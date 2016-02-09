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Используем искусство по-новому?

Перла Вереника Перла Вереника
Créations Monumentale , VITRAUX IMBERT VITRAUX IMBERT Произведения искусстваКартины и принты
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При слове искусство наверное у многих рисуется в мыслях образ строгой бабушки, выдающей тапочки и ровный ряд картин на стене галереи, словом – нечто традиционное и далекое от обычной жизни. Давайте попробуем взглянуть на арт-объекты по-новому, увидеть все возможности и преимущества искусства в наших самых стандартных интерьерах.

Заполнение пробелов на стене

VIENZZO en la pared - Art in Plastic, vienzzoart vienzzoart Стены и полКартины и рамы
vienzzoart

vienzzoart
vienzzoart
vienzzoart

Зачем оставлять стены пустыми, если есть так много креативных возможностей сделать ваш интерьер более индивидуальным и впечатляющим. Пустая стена как холст – ждет ваших идей. Разместите здесь настенные панно, чудесным образом создающие из частей целостный образ, граффити в стиле лофт,  светлый монохромный барельеф в венецианском стиле. 

Окно как арт-объект

Créations Monumentale , VITRAUX IMBERT VITRAUX IMBERT Произведения искусстваКартины и принты
VITRAUX IMBERT

VITRAUX IMBERT
VITRAUX IMBERT
VITRAUX IMBERT

Прозрачное стекло в сочетании с игрой цвета и света вдохновляло еще  художников эпохи ренессанса на бессмертные шедевры витражей кафедральных соборов. Тематика – творческий выбор каждого, но безупречность светового рисунка не перестает пробуждать самые разноречивые эмоциональные отклики в сердце. 

Классические методы создания витража соединением цветных стекол в черных графичных контурах используются дизайнерами в совершенно новом стилевом ключе – абстрактные картины кубизма, многоуровневые орнаменты в стиле цифровых пикселей, контрастные сочетания цветов или тонкие переходы оттенков. В писке  формы для реализации дизайнерских идей, появляются и новые техники работы со стеклом.  Детально-отточенный витраж Тиффани – утонченность линий и живые картины, светящиеся и филигранные. Поразительная достоверность таких картин сочетается с волшебной игрой света и фактуры, создавая особую магию в интерьере. А витражный фьюзинг дает  многослойное, креативное соединение цвета и формы, используя стекло как гибкий пластилин.

Неформатные изображения

Ozdoby ścienne, DrewnianaŚciana DrewnianaŚciana Стены и полНастенный декор
DrewnianaŚciana

DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana

Холст, масло, темпера, акварель – примерно такие слова привычно видеть нам в описаниях полотен художников. Но творчество и обыденность антагонистичны, к примеру, почему бы вместо красок не использовать спилы брусков: разная толщина деревяшек создаст неровности и глубину рисунка, тонирование спилов в разные оттенки – рисунок настенного панно.

Показать неожиданные образы

Escape, Leanne Claxton Leanne Claxton Произведения искусстваКартины и принты
Leanne Claxton

Escape

Leanne Claxton
Leanne Claxton
Leanne Claxton

Искусство в любом из форматов, безусловно, привносит огромную декоративную яркость, самобытность и насыщенность в обычное пространство. Но на этом его роль не ограничивается. Кроме украшения интерьера необычные образы арт-объектов могут создать свою собственную атмосферу, свою реальность – более или менее приближенную к обыденности, но и весьма своеобразную. 

Без рамок

homify Произведения искусстваКартины и принты
homify

homify
homify
homify

Уже привычным штампом стала даже фраза искусство без границ, так что смелее решайтесь впустить новизну образов в свой интерьер, действительно не ограничивая их тесными рамами картин. Искусство – это яркий всплеск жизни, фантазии, эмоций, чувств. Сделав гармоничной частью интерьера арт-объекты, не пытаясь провести четкую границу и отделить от общего пространства всю их яркую неординарность, вы получите не декор интерьера, а целостный образ в новом прочтении. 

Инсталляции в вертикали

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это стул – на нем сидят, это стол – за ним едят: четкие правила функционального использования ограничивают расположение обычных предметов мебели в интерьере. Но не стоит подходит с теми же узкими рамками к размещению арт-объектов. Светящиеся подвесы под потолком,  пирамидальный  каскад из зеркал, вертикальная инсталляция в центре комнаты или невесомая конструкция из шаров на кубе –  интерьер под новым углом обзора.

Большой формат

Bedroom wall mural Transform a Wall Произведения искусстваКартины и принты
Transform a Wall

Bedroom wall mural

Transform a Wall
Transform a Wall
Transform a Wall

Впечатление от настенного панно, занимающего всю стену целиком – совершенно нереальные. Яркость образов вытесняет и заменяет обыденную реальность настолько, что не сразу можно понять, да и не хочется разбираться – какая из частей интерьера на самом деле существует. Конечно, гораздо проще решиться повесить на стене небольшую картину с пейзажем, чем предоставить цветущим садам все пространство комнаты. Но  эффект от использования широко-форматного искусства качестве другой.

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