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Интернациональный дом: стили со всего мира

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в азиатском стиле
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Сегодняшний мир стал настолько космополитичным, что каждая из существующих культур уже не кажется нам какой-то далекой и непостижимой. И правда, можно купить билеты и уже через несколько часов оказаться в другой стране, а то и на другом конце света. Вот почему различные зарубежные веяния и стили в дизайне интерьера встречаются сегодня повсеместно и в нашей стране.

Для каждого государства характерны свои особенности оформления пространства. Чаще всего они сформированы еще в давние времена, с учетом климата, природных ресурсов и культурных достояний. Но с каждым годом можно наблюдать явную тенденцию, когда национальная стилистика разных стран переплетается между собой, создавая уникальные дизайнерские проекты. 

Если и вы хотели бы оформить свой дом, используя лучшие мировые наработки в сфере дизайна, предлагаем вам краткий гид по лучшим вариантам последних. 

Французская кухня

Кухня МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Кухня в классическом стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Кухня

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Французский шик и лаконичный аристократизм знаком каждому любителю современного дизайна. Удивительным образом довольно простые интерьерные решения смотрятся изысканно и нарядно, на первый взгляд непонятно – за счет чего? А все дело в действенных приемах, которые способны наполнить пространство кухни французским романтизмом и практичностью.

Главное правило для данной стилистики – черно-белые оттенки. Чаще всего напольное покрытие выполнено в темных тонах, а гарнитур – в белых или молочных. На фото вы видите аналогичный вариант кухонного помещения.

Обратите внимание на другие детали, характерные для французских кухонь. Речь идет о винтажном столике с фигурными ножками, который окружен презентабельными стульями в тон гарнитуру. Важно помнить о мелочах, без которых интерьер будет не завершенным. А именно – о букете свежих цветов на столе и стильных картинах на стене. 

Оказавшись на такой кухне, хочется слушать французскую музыку и наслаждаться хрустящими круассанами с ароматным кофе. Создайте атмосферу Франнции прямо у себя дома!

Бразильская спальня

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле модерн
Tatiana Zaitseva Design Studio

Теплый модерн с очаровательной детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Зажигательные ритмы карнавала и яркие краски могут украсить вашу спальню и сделать ее дизайн экстрасовременным. Если вы любитель бразильских мотивов в интерьере – тогда эти идеи придутся вам по вкусу. 

Для названной стилистики характерно обилие натуральных материалов, таких как дерево, текстиль, мешковина, а также плетенные изделия из растительных элементов. Цветовая гамма включает пастельные оттенки, светлые тона, гармонично переплетая их с естественной природной палитрой. 

Обязательно добавьте несколько ярких акцентов. В данном случае, это красочная абстрактная картина и такие же подушки на кровати. Эффектные блестящие светильники у изголовья подчеркнут праздничную атмосферу комнаты и порадуют вас своими перламутровыми переливами. 

Немецкая ванная

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Ванная комната в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Квартира на Ленинградском шоссе

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Если вам близок по духу немецкий прагматизм и разумный подход к организации пространства – тогда смело оформляйте интерьер в соответствующей стилистике. Например – свою ванную комнату.

Для немецкой школы дизайна самое главное – это лаконичность, практичность и традиционная красота. Вот почему ванная комната, которую вы видите на фото, останется актуальной спустя много лет.

Для отделки помещения в названной стилистике стоит выбирать крупную керамическую плитку одного или максимум двух оттенков. Ее цветовая гамма должна быть сдержанной и спокойной, без слишком ярких и блестящих элементов. Приветствуется стекло в интерьере, сантехника классических форм и качественное освещение. В немецкой ванной не должно быть ничего лишнего, все по делу и с толком. 

Английская гостиная

Баня в английском стиле, RRdesign RRdesign Гостиная в рустикальном стиле
RRdesign

Баня в английском стиле

RRdesign
RRdesign
RRdesign

Сложно представить интернациональный дом без комнаты в английском стиле. Дизайнеры интерьера часто используют именно его для создания презентабельных и аристократичных гостиных. 

