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Выбираем цветовое решение для гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Гостиная в стиле модерн
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Выбрать цветовую гамму для гостиной бывает сложнее, чем выбрать автомобиль. Огромное количество вариантов делает нас практически беспомощными, оставляет один на один с лавиной возможностей, которые, кажется, мы не сможем реализовать.

На самом деле выбрать цветовую схему просто, но для этого нужно строго следовать инструкции. Мы предлагаем вам краткую ее версию, которая, тем не менее, позволит вам стать уверенными в своих силах и понять, чего вы хотите.

Цветовая схема – это не два-три цвета, которые вы выбрали для гостиной, а целый их комплекс, включающий в себя особенные градиенты. Например, если один из основных выбранных вами цветов бежевый, вы, как правило, можете дополнить комнату аксессуарами молочного цвета. Поэтому цветовая схема – понятие очень гибкое, а строгое лишь в определении общего курса декорирования.

В статье мы рассмотрим некоторые наиболее выигрышные комбинации цветовых схем для гостиных, оформленных в определенном стиле, и надеемся, что вы найдете пару идей, которые сможете использовать и при ремонте своей гостиной.

Теплая природная цветовая схема

Casa Itaipava, sadala gomide arquitetura sadala gomide arquitetura Гостиная в стиле кантри
sadala gomide arquitetura

sadala gomide arquitetura
sadala gomide arquitetura
