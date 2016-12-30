Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Лучшие техники очистки для 10 популярных полов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Projet Paris 15ème, Sandra Dages Sandra Dages Спальня в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Какими бы аккуратными вы не были у себя дома, любой пол загрязняется со временем и требует периодического ухода и очистки. Для этого применяют различные методики, которые отличаются в зависимости от выбранного материала напольного покрытия.

В этой статье мы рассмотрим лучшие техники очистки для 10 популярных типов полов. Надеемся, это поможет вам содержать собственное жилище в идеальном состоянии.

Чистка наливного пола

Слоновая кость и сливки D&T Architects Кухня в классическом стиле
D&amp;T Architects

Слоновая кость и сливки

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Наливные полы пользуются сегодня неизменной популярностью. Это красивый и современный тип отделки, который делает помещение презентабельным, стильным и оригинальным.

Наливные полы не имеют швов, они ровные и гладкие. Исходя и этого, уборка данной поверхности гораздо облегчена и может производиться не только ручным, но и машинным способом.

Поскольку такие полы отличаются не только красотой, но и прочностью к химическому воздействию, во время уборки можете смело использовать различные чистящие средства. Для глянцевых типов покрытия, пример которых вы видите на фото, подбирайте неабразивные средства, чтобы блестящие наливные полы не стали тусклыми. Также в магазинах продаются специализированные средства для наливных полов, которые обеспечат наиболее качественную чистку их поверхности. 

Чистка паркета

ЖК Мичурино, Nataly Komova Nataly Komova Гостиная в классическом стиле
Nataly Komova

ЖК Мичурино

Nataly Komova
Nataly Komova
Nataly Komova

Для того, чтобы паркет на полу прослужил вам долго, рекомендуем после его укладки вскрыть поверхность лаком или специальны воском. В противном случае паркетное покрытие будет очень восприимчиво к влажной уборке и на месте случайно разлитой жидкости образуются вздутые деревянные элементы.

Для уборки паркета с влагозащитным покрытием используйте теплую воду с мягкой губкой. Хорошо ее смочив и отжав, протирайте поверхность минимум раз в неделю. Если на паркете имеются заметные загрязнения, их можно легко удалить с помощью мыльного раствора или специальных чистящих средств для данного типа покрытия. 

Также рекомендуем регулярно пылесосить паркет, ведь на его поверхности хорошо заметна пыль. 

Чистка ламината

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Ламинат является доступным и долговечным материалом для покрытия полов. Его очистка напрямую зависит от степени влагостойкости выбранной модели, что определяется наличием или отсутствием дополнительной защитной пленки на поверхности.

Влагостойкие образцы можно уверенно мыть классическим образом, используя воду и мягкую тряпочку. Что касается обычного ламината, то старайтесь применять едва влажную губку, чтобы исключить появление капель на поверхности покрытия. Чтобы смягчить жесткую водопроводную воду и придать ламинату дополнительную защиту, ищите на магазинных полках специальные средства для мытья полов с названным типом покрытия. 

Также рекомендуем проводить сухую уборку в комнатах, где уложен ламинат. Для этого вам понадобится обычный пылесос. Если пренебрегать данным советом, то скопившаяся на поверхности пыль и мельчайшие частицы загрязнений песчаного типа могут механически повреждать ламинат, если оказывать на них прямое воздействие. Например, во время передвижения мебели. 

Очистка маленьких плиток

Квартира для артистической натуры, Interior Design Studio Tut Yut Interior Design Studio Tut Yut Ванная комната в эклектичном стиле Янтарный / Золотой
Interior Design Studio Tut Yut

Квартира для артистической натуры

Interior Design Studio Tut Yut
Interior Design Studio Tut Yut
Interior Design Studio Tut Yut

Пол из маленьких плиток чаще всего встречается в ванных комнатах. Он смотрится в интерьере очень нарядно и изысканно, вне зависимости от выбранного цвета. Как же поддерживать такой пол в идеальной чистоте? Это проще, чем может показаться на первый взгляд. Достаточно растворить в воде немного мыла и обработать поверхность плитки с помощью мягкой губки. 

Если же имеются заметные загрязнения между плиточками, используйте раствор теплой воды с уксусом. Для качественной очистки стыков применяйте узкие щеточки или более плотные губки. 

Чтобы удалить известковый налет с подобного пола, можно воспользоваться специальными средствами, купленными в магазине, или проверенными бабушкиными рецептами. Если придерживаться последних, то быстро удалить налет поможет раствор холодной воды и лимонного сока. 

