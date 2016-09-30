6 советов, чтобы добавить современное искусство в ваш дом

Всем любителям современного искусства и просто творческим личностям хочется окружать себя арт-объектами и культурными достояниями различного типа. Как же ввести подобные элементы в пространство собственного жилища, совместив их с имеющимся дизайном? Мы с удовольствием подскажем вам!

Сперва нужно уяснить, что проявления современного искусства могут быть совершенно разными. Это и картины различной тематики, и необычные светильники, статуэтки и подобные предметы. Также к данной категории можно отнести модные цветовые и световые инсталляции, смелые подходы к планировке и оформлению помещений.

Если вы полагаете, что наличие в доме соответствующих элементов повлечет за собой колоссальные финансовые траты – спешим вас успокоить: это совсем не так. Не обязательно покупать подлинные шедевры, авторами которых были Пикассо или Херст, чтобы добавить искусство в свой дом. Мы поделимся с вами советами, как это сделать легко и просто.