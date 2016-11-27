Интернациональный дом: стили со всего мира

Сегодняшний мир стал настолько космополитичным, что каждая из существующих культур уже не кажется нам какой-то далекой и непостижимой. И правда, можно купить билеты и уже через несколько часов оказаться в другой стране, а то и на другом конце света. Вот почему различные зарубежные веяния и стили в дизайне интерьера встречаются сегодня повсеместно и в нашей стране.
Для каждого государства характерны свои особенности оформления пространства. Чаще всего они сформированы еще в давние времена, с учетом климата, природных ресурсов и культурных достояний. Но с каждым годом можно наблюдать явную тенденцию, когда национальная стилистика разных стран переплетается между собой, создавая уникальные дизайнерские проекты.
Если и вы хотели бы оформить свой дом, используя лучшие мировые наработки в сфере дизайна, предлагаем вам краткий гид по лучшим вариантам последних.
Французский шик и лаконичный аристократизм знаком каждому любителю современного дизайна. Удивительным образом довольно простые интерьерные решения смотрятся изысканно и нарядно, на первый взгляд непонятно – за счет чего? А все дело в действенных приемах, которые способны наполнить пространство кухни французским романтизмом и практичностью.
Главное правило для данной стилистики – черно-белые оттенки. Чаще всего напольное покрытие выполнено в темных тонах, а гарнитур – в белых или молочных. На фото вы видите аналогичный вариант кухонного помещения.
Обратите внимание на другие детали, характерные для французских кухонь. Речь идет о винтажном столике с фигурными ножками, который окружен презентабельными стульями в тон гарнитуру. Важно помнить о мелочах, без которых интерьер будет не завершенным. А именно – о букете свежих цветов на столе и стильных картинах на стене.
Оказавшись на такой кухне, хочется слушать французскую музыку и наслаждаться хрустящими круассанами с ароматным кофе. Создайте атмосферу Франнции прямо у себя дома!
Зажигательные ритмы карнавала и яркие краски могут украсить вашу спальню и сделать ее дизайн экстрасовременным. Если вы любитель бразильских мотивов в интерьере – тогда эти идеи придутся вам по вкусу.
Для названной стилистики характерно обилие натуральных материалов, таких как дерево, текстиль, мешковина, а также плетенные изделия из растительных элементов. Цветовая гамма включает пастельные оттенки, светлые тона, гармонично переплетая их с естественной природной палитрой.
Обязательно добавьте несколько ярких акцентов. В данном случае, это красочная абстрактная картина и такие же подушки на кровати. Эффектные блестящие светильники у изголовья подчеркнут праздничную атмосферу комнаты и порадуют вас своими перламутровыми переливами.
Если вам близок по духу немецкий прагматизм и разумный подход к организации пространства – тогда смело оформляйте интерьер в соответствующей стилистике. Например – свою ванную комнату.
Для немецкой школы дизайна самое главное – это лаконичность, практичность и традиционная красота. Вот почему ванная комната, которую вы видите на фото, останется актуальной спустя много лет.
Для отделки помещения в названной стилистике стоит выбирать крупную керамическую плитку одного или максимум двух оттенков. Ее цветовая гамма должна быть сдержанной и спокойной, без слишком ярких и блестящих элементов. Приветствуется стекло в интерьере, сантехника классических форм и качественное освещение. В немецкой ванной не должно быть ничего лишнего, все по делу и с толком.
Сложно представить интернациональный дом без комнаты в английском стиле. Дизайнеры интерьера часто используют именно его для создания презентабельных и аристократичных гостиных.
Английский стиль всегда безупречен и вальяжен. Богатая мебель из кожи или дорогого текстиля, удобные мягкие кресла и обилие темного дерева в интерьере создают немного массивный, но, в то же время, очень изящный вид. И если в немецкой комнате не должно быть никаких украшений, то в английской – напротив: чем больше различных интересных предметов вокруг, тем красивее. Антикварные вазы на полках, шкатулки ручной работы на столиках и дизайнерский светильник как нельзя лучше подойдут для подобной гостиной.
Находясь в такой комнате, каждый почувствует себя немного англичанином, неспешно попивая ароматный чай и читая свежую газету.
Если у вас есть ребенок, рекомендуем оформить его комнату в итальянском стиле. Для этого выберите понравившийся оттенок светлого тона и сделайте его главным в интерьере.
Итальянская стилистика сделает комнату просторной и уютной. Отдавайте предпочтение натуральным материалам – дереву, мягкому текстилю на полу, кровати и окнах. Продумайте дизайн таким образом, чтобы все элементы в комнате гармонично сочетались между собой, создавая единую картину.
Позаботьтесь о достаточном количестве света в комнате. Можно комбинировать потолочные светильники с настольными, настенными или напольными моделями.
В подобной комнате вы будете в любое время года ощущать приятный морской бриз и тепло солнечных лучей.
Для всех, кто хочет иметь аккуратный и красивый сад возле дома, советуем присмотреться к японской стилистике. Она имеет древние истоки и богатую культуру, которая превращает современные зеленые зоны в оазисы спокойствия и умиротворения.
Для японского сада характерен минимализм во всем. Редко посаженные деревья и кусты должны быть ровно подстрижены и гармонично сочетаться между собой. Низкая трава чередуется с мелкой галькой или гравием, а крупные камни служат эффектными декоративными элементами такого сада. Всячески приветствуется наличие источника воды в виде небольшого озера или фонтана. Считается, что переливы водных потоков наполняют все вокруг позитивной энергетикой и оказывают целебное влияние на здоровье.
Изюминка японского сада – статуя Будды. Подобная скульптура символизирует духовное совершенство и стремление к просветлению.
Если вы счастливый обладатель частного дома или дачи – соорудите на террасе стильный португальский уголок. Сделать это совсем несложно, зато результатом вы останетесь довольны.
Для португальского стиля характерны простые материалы и четкие линии в дизайне, а также сочетание светлой отделки и темной мебели. Мраморный или каменный пол хорошо оттенит все предметы, которые на нем расположены, а также визуально расширит пространство террасы.
Не забывайте использовать характерную для Португалии яркую керамическую плитку. С ее помощью вы сможете красиво выложить узор вокруг духового шкафа или зоны барбекю. Несколько интересных светильников дополнят дизайн террасы в португальском стиле и помогут создать на ней комфортную атмосферу в вечернее время.
Во всем разнообразии интернациональных стилей интерьера нельзя не вспомнить русский. Данный подход сейчас очень популярен во всем мире, поскольку позволяет сделать помещение невероятно уютным, домашним и нарочито природным.
Если рассмотреть столовую в русском стиле, то в глаза бросается обилие цельного дерева вокруг. Стены комнаты декорированы брусом, стол и стулья вокруг него также деревянные. Обратите внимание на милейший сервант в углу – он возвращает нас в старые добрые времена, когда подобная мебель была в каждом доме.
Ну и какой же русский интерьер столовой без самовара? Только представьте, как за степенным чаепитием собирается вся ваша семья, чтобы насладиться горячим напитком, вприкуску с сушками и вареньем!