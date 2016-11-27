Интернациональный дом: стили со всего мира

Сегодняшний мир стал настолько космополитичным, что каждая из существующих культур уже не кажется нам какой-то далекой и непостижимой. И правда, можно купить билеты и уже через несколько часов оказаться в другой стране, а то и на другом конце света. Вот почему различные зарубежные веяния и стили в дизайне интерьера встречаются сегодня повсеместно и в нашей стране.

Для каждого государства характерны свои особенности оформления пространства. Чаще всего они сформированы еще в давние времена, с учетом климата, природных ресурсов и культурных достояний. Но с каждым годом можно наблюдать явную тенденцию, когда национальная стилистика разных стран переплетается между собой, создавая уникальные дизайнерские проекты.

Если и вы хотели бы оформить свой дом, используя лучшие мировые наработки в сфере дизайна, предлагаем вам краткий гид по лучшим вариантам последних.