Очистка темной плитки

Wimbledon Loft Conversion , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Ванная в колониальном стиле
A1 Lofts and Extensions

Wimbledon Loft Conversion

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Задумываясь о том, какой пол лучше всего подходит для ванной комнаты,  многие делают выбор в пользу керамической плитки темного оттенка. Подобное покрытие выглядит дорого и изысканно, наполняя комнату особым шармом. Какой же уход сохранит первоначальный вид темной плитки надолго?

Прежде всего нужно понимать, что на таком полу любые загрязнения и разводы становятся моментально заметными. Не допускайте засыхания пятен и старайтесь регулярно проводить влажную уборку данного покрытия. 

Для мытья  черной плитки лучше добавлять в воду специальный средства для кафеля, которые образуют на поверхности незаметную защитную пленку. Она оттолкнет влагу и не позволит загрязнениям въедаться в области с затиркой.

Категорически запрещено использовать средства с активными кислотами и абразивными частицами, поскольку они повредят поверхность темной плитки и сделают ее тусклой. 

Чистка светлой плитки

Городок Б, 117 м², Bronx Bronx Кухни в эклектичном стиле
Bronx

Городок Б, 117 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Пол из плитки светлого оттенка часто используется на кухне и в ванной комнате. Это не только красиво, но и практично для небольших помещений, которые можно таким образом визуально расширить. Светлая плитка на полу не такая требовательная и сложная в уходе, как темная. Но и здесь существуют определенные нюансы.

Для регулярной очистки поверхности такого пола используйте средства для мытья кафеля. Мыльные растворы помогут устранить загрязнения на самой плитке, а швы между отдельными элементами легко очистить с помощью старой зубной щетки и мягкого отбеливателя. По окончании влажной уборки обязательно протрите пол сухой и мягкой губкой, чтобы очистить плитку от влаги и ее поверхность не стала скользкой. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Чистка пола из крупного камня

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Пол из крупного камня делает интерьер величественным и фундаментальным. Такому покрытию не страшны никакие нагрузки и чистящие средства, если только вы не использовали шлифованные материалы для отделки пола.

Регулярная сухая и влажная уборка включает самые традиционные подходы. Даже без применения специализированных средств по уходу за таким полом, вы сможете обеспечить его чистоту и долговечность.

Чистка бетонного пола

Bad-Design, Vallone GmbH Vallone GmbH Ванная комната в стиле модерн
Vallone GmbH

Vallone GmbH
Vallone GmbH
Vallone GmbH

Бетонное покрытие на полу обретает сегодня невиданную популярность. Особенно часто дизайнеры его используют для помещений в стиле минимализм, лофт и модерн.

Пол из бетона целостный и бесшовный, поэтому очищать его не сложно. Выбирайте для мытья мягкие хлопковые тряпки, чтобы не поцарапать поверхность. Поскольку бетон – это пористый материал природного происхождения, не следует его чрезмерно увлажнять. Рекомендуем производить мытье бетонного пола частями, давая мокрой стороне время высохнуть. 

Чтобы удалить с поверхности бетонного пола загрязнения, можно добавить в воду нейтральное чистящее средство.

Чистка натурального камня

Rustikale Travertin Noce-Fliesen, jonastone jonastone Гостиная в рустикальном стиле
jonastone

jonastone
jonastone
jonastone

Пол из натурального камня – выбор для практичных хозяев. Экологически чистое напольное покрытие оказывает благотворное влияние на состояние здоровья и не требует особых навыков для поддержания эстетического внешнего вида.

Чистка натурального камня зависит от выбранного вида покрытия. Это может быть мрамор, гранит, травертин, сланец или прочие типы камней. Также имеет значение тип обработки элементов, из которых состоит пол. Бывают матовые и полированные камни, колотые и шлифованные. 

Если говорить об универсальных методах очистки каменного пола, то главное правило здесь – регулировать влажность. Природные материалы обладают естественность пористостью, а также могут изменять под воздействием влаги свой оттенок. Поэтому следует хорошо отжимать тряпку для мытья, а также проветривать помещения во время уборки, чтобы поверхность быстрее подсыхала. Откажитесь от агрессивных и абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать каменный пол. 

Чистка пола из морских водорослей и органических материалов

Projet Paris 15ème, Sandra Dages Sandra Dages Спальня в эклектичном стиле
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

Напольные покрытия из органических материалов природного происхождения просты в уходе и красивы. 

Если ваш пол состоит из кокосовых волокон, морских водорослей и подобных материалов, его достаточно периодически пылесосить и протирать едва влажной губкой. Для устранения сильных загрязнений можно воспользоваться пароочистителем.

20 великолепных ванных комнат, где главный герой - древесина
А какие секреты очистки пола известны вам?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо