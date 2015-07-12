Топ 5 – Лучшие проекты недели

Прошедшая неделя подарила нам знакомство со множеством увлекательных проектов, среди которых наибольшей популярностью пользовались нестандартный 4-х уровневый дом, построенный на основе обычной кирпичной
коробки из двух этажей и цоколя, а также одноэтажный гостевой дом в скандинавском стиле. Кроме этого читатели homify проявили незаурядный интерес к советам по украшению коридора и к интерьеру квартиры, оформленной в стиле лофт по-славянски. Давайте еще раз посмотрим на эти достойные широкого внимания проекты.
Этот дом в был заброшен много лет, а сейчас как волшебная птица Феникс благородно сидит в тени соснового бора. М2Студия создала на основе стандартного здания из красного кирпича элитный проект в современном стиле. В Книге идей ’homify 360°: Возрождение Феникса’ мы расскажем вам, какие дизайнерские приемы при этом были использованы.
Очень интересное и непростое задание выпало архитекторам newood, которым было необходимо спроектировать одноэтажный гостевой дом. Красота местного рельефа наталкивает на естественность и природность в стиле. Поэтому для отдыха гостей было выбрано скандинавское направление. Давайте вместе прогуляемся по интерьеру этого дома.
Очень интересный проект создала архитектор Елена Зазулина. Большой уютный дом без замысловатых излишеств окружен зелеными насаждениями. В экстерьере преобладает графичность, лаконичность форм, медитативность прямых линий. Дом спроектирован так, чтобы добиться максимального пространства как в высоту, так и в ширину. Мало стен, высокие потолки, огромные просторные комнаты с богатым дневным освещением. В выборе цветовой гаммы доминирующим оказался белый цвет: он отлично подчеркнул графичность интерьера. В него выкрашены стены и потолки в большинстве комнат, в этом цвете также подобраны многие предметы декора и аксессуары.
Подробный разбор экстерьера и интерьера этого дома читайте в статье ’Лаконичный простор минимализма’.
Как подобрать отделку для стен, расставить мебель, сотворить невероятную игру света и тени с помощью зеркал, визуально расширить пространство комнаты – самые модные дизайнерские приемы и самые легкие для воплощения идеи читайте в нашей статье о декоре коридора.
Перед нами – удивительно стильная и позитивная работа молодых дизайнеров из студии Circle Line Interiors. Удачная комбинация стилей лофт, кантри и скандинавского подарили каждой комнате свой особенный шарм. Попав в этот дом, хочется провести в нем как можно больше времени, насладиться его спокойной и умиротворенной атмосферой, а также подсмотреть пару-тройку дизайнерских приемов от мастеров своего дела. Увидеть своими глазами, как живется в современном лофте можно в одноименной Книге идей.