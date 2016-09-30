Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 советов, чтобы добавить современное искусство в ваш дом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
WALL PAPER PASTORELLI, Pastorelli Pastorelli Стены и полОбои
Loading admin actions …

Всем любителям современного искусства и просто творческим личностям хочется окружать себя арт-объектами и культурными достояниями различного типа. Как же ввести подобные элементы в пространство собственного жилища, совместив их с имеющимся дизайном? Мы с удовольствием подскажем вам!

Сперва нужно уяснить, что проявления современного искусства могут быть совершенно разными. Это и картины различной тематики, и необычные светильники, статуэтки и подобные предметы. Также к данной категории можно отнести модные цветовые и световые инсталляции, смелые подходы к планировке и оформлению помещений. 

Если вы полагаете, что наличие в доме соответствующих элементов повлечет за собой колоссальные финансовые траты – спешим вас успокоить: это совсем не так. Не обязательно покупать подлинные шедевры, авторами которых были Пикассо или Херст, чтобы добавить искусство в свой дом. Мы поделимся с вами советами, как это сделать легко и просто.

Контрастная цветовая схема

Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Гостиная в стиле модерн
NK design studio

Загородный дом в Краснодаре

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Сделать свой дом стильным и современным можно еще на стадии проведения отделочных работ и подбора мебели. Попробуйте использовать контрастные сочетания в интерьере.

Рекомендуем заранее определить, какие из цветов противоположного спектра вызывают у вас наиболее благоприятные ассоциации и делать на них акцент, создавая дизайн помещения. Стандартный пример такого сочетания – черно-белые помещения или комнаты в серо-бежевых тонах. Подобный проект можно увидеть на фото.

Благодаря контрастности и, в то же время, потрясающей гармоничности выбранной цветовой палитры, интерьер выглядит очень стильно и красиво. Светлые стены и шкафы хорошо оттеняют мягкую мебель темного оттенка, а также отдельные элементы интерьера. Картину дополняют две массивные картины на центральной стене, которые выполнены в аналогичной цветовой манере. 

Захватывающие фокусные точки

Paris apartment., Diff.Studio Diff.Studio Гостиные в эклектичном стиле
Diff.Studio

Paris apartment.

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Еще одним простым вариантом внедрения современного искусства в ваш дом можно назвать метод оформления интерьера с использованием эффектных фокусных точек. Речь идет о наличии в помещении уникального предмета, который становится главным в комнате, привлекая взгляды каждого, кто находится в ней. 

Удачный пример такого подхода в дизайне показан на фото. Интерьер гостиной построен вокруг центрального элемента комнаты – роскошной люстры на потолке. Все остальные предметы только подчеркивают ее дизайн и хорошо оттеняют его благодаря обилию темных цветов. Данную люстру можно с уверенностью назвать шедевром современного искусства. Огромное разнообразие подобных осветительных приборов представлено в Книге идей  Какие бывают люстры: изучаем тенденции.

Культурная значимость

Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Гостиные в эклектичном стиле
OnePlace studio interior design

Однушка на 78 м. кв.

OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design

При выборе конкретного объекта искусства для украшения своего дома обращайте внимание на его культурную значимость. Она подразумевает особую ценность данного предмета для группы лиц или всего общества в целом. 

Культурная значимость может иметь географические рамки, то есть одна и та же картина или статуэтка для одной страны будет считаться историческим достоянием, а для другой – обычным декоративным элементом. Существуют объекты международного уровня, которые ценятся в любой точке мира. 

Мы рекомендуем по возможности разузнать все нюансы происхождения и историю создания предмета искусства, который вы планируете купить. От этого будет зависеть его возможная ценность в будущем, которая может превышать теперешнюю во много раз.

Над каминной полкой

Загородный дом в Комарово, Fusion Design Fusion Design Гостиные в эклектичном стиле
Fusion Design

Загородный дом в Комарово

Fusion Design
Fusion Design
Fusion Design

Если в вашем доме присутствует камин, предлагаем добавить элемент искусства в пространство над ним. Это может быть картина известного или подающего надежды художника, зеркало в уникальной рамке или же что-то необычное. Например – вариант настенных часов, дизайн которых не оставит равнодушным никого.

В центре композиции размещен главный циферблат в винтажном стиле, который показывает самое точное время. Его окружают часы поменьше, стрелки которых можно выставить в соответствии с часовыми поясами других стран. И самое главное – это невероятно красивое обрамление. Множество изящных переплетений явно напоминают растительный орнамент. Вся композиция выглядит очень эффектно и нетривиально, что свойственно всем предметам современного искусства. 

Стены в стиле галереи

WALL PAPER PASTORELLI, Pastorelli Pastorelli Стены и полОбои
Pastorelli

Pastorelli
Pastorelli
Pastorelli

Хотите привнести современное искусство в свой дом без особых финансовых затрат? Существует недорогой и оригинальный способ сделать это.

Подберите обои с интересным рисунком, который имитирует множество картин, и оклейте ними свою комнату. В результате создается впечатление, что вы находитесь не дома, а в галерее современного искусства. Дизайн помещения сразу же обретает богемные черты и наполняется аристократичным шармом. Подберите несколько аксессуаров схожей стилистики – и вы не узнаете собственное жилище. 

Привлекательное входное пространство

Door Cover: speciale città!, Crearreda Crearreda Окна и двериДвери ДПК Красный
Crearreda

Crearreda
Crearreda
Crearreda

Современные дизайнеры интерьера могут создать поистине уникальный проект, используя собственное воображение и возможности новейших технологий. Казалось бы – что можно придумать нового для оформления входного пространства? Оказывается – существует множество вариантов для этого.

Специальные наклейки с эффектом 3D создают очень реалистичные объекты. Их можно использовать для украшения любых ровных поверхностей, например – входных дверей с внутренней стороны квартиры. Главное – удачно подобрать стилистику и подготовить основание для работы.

Только взгляните на то, как преобразилась входная дверь! Находясь рядом с ней, чувствуешь себя где-то на улицах Лондона. Ну чем это не объект современного искусства?

Проекты коттеджей в итальянском стиле
Какой из описанных способов показался вам наиболее подходящим для вашего дома?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо