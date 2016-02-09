Используем искусство по-новому?

Прозрачное стекло в сочетании с игрой цвета и света вдохновляло еще художников эпохи ренессанса на бессмертные шедевры витражей кафедральных соборов. Тематика – творческий выбор каждого, но безупречность светового рисунка не перестает пробуждать самые разноречивые эмоциональные отклики в сердце.

Классические методы создания витража соединением цветных стекол в черных графичных контурах используются дизайнерами в совершенно новом стилевом ключе – абстрактные картины кубизма, многоуровневые орнаменты в стиле цифровых пикселей, контрастные сочетания цветов или тонкие переходы оттенков. В писке формы для реализации дизайнерских идей, появляются и новые техники работы со стеклом. Детально-отточенный витраж Тиффани – утонченность линий и живые картины, светящиеся и филигранные. Поразительная достоверность таких картин сочетается с волшебной игрой света и фактуры, создавая особую магию в интерьере. А витражный фьюзинг дает многослойное, креативное соединение цвета и формы, используя стекло как гибкий пластилин.