6 советов, чтобы добавить современное искусство в ваш дом

Всем любителям современного искусства и просто творческим личностям хочется окружать себя арт-объектами и культурными достояниями различного типа. Как же ввести подобные элементы в пространство собственного жилища, совместив их с имеющимся дизайном? Мы с удовольствием подскажем вам!
Сперва нужно уяснить, что проявления современного искусства могут быть совершенно разными. Это и картины различной тематики, и необычные светильники, статуэтки и подобные предметы. Также к данной категории можно отнести модные цветовые и световые инсталляции, смелые подходы к планировке и оформлению помещений.
Если вы полагаете, что наличие в доме соответствующих элементов повлечет за собой колоссальные финансовые траты – спешим вас успокоить: это совсем не так. Не обязательно покупать подлинные шедевры, авторами которых были Пикассо или Херст, чтобы добавить искусство в свой дом. Мы поделимся с вами советами, как это сделать легко и просто.
Сделать свой дом стильным и современным можно еще на стадии проведения отделочных работ и подбора мебели. Попробуйте использовать контрастные сочетания в интерьере.
Рекомендуем заранее определить, какие из цветов противоположного спектра вызывают у вас наиболее благоприятные ассоциации и делать на них акцент, создавая дизайн помещения. Стандартный пример такого сочетания – черно-белые помещения или комнаты в серо-бежевых тонах. Подобный проект можно увидеть на фото.
Благодаря контрастности и, в то же время, потрясающей гармоничности выбранной цветовой палитры, интерьер выглядит очень стильно и красиво. Светлые стены и шкафы хорошо оттеняют мягкую мебель темного оттенка, а также отдельные элементы интерьера. Картину дополняют две массивные картины на центральной стене, которые выполнены в аналогичной цветовой манере.
Еще одним простым вариантом внедрения современного искусства в ваш дом можно назвать метод оформления интерьера с использованием эффектных фокусных точек. Речь идет о наличии в помещении уникального предмета, который становится главным в комнате, привлекая взгляды каждого, кто находится в ней.
Удачный пример такого подхода в дизайне показан на фото. Интерьер гостиной построен вокруг центрального элемента комнаты – роскошной люстры на потолке. Все остальные предметы только подчеркивают ее дизайн и хорошо оттеняют его благодаря обилию темных цветов. Данную люстру можно с уверенностью назвать шедевром современного искусства. Огромное разнообразие подобных осветительных приборов представлено в Книге идей
Какие бывают люстры: изучаем тенденции.
При выборе конкретного объекта искусства для украшения своего дома обращайте внимание на его культурную значимость. Она подразумевает особую ценность данного предмета для группы лиц или всего общества в целом.
Культурная значимость может иметь географические рамки, то есть одна и та же картина или статуэтка для одной страны будет считаться историческим достоянием, а для другой – обычным декоративным элементом. Существуют объекты международного уровня, которые ценятся в любой точке мира.
Мы рекомендуем по возможности разузнать все нюансы происхождения и историю создания предмета искусства, который вы планируете купить. От этого будет зависеть его возможная ценность в будущем, которая может превышать теперешнюю во много раз.
Если в вашем доме присутствует камин, предлагаем добавить элемент искусства в пространство над ним. Это может быть картина известного или подающего надежды художника, зеркало в уникальной рамке или же что-то необычное. Например – вариант настенных часов, дизайн которых не оставит равнодушным никого.
В центре композиции размещен главный циферблат в винтажном стиле, который показывает самое точное время. Его окружают часы поменьше, стрелки которых можно выставить в соответствии с часовыми поясами других стран. И самое главное – это невероятно красивое обрамление. Множество изящных переплетений явно напоминают растительный орнамент. Вся композиция выглядит очень эффектно и нетривиально, что свойственно всем предметам современного искусства.
Хотите привнести современное искусство в свой дом без особых финансовых затрат? Существует недорогой и оригинальный способ сделать это.
Подберите обои с интересным рисунком, который имитирует множество картин, и оклейте ними свою комнату. В результате создается впечатление, что вы находитесь не дома, а в галерее современного искусства. Дизайн помещения сразу же обретает богемные черты и наполняется аристократичным шармом. Подберите несколько аксессуаров схожей стилистики – и вы не узнаете собственное жилище.
Современные дизайнеры интерьера могут создать поистине уникальный проект, используя собственное воображение и возможности новейших технологий. Казалось бы – что можно придумать нового для оформления входного пространства? Оказывается – существует множество вариантов для этого.
Специальные наклейки с эффектом 3D создают очень реалистичные объекты. Их можно использовать для украшения любых ровных поверхностей, например – входных дверей с внутренней стороны квартиры. Главное – удачно подобрать стилистику и подготовить основание для работы.
Только взгляните на то, как преобразилась входная дверь! Находясь рядом с ней, чувствуешь себя где-то на улицах Лондона. Ну чем это не объект современного искусства?