Лучшие техники очистки для 10 популярных полов

Какими бы аккуратными вы не были у себя дома, любой пол загрязняется со временем и требует периодического ухода и очистки. Для этого применяют различные методики, которые отличаются в зависимости от выбранного материала напольного покрытия.
В этой статье мы рассмотрим лучшие техники очистки для 10 популярных типов полов. Надеемся, это поможет вам содержать собственное жилище в идеальном состоянии.
Наливные полы пользуются сегодня неизменной популярностью. Это красивый и современный тип отделки, который делает помещение презентабельным, стильным и оригинальным.
Наливные полы не имеют швов, они ровные и гладкие. Исходя и этого, уборка данной поверхности гораздо облегчена и может производиться не только ручным, но и машинным способом.
Поскольку такие полы отличаются не только красотой, но и прочностью к химическому воздействию, во время уборки можете смело использовать различные чистящие средства. Для глянцевых типов покрытия, пример которых вы видите на фото, подбирайте неабразивные средства, чтобы блестящие наливные полы не стали тусклыми. Также в магазинах продаются специализированные средства для наливных полов, которые обеспечат наиболее качественную чистку их поверхности.
Для того, чтобы паркет на полу прослужил вам долго, рекомендуем после его укладки вскрыть поверхность лаком или специальны воском. В противном случае паркетное покрытие будет очень восприимчиво к влажной уборке и на месте случайно разлитой жидкости образуются вздутые деревянные элементы.
Для уборки паркета с влагозащитным покрытием используйте теплую воду с мягкой губкой. Хорошо ее смочив и отжав, протирайте поверхность минимум раз в неделю. Если на паркете имеются заметные загрязнения, их можно легко удалить с помощью мыльного раствора или специальных чистящих средств для данного типа покрытия.
Также рекомендуем регулярно пылесосить паркет, ведь на его поверхности хорошо заметна пыль.
Ламинат является доступным и долговечным материалом для покрытия полов. Его очистка напрямую зависит от степени влагостойкости выбранной модели, что определяется наличием или отсутствием дополнительной защитной пленки на поверхности.
Влагостойкие образцы можно уверенно мыть классическим образом, используя воду и мягкую тряпочку. Что касается обычного ламината, то старайтесь применять едва влажную губку, чтобы исключить появление капель на поверхности покрытия. Чтобы смягчить жесткую водопроводную воду и придать ламинату дополнительную защиту, ищите на магазинных полках специальные средства для мытья полов с названным типом покрытия.
Также рекомендуем проводить сухую уборку в комнатах, где уложен ламинат. Для этого вам понадобится обычный пылесос. Если пренебрегать данным советом, то скопившаяся на поверхности пыль и мельчайшие частицы загрязнений песчаного типа могут механически повреждать ламинат, если оказывать на них прямое воздействие. Например, во время передвижения мебели.
Пол из маленьких плиток чаще всего встречается в ванных комнатах. Он смотрится в интерьере очень нарядно и изысканно, вне зависимости от выбранного цвета. Как же поддерживать такой пол в идеальной чистоте? Это проще, чем может показаться на первый взгляд. Достаточно растворить в воде немного мыла и обработать поверхность плитки с помощью мягкой губки.
Если же имеются заметные загрязнения между плиточками, используйте раствор теплой воды с уксусом. Для качественной очистки стыков применяйте узкие щеточки или более плотные губки.
Чтобы удалить известковый налет с подобного пола, можно воспользоваться специальными средствами, купленными в магазине, или проверенными бабушкиными рецептами. Если придерживаться последних, то быстро удалить налет поможет раствор холодной воды и лимонного сока.
Задумываясь о том, какой пол лучше всего подходит для ванной комнаты, многие делают выбор в пользу керамической плитки темного оттенка. Подобное покрытие выглядит дорого и изысканно, наполняя комнату особым шармом. Какой же уход сохранит первоначальный вид темной плитки надолго?
Прежде всего нужно понимать, что на таком полу любые загрязнения и разводы становятся моментально заметными. Не допускайте засыхания пятен и старайтесь регулярно проводить влажную уборку данного покрытия.
Для мытья черной плитки лучше добавлять в воду специальный средства для кафеля, которые образуют на поверхности незаметную защитную пленку. Она оттолкнет влагу и не позволит загрязнениям въедаться в области с затиркой.
Категорически запрещено использовать средства с активными кислотами и абразивными частицами, поскольку они повредят поверхность темной плитки и сделают ее тусклой.
Пол из плитки светлого оттенка часто используется на кухне и в ванной комнате. Это не только красиво, но и практично для небольших помещений, которые можно таким образом визуально расширить. Светлая плитка на полу не такая требовательная и сложная в уходе, как темная. Но и здесь существуют определенные нюансы.
Для регулярной очистки поверхности такого пола используйте средства для мытья кафеля. Мыльные растворы помогут устранить загрязнения на самой плитке, а швы между отдельными элементами легко очистить с помощью старой зубной щетки и мягкого отбеливателя. По окончании влажной уборки обязательно протрите пол сухой и мягкой губкой, чтобы очистить плитку от влаги и ее поверхность не стала скользкой.
Пол из крупного камня делает интерьер величественным и фундаментальным. Такому покрытию не страшны никакие нагрузки и чистящие средства, если только вы не использовали шлифованные материалы для отделки пола.
Регулярная сухая и влажная уборка включает самые традиционные подходы. Даже без применения специализированных средств по уходу за таким полом, вы сможете обеспечить его чистоту и долговечность.
Бетонное покрытие на полу обретает сегодня невиданную популярность. Особенно часто дизайнеры его используют для помещений в стиле минимализм, лофт и модерн.
Пол из бетона целостный и бесшовный, поэтому очищать его не сложно. Выбирайте для мытья мягкие хлопковые тряпки, чтобы не поцарапать поверхность. Поскольку бетон – это пористый материал природного происхождения, не следует его чрезмерно увлажнять. Рекомендуем производить мытье бетонного пола частями, давая мокрой стороне время высохнуть.
Чтобы удалить с поверхности бетонного пола загрязнения, можно добавить в воду нейтральное чистящее средство.
Пол из натурального камня – выбор для практичных хозяев. Экологически чистое напольное покрытие оказывает благотворное влияние на состояние здоровья и не требует особых навыков для поддержания эстетического внешнего вида.
Чистка натурального камня зависит от выбранного вида покрытия. Это может быть мрамор, гранит, травертин, сланец или прочие типы камней. Также имеет значение тип обработки элементов, из которых состоит пол. Бывают матовые и полированные камни, колотые и шлифованные.
Если говорить об универсальных методах очистки каменного пола, то главное правило здесь – регулировать влажность. Природные материалы обладают естественность пористостью, а также могут изменять под воздействием влаги свой оттенок. Поэтому следует хорошо отжимать тряпку для мытья, а также проветривать помещения во время уборки, чтобы поверхность быстрее подсыхала. Откажитесь от агрессивных и абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать каменный пол.
Напольные покрытия из органических материалов природного происхождения просты в уходе и красивы.
Если ваш пол состоит из кокосовых волокон, морских водорослей и подобных материалов, его достаточно периодически пылесосить и протирать едва влажной губкой. Для устранения сильных загрязнений можно воспользоваться пароочистителем.