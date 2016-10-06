Когда в семье появляется ребенок, нужно тщательно подготовиться к этому. Речь идет о преобразовании интерьерных решений с учетом особенностей маленьких детей.

Если планировка вашей квартиры позволяет, обязательно отведите одну из комнат под детскую. Оформляя ее, помните, что малыши требуют просторного и светлого помещения, в котором все продумано до мелочей. Позаботьтесь о наличии игровой зоны, удобных систем для хранения детских вещей, а также создании благоприятной атмосферы для развития ребенка. Уделите внимание безопасности малыша, выбирая преимущественно натуральные материалы и мебель без острых углов и хрупких деталей.

С возрастом желательно видоизменять дизайн детской комнаты, чтобы он соответствовал запросам ребенка и его потребностям. Чем старше дети – тем активнее они должны участвовать в оформлении своего личного пространства, а родители обязаны прислушиваться к их пожеланиям.

Мы выделили 6 вещей, о которых нужно подумать, если в доме есть маленькие дети. Надеемся, наши рекомендации помогут вам сделать жилище красивым и безопасным для ребенка.