Английский стиль всегда безупречен и вальяжен. Богатая мебель из кожи или дорогого текстиля, удобные мягкие кресла и обилие темного дерева в интерьере создают немного массивный, но, в то же время, очень изящный вид. И если в немецкой комнате не должно быть никаких украшений, то в английской – напротив: чем больше различных интересных предметов вокруг, тем красивее. Антикварные вазы на полках, шкатулки ручной работы на столиках и дизайнерский светильник как нельзя лучше подойдут для подобной гостиной. 

Находясь в такой комнате, каждый почувствует себя немного англичанином, неспешно попивая ароматный чай и читая свежую газету. 

Итальянская детская

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores Детская комнатa в классическом стиле
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

Если у вас есть ребенок,  рекомендуем оформить его комнату в итальянском стиле.  Для этого выберите понравившийся оттенок светлого тона и сделайте его главным в интерьере. 

Итальянская стилистика сделает комнату просторной и уютной. Отдавайте предпочтение натуральным материалам – дереву, мягкому текстилю на полу, кровати и окнах. Продумайте дизайн таким образом, чтобы все элементы в комнате гармонично сочетались между собой, создавая единую картину.

Позаботьтесь о достаточном количестве света в комнате. Можно комбинировать потолочные светильники с настольными, настенными или напольными моделями. 

В подобной комнате вы будете в любое время года ощущать приятный морской бриз и тепло солнечных лучей. 

Японский сад

Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в азиатском стиле
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Для всех, кто хочет иметь аккуратный и красивый сад возле дома, советуем присмотреться к японской стилистике. Она имеет древние истоки и богатую культуру, которая превращает современные зеленые зоны в оазисы спокойствия и умиротворения.

Для японского сада характерен минимализм во всем. Редко посаженные деревья и кусты должны быть ровно подстрижены и гармонично сочетаться между собой. Низкая трава чередуется с мелкой галькой или гравием, а крупные камни служат эффектными декоративными элементами такого сада. Всячески приветствуется наличие источника воды в виде небольшого озера или фонтана. Считается, что переливы водных потоков наполняют все вокруг позитивной энергетикой и оказывают целебное влияние на здоровье.

Изюминка японского сада – статуя Будды. Подобная скульптура символизирует духовное совершенство и стремление к просветлению. 

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Португальская терраса

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Если вы счастливый обладатель частного дома или дачи – соорудите на террасе стильный португальский уголок. Сделать это совсем несложно, зато результатом вы останетесь довольны.

Для португальского стиля характерны простые материалы и четкие линии в дизайне, а также сочетание светлой отделки и темной мебели. Мраморный или каменный пол хорошо оттенит все предметы, которые на нем расположены, а также визуально расширит пространство террасы.

Не забывайте использовать характерную для Португалии яркую керамическую плитку. С ее помощью вы сможете красиво выложить узор вокруг духового шкафа или зоны барбекю. Несколько интересных светильников дополнят дизайн террасы в португальском стиле и помогут создать на ней комфортную атмосферу в вечернее время. 

Русская столовая

Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Столовая комната в рустикальном стиле
Alena Kazimirava

Shachebol House

Alena Kazimirava
Alena Kazimirava
Alena Kazimirava

Во всем разнообразии интернациональных стилей интерьера нельзя не вспомнить русский. Данный подход сейчас очень популярен во всем мире, поскольку позволяет сделать помещение невероятно уютным, домашним и нарочито природным.

Если рассмотреть столовую в русском стиле, то в глаза бросается обилие цельного дерева вокруг. Стены комнаты декорированы брусом, стол и стулья вокруг него также деревянные. Обратите внимание на милейший сервант в углу – он возвращает нас в старые добрые времена, когда подобная мебель была в каждом доме. 

Ну и какой же русский интерьер столовой без самовара? Только представьте, как за степенным чаепитием собирается вся ваша семья, чтобы насладиться горячим напитком, вприкуску с сушками и вареньем! 

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