Когда в семье появляется ребенок, нужно тщательно подготовиться к этому. Речь идет о преобразовании интерьерных решений с учетом особенностей маленьких детей.
Если планировка вашей квартиры позволяет, обязательно отведите одну из комнат под детскую. Оформляя ее, помните, что малыши требуют просторного и светлого помещения, в котором все продумано до мелочей. Позаботьтесь о наличии игровой зоны, удобных систем для хранения детских вещей, а также создании благоприятной атмосферы для развития ребенка. Уделите внимание безопасности малыша, выбирая преимущественно натуральные материалы и мебель без острых углов и хрупких деталей.
С возрастом желательно видоизменять дизайн детской комнаты, чтобы он соответствовал запросам ребенка и его потребностям. Чем старше дети – тем активнее они должны участвовать в оформлении своего личного пространства, а родители обязаны прислушиваться к их пожеланиям.
Мы выделили 6 вещей, о которых нужно подумать, если в доме есть маленькие дети. Надеемся, наши рекомендации помогут вам сделать жилище красивым и безопасным для ребенка.
Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться, ему необходимо много свободного пространства. Подумайте, где в детской комнате удобнее всего оборудовать специальную игровую зону для него.
На фото показан идеальный вариант от современных дизайнеров, когда малышу предоставляется все пространство в комнате. Для его комфорта и безопасности на полу застелено мягкое покрытие, которое предотвращает от контакта с холодной поверхностью. Если у вас есть возможность – установите в детской систему подогрева полов, чтобы ребенку было максимально удобно там находиться во время активных игр.
Игровая зона должна быть хорошо освещена, а также ограждена от возможных сквозняков и опасных предметов. Лучше, чтобы ребенок находился под присмотром, ведь маленькие дети не умеют оценивать безопасность своих действий.
Запомните: игрушки малыша должны строго соответствовать его возрасту. Данная маркировка всегда присутствует на каждом детском товаре. Соблюдая это правило, вы обезопасите свое чадо от негативных последствий, которые возникают при использовании игрушек с хрупкими или мелкими деталями.
Отделка стен в детской комнате имеет важное значение для общей стилистики помещения. Нужно удачно подобрать не только материалы, но и цвет.
Предлагаем вам простое и доступное решение данной проблемы. Попробуйте разместить на центральной стене детской комнаты доску для рисования. Такая затея больше всего понравится вашему ребенку и его друзьям, ведь они смогут проявить все свои творческие навыки. Родителям же эта идея облегчит задачу по созданию уникального дизайна, ведь с такой стеной детская комната станет неповторимой и яркой.
В зависимости от вида доски, на ней можно будет рисовать мелом, красками, карандашами или маркерами. Оцените преимущества и недостатки каждого материала, прежде чем сделать свой выбор. Доверьтесь своему ребенку и позвольте ему выражать себя свободно.
Когда в доме есть ребенок, понятие безопасности выходит на первый план. Стоит иметь ввиду, что часто именно мебель провоцирует несчастные случаи и травмирование детей. Вот почему есть несколько правил, которые следует соблюдать в данном вопросе.
Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы в поле досягаемости вашего ребенка не было мебели с острыми краями, стеклянными или зеркальными элементами. Выбирайте максимально простые модели из натуральных материалов, обходя стороной образцы из ДСП, которые содержат вредные смолы.
Обратите внимание на поверхность мебели – она должна быть гладкой, безо всяких зазубрин и заноз. Если предметы окрашены, то убедитесь в нетоксичности краски. Для этого стоит потребовать специальные сопроводительные документы от производителя – сертификаты качества на продукцию.
Когда ребенок находится на высоком стуле для кормления, в двухъярусной кроватке или занимается на спортивной стенке – не упускайте его из виду, контролируя каждое движение.
Вопрос размещения телевизора в каждом доме решается по-своему. Большинство предпочитает смотреть его всей семьей в гостиной комнате, некоторые отдают предпочтение установке данной техники на кухне, а молодежь часто вообще отказывается от такого устройства.
Если в доме есть ребенок, сразу же заходит речь о влиянии телевизора на его зрение и здоровье в целом. Хотим сразу же успокоить заботливых родителей: современные модели названной техники практически безвредны, ведь благодаря новейшим достижениям научного прогресса они не оказываю такого губительного воздействия на глаза, как образцы прошлого века. Но, несмотря на это, время просмотра детьми телевизора должно быть строго регламентировано.
Что касается размещения этого устройства в детской комнате, то данный вариант возможен для подростков. При этом рекомендуем воспользоваться функцией
Родительского контроля, чтобы нормировать время просмотра и доступный контент. Не забывайте проветривать помещение, где работает телевизор, чтобы нейтрализовать тяжелые для восприятия положительные ионы.
Детская комната должна быть островком комфорта, уюта и безопасности в доме. Здесь не может быть компромиссов, ведь речь идет о здоровье ребенка.
Сегодня можно найти практически любой вид мебели, покрытия и текстиля из натуральных материалов. На них мы и предлагаем остановиться.
Для стен и потолка подойдет экокраска или бумажные обои, для пола – деревянный паркет и шерстяной ковер. Стол, стулья и кровать также нужно подбирать в строгом соответствии с жесткими требованиями экологичности и безопасности.
Обсудите со своим ребенком дизайн его комнаты, чтобы результат соответствовал его вкусам и ожиданиям. Только вместе можно создать оптимальный интерьер, который станет основой для развития гармоничной и целостной личности.