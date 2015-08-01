Современный интерьер загородного дома

Идеальный загородный дом с мансардным этажом, собственным вишневым садом, террасой… Будет ли он из деревянного сруба или бетона – вопрос риторический, ответить на который может только заказчик. В копилке идей появился еще один необычный проект загородного дома, внутреннее убранство которого значительно отличается от традиционного восприятия. Сегодня специалисты студии Максима Рубцова «МР-Дизайн» показывают проект интерьеров в классическом стиле с использованием современных предметов интерьера.
Помещение гостиной – это большой зал, который выполняет одновременно несколько функций. В первую очередь, здесь размещается несколько диванных групп. Одна предназначена для отдыха перед экраном телевизора и домашнего кинотеатра. Вторая – для отдыха перед камином. Здесь же находится большой стол на восемь персон, который может быть как обеденным, так для переговоров. Светлая цветовая палитра, которой исполнены все комнаты в этом проекте, графично подчеркнуты темной мебелью из дерева или элементами декора. В гостиной и в остальных помещениях акцент сделан на пространственной свободе, благодаря использованию малого количества мебели и аксессуаров.
Сколько человеку нужно света в комнате, чтобы чувствовать себя комфортно? При свете камина приятно и уютно общаться с друзьями в вечернее или ночное время. Другое освещение необходимо при просмотре телевизора или чтении. Как бы то ни было, глаза не должны уставать, а сами источники света не должны мешать друг другу. Предлагаемое дизайнерами решение – своего рода профессиональное искусство, которое помогает расставить акценты в интерьере и зонировать и моделировать пространство.
Безусловно, собственный просторный кабинет в доме – это особенное пространство для главы семейства. Светлый интерьер и мебель строгих форм располагают к работе. Декоративная потолочная розетка – элемент классического стиля, -- украшает светильник и придает интерьеру индивидуальность. Отдельного внимания заслуживает зеркальное полотно, которое привносит в интерьер определенную толику таинственности.
В доме предусмотрено несколько спален, в том числе и для детей. Все фотографии можно посмотреть на странице проекта, пройдя по ссылке. Все комнаты выполнены в минималистичном стиле и, завещает скандинавский дизайн, выражен простой, точной и яркой композицией. Здесь ощущается пространственная свобода и комфорт. Все спальные комнаты предлагается оформить светлой цветовой палитрой, которая основана на игре полутонов и белого цвета.
СПА-помещения занимают важную часть загородного жилого комплекса. В качестве основной стилистики был выбран современный стиль, минимализм. Реализация подобной задумки требует большого пространства, так как ничто не должно отвлекать от занятий спортом, отдыха в бане и остальных приятных процедур.