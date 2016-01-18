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6 способов сделать ваш дом более увлекательным

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Barrel 12, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior Балкон, веранда и террасаМебель
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Строгая домашняя обстановка, которая лишена интересного декора, быстро надоедает. И наоборот, весьма скромный интерьер, наполненный интересными предметами, становится привлекательным и стильным без лишних финансовых вложений.

Как же найти золотую середину и создать неповторимый дизайн в собственном доме, который бы не утратил своей актуальности с течением времени? У нас есть ответ! 

Предлагаем вам 6 простых способов, которые помогут сделать ваш дом более увлекательным и современным.

Добавьте минибар

Barrel 12, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior Балкон, веранда и террасаМебель
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

Практически в каждом доме имеются запасы любимых спиртных напитков, без которых не обходится ни одно праздничное застолье. Но правильное хранение последних требует выполнения определенных условий.

Минибар в доме – это признак аристократизма и внимания хозяев к деталям. Он позволяет не только разместить тару с напитками, но и обеспечить им оптимальные параметры для длительного сохранения вкуса.

Любителям вин известно, что правильное расположение бутылок – важное условие для того, чтобы после вскрытия можно было в полной мере ощутить весь букет и аромат напитка. Минибары позволяют достичь этого без особых усилий с вашей стороны.

Конструкция названных устройств может быть самой различной. Есть модели, предназначенные для размещения в шкафу, отдельно стоящие и те, которые являются составляющей частью некоторых видов мебели. Например, можно найти диваны с встроенными минибарами или такие же серванты. 

Что касается внутренней организации, то самые бюджетные минибары оснащены только лишь полочками для хранения бутылок и бокалов. Более дорогие модели могут иметь датчики температуры и влажности, подвижные полочки и подсветку. 

Встречаются также оригинальные дизайнерские образцы, которые станут настоящим украшением интерьера вашей квартиры. Пример последних представлен на фото.

Дизайн с яркими и живыми цветами

Рычагова, 30 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
Bronx

Рычагова, 30 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Простой и действенный способ сделать ваш дом более увлекательным – наполнить его яркими цветами! Проанализируйте собственные предпочтения в этом вопросе, а также учитывайте мнения всех членов вашей семьи, чтобы результат подобного преображения понравился каждому.

Вариантов реализации данного подхода может быть огромное количество. Одни выбирают мебель насыщенного цвета, другие предпочитают экспериментировать с гардинами и покрытиями. В любом случае, не бойтесь смелых решений и следите за тем, чтобы все подобранные оттенки гармонировали друг с другом. 

Еще один совет – умейте вовремя остановиться. Если переусердствовать в этом вопросе и сделать интерьер чрезмерно ярким, есть вероятность того, что он будет выглядеть безвкусно и утомлять глаза. Поэтому изучите все тонкости комбинаторики цветов или обратитесь за консультацией к профессиональному дизайнеру

Добавьте интересный и уникальный декор

Креатив лофта AbcDesign Гостиная в стиле лофт
AbcDesign

Креатив лофта

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Интересный и увлекательный дом сложно представить без оригинального декора. В качестве последнего используют самые различные предметы, часто – ручной работы.

Деревянный декор для дома или вязанные поделки можно сделать самостоятельно, если вы обладаете навыками в подобном творчестве или имеете соответствующее хобби. Для тех, у кого нет вдохновения или времени для подобных занятий, придутся кстати дизайнерские светильники, статуэтки и прочие изделия в оригинальном исполнении. 

Пример эффектного декора гостиной в стиле лофт вы можете оценить, рассмотрев фото. Сочетание современных технологий и креативных решений с использованием бетона, дерева и черного цвета создает неповторимый стиль помещения. 

Проявите креатив с узорами и настенными тату

Дизайн двухкомнатной квартиры в "Московском" «Студия 3.14» Гостиная в скандинавском стиле
«Студия 3.14»

Дизайн двухкомнатной квартиры в Московском

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Еще один способ сделать ваш дом неповторимым и увлекательным состоит в интересном оформлении стен.

Попробуйте нанести на их поверхность какой-то необычный узор или настенное тату. Тематика подобных изображений может быть самая разнообразная – все зависит от ваших предпочтений и стилистики комнаты. Выбранные узоры можно наносить несколькими способами: приклеить композицию или нарисовать прямо на отделке. Конкретный метод зависит от характеристики материалов и поверхностей, на которых они размещаются. 

На фото можно оценить, как изображение дерева на центральной стене видоизменяет характер пространства. Его стилистика отлично сочетается с остальными предметами в комнате – статуэткой и мебелью в восточном стиле. 

Бассейн

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Если у вас есть возможность соорудить дома бассейн – можно смело назвать вас счастливчиком. Более увлекательное и полезное место для отдыха трудно придумать.

Даже самый маленький бассейн подарит вам и вашим гостям массу позитивных эмоций, привнеся частичку морского настроения и релаксации. Окунувшись в бодрящую голубизну утром, можно получить заряд бодрости на весь день. Вечернее же купание моментально избавит вас от стрессов и усталости, которая накопилась за день.

Также рекомендуем периодически проводить различные вечеринки и празднования у бассейна. Такие тематические мероприятия надолго запомнятся вашим гостям и станут долгожданным и доступным способом развлечения. 

Крытое поле для гольфа

La Zagaleta Marbella Villa, DenisBu DenisBu Тренажерный зал в стиле модерн
DenisBu

La Zagaleta Marbella Villa

DenisBu
DenisBu
DenisBu

Существует устаревший стереотип, что игра в гольф – это привилегия состоятельных и знаменитых людей. Спешим разрушить данное заблуждение раз и навсегда! Соорудите в своем доме крытое поле для гольфа и наслаждайтесь любимой игрой, не покидая родные стены.

Чаще всего компактные модели названных конструкций оснащаются экраном и небольшой площадкой, имитирующей газон. Специальные датчики анализируют точность и силу вашего удара и позволяют устраивать полноценные соревнования. 

Приглашайте близких друзей и отдыхайте активно! Мы гарантируем, что крытое поле для гольфа станет вашим любимым местом для приятного времяпрепровождения. 

Действующие советы для здорового сна
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