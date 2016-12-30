Лучшие техники очистки для 10 популярных полов

Какими бы аккуратными вы не были у себя дома, любой пол загрязняется со временем и требует периодического ухода и очистки. Для этого применяют различные методики, которые отличаются в зависимости от выбранного материала напольного покрытия.

В этой статье мы рассмотрим лучшие техники очистки для 10 популярных типов полов. Надеемся, это поможет вам содержать собственное жилище в идеальном состоянии.