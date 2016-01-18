6 способов сделать ваш дом более увлекательным

Практически в каждом доме имеются запасы любимых спиртных напитков, без которых не обходится ни одно праздничное застолье. Но правильное хранение последних требует выполнения определенных условий.

Минибар в доме – это признак аристократизма и внимания хозяев к деталям. Он позволяет не только разместить тару с напитками, но и обеспечить им оптимальные параметры для длительного сохранения вкуса.

Любителям вин известно, что правильное расположение бутылок – важное условие для того, чтобы после вскрытия можно было в полной мере ощутить весь букет и аромат напитка. Минибары позволяют достичь этого без особых усилий с вашей стороны.

Конструкция названных устройств может быть самой различной. Есть модели, предназначенные для размещения в шкафу, отдельно стоящие и те, которые являются составляющей частью некоторых видов мебели. Например, можно найти диваны с встроенными минибарами или такие же серванты.

Что касается внутренней организации, то самые бюджетные минибары оснащены только лишь полочками для хранения бутылок и бокалов. Более дорогие модели могут иметь датчики температуры и влажности, подвижные полочки и подсветку.

Встречаются также оригинальные дизайнерские образцы, которые станут настоящим украшением интерьера вашей квартиры. Пример последних представлен на фото.