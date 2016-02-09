Используем искусство по-новому?

При слове
искусство наверное у многих рисуется в мыслях образ строгой бабушки, выдающей тапочки и ровный ряд картин на стене галереи, словом – нечто традиционное и далекое от обычной жизни. Давайте попробуем взглянуть на арт-объекты по-новому, увидеть все возможности и преимущества искусства в наших самых стандартных интерьерах.
Зачем оставлять стены пустыми, если есть так много креативных возможностей сделать ваш интерьер более индивидуальным и впечатляющим. Пустая стена как холст – ждет ваших идей. Разместите здесь настенные панно, чудесным образом создающие из частей целостный образ, граффити в стиле лофт, светлый монохромный барельеф в венецианском стиле.
Прозрачное стекло в сочетании с игрой цвета и света вдохновляло еще художников эпохи ренессанса на бессмертные шедевры витражей кафедральных соборов. Тематика – творческий выбор каждого, но безупречность светового рисунка не перестает пробуждать самые разноречивые эмоциональные отклики в сердце.
Классические методы создания витража соединением цветных стекол в черных графичных контурах используются дизайнерами в совершенно новом стилевом ключе – абстрактные картины кубизма, многоуровневые орнаменты в стиле цифровых пикселей, контрастные сочетания цветов или тонкие переходы оттенков. В писке формы для реализации дизайнерских идей, появляются и новые техники работы со стеклом. Детально-отточенный витраж
Тиффани – утонченность линий и живые картины, светящиеся и филигранные. Поразительная достоверность таких картин сочетается с волшебной игрой света и фактуры, создавая особую магию в интерьере. А витражный фьюзинг дает многослойное, креативное соединение цвета и формы, используя стекло как гибкий пластилин.
Холст, масло, темпера, акварель – примерно такие слова привычно видеть нам в описаниях полотен художников. Но творчество и обыденность антагонистичны, к примеру, почему бы вместо красок не использовать спилы брусков: разная толщина деревяшек создаст неровности и глубину рисунка, тонирование спилов в разные оттенки – рисунок настенного панно.
Искусство в любом из форматов, безусловно, привносит огромную декоративную яркость, самобытность и насыщенность в обычное пространство. Но на этом его роль не ограничивается. Кроме украшения интерьера необычные образы арт-объектов могут создать свою собственную атмосферу, свою реальность – более или менее приближенную к обыденности, но и весьма своеобразную.
Уже привычным штампом стала даже фраза
искусство без границ, так что смелее решайтесь впустить новизну образов в свой интерьер, действительно не ограничивая их тесными рамами картин. Искусство – это яркий всплеск жизни, фантазии, эмоций, чувств. Сделав гармоничной частью интерьера арт-объекты, не пытаясь провести четкую границу и отделить от общего пространства всю их яркую неординарность, вы получите не декор интерьера, а целостный образ в новом прочтении.
Это стул – на нем сидят, это стол – за ним едят: четкие правила функционального использования ограничивают расположение обычных предметов мебели в интерьере. Но не стоит подходит с теми же узкими рамками к размещению арт-объектов. Светящиеся подвесы под потолком, пирамидальный каскад из зеркал, вертикальная инсталляция в центре комнаты или невесомая конструкция из шаров на кубе – интерьер под новым углом обзора.
Впечатление от настенного панно, занимающего всю стену целиком – совершенно нереальные. Яркость образов вытесняет и заменяет обыденную реальность настолько, что не сразу можно понять, да и не хочется разбираться – какая из частей интерьера на самом деле существует. Конечно, гораздо проще решиться повесить на стене небольшую картину с пейзажем, чем предоставить цветущим садам все пространство комнаты. Но эффект от использования широко-форматного искусства качестве другой.