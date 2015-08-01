Современный интерьер загородного дома

Помещение гостиной – это большой зал, который выполняет одновременно несколько функций. В первую очередь, здесь размещается несколько диванных групп. Одна предназначена для отдыха перед экраном телевизора и домашнего кинотеатра. Вторая – для отдыха перед камином. Здесь же находится большой стол на восемь персон, который может быть как обеденным, так для переговоров. Светлая цветовая палитра, которой исполнены все комнаты в этом проекте, графично подчеркнуты темной мебелью из дерева или элементами декора. В гостиной и в остальных помещениях акцент сделан на пространственной свободе, благодаря использованию малого количества мебели и аксессуаров.