектная композиция станет акцентом зеленой зоны у вашего дома.
Освещение на террасе вашего дома имеет огромное значение для общей стилистики территории и удобства тех, кто находится в названной зоне. Поскольку терраса чаще всего является местом для принятия гостей и неспешных семейных посиделок, рекомендуем позаботиться о наличии здесь качественного света.
Проект, который вы видите на фото, подразумевает яркое потолочное освещение данной зоны. Четыре массивных светильника расположены на равномерном расстоянии друг от друга. Благодаря такому подходу и обеденная зона, и свободное пространство террасы будет хорошо освещено в любое время суток.
Если вы красиво подсветили свое крыльцо, входную дверь и растения, но у вас создается впечатление, что чего-то не хватает – вспомните о светильниках под ногами. Такая креативная идея довольно легко воплощается в жизнь.
Прежде всего, не стоит беспокоится о сложном монтаже и дорогостоящих материалах для столь эффектной подсветки. Можно использовать автономные светильники, которые работают на солнечных батареях. Днем они аккумулируют энергию солнца, чтобы в темное время суток осветить ваш участок.
Данный прием особенно часто можно встретить вдоль дорожек, а также по периметру территории. Но использовать такие светильники можно там, где вам захочется.
Очень интересное решение представлено на данном фото. Необычная садовая мебель оснащена внутренней светодиодной подсветкой, что делает ее источником дополнительного освещения у вашего дома.
Эти оригинальные яркие кубы совмещают в себе практичность и красоту. При этом, они не нагреваются даже после длительной работы, что позволит их безопасно эксплуатировать даже детям.
Мягкий свет, исходящий от такой мебели, окутает ваш двор таинственной атмосферой и подарит незабываемые ощущения. Будьте уверены, что ваши друзья оценят столь креативный подход к наружному освещению.
Сделать пространство у вашего дома неординарным и стильным можно при помощи разноцветных огней. Современные осветительные приборы для наружного применения позволяют выбрать любой цвет и мощность потока, а также направить его в любую сторону.
Попробуйте зонировать ваш участок при помощи света различных оттенков. Например, деревья сделать фиолетовыми, газоны – желтыми, а входную дверь выделить лучами дневного света. Буйство красок и цветов у дома эффектно выделит ваше жилище и подчеркнут все его достоинства.
Если вы открыты для неординарных решений и смелых дизайнерских приемов, тогда поспешите приобрести необычные светильники для бассейна. Особенностью их работы является абсолютная мобильность и огромное количество стилистических вариаций.
На фото представлены удивительные желтые светильники, которые свободно перемещаются по периметру бассейна. Они абсолютно безопасны, поскольку их поверхность имеет надежную водонепроницаемую защиту. Подобный декоративный светильник украсит зону отдыха у вашего дома и станет дополнительным элементом системы наружного освещения.