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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Проект квартиры в г.Киеве «Дом, в котором живет музыка», «Artinterior» – Студия дизайна интерьера «Artinterior» – Студия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Прошедшая неделя подарила нам знакомство со множеством увлекательных проектов, среди которых наибольшей популярностью пользовались нестандартный 4-х уровневый дом, построенный на основе обычной кирпичной коробки из двух этажей и цоколя, а также одноэтажный гостевой дом в скандинавском стиле. Кроме этого читатели homify проявили незаурядный интерес к советам по украшению коридора и к интерьеру квартиры, оформленной в стиле лофт по-славянски. Давайте еще раз посмотрим на эти достойные широкого внимания проекты. 

1. Возрождение Феникса

Дом в Мамонтовке, М2Студия М2Студия
М2Студия

Дом в Мамонтовке

М2Студия
М2Студия
М2Студия

Этот дом в был заброшен много лет, а сейчас как волшебная птица Феникс благородно сидит в тени соснового бора. М2Студия создала на основе стандартного здания из красного кирпича элитный проект в современном стиле. В Книге идей ’homify 360°: Возрождение Феникса’ мы расскажем вам, какие дизайнерские приемы при этом были использованы.

2. Скандинавский уют гостевого домика

Скандинавия 150 NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в скандинавском стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Скандинавия 150

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Очень интересное и непростое задание выпало архитекторам newood, которым было необходимо спроектировать одноэтажный гостевой дом. Красота местного рельефа наталкивает на естественность и природность в стиле. Поэтому для отдыха гостей было выбрано скандинавское направление. Давайте вместе прогуляемся по интерьеру этого дома

3. Лаконичный простор минимализма

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Дома в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Очень интересный проект создала архитектор Елена Зазулина. Большой уютный дом без замысловатых излишеств окружен зелеными насаждениями. В экстерьере преобладает графичность, лаконичность форм, медитативность прямых линий. Дом спроектирован так, чтобы добиться максимального пространства как в высоту, так и в ширину. Мало стен, высокие потолки, огромные просторные комнаты с богатым дневным освещением. В выборе цветовой гаммы доминирующим оказался белый цвет: он отлично подчеркнул графичность интерьера. В него выкрашены стены и потолки в большинстве комнат, в этом цвете также подобраны многие предметы декора и аксессуары.  

Подробный разбор экстерьера и интерьера этого дома читайте в статье ’Лаконичный простор минимализма’.

4. Декор в коридоре

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior» «Artinterior» – Студия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior»

«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Как подобрать отделку для стен, расставить мебель, сотворить невероятную игру света и тени с помощью зеркал, визуально расширить пространство комнаты – самые модные дизайнерские приемы и самые легкие для воплощения идеи читайте в нашей статье о декоре коридора.

5. Как живется в современном лофте

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors Гостиная в стиле лофт
Circle Line Interiors

Средиземноморский лофт для молодой семьи

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

Перед нами – удивительно стильная и позитивная работа молодых дизайнеров из студии Circle Line Interiors. Удачная комбинация стилей лофт, кантри и скандинавского подарили каждой комнате свой особенный шарм. Попав в этот дом, хочется провести в нем как можно больше времени, насладиться его спокойной и умиротворенной атмосферой, а также подсмотреть пару-тройку дизайнерских приемов от мастеров своего дела. Увидеть своими глазами, как живется в современном лофте можно в одноименной Книге идей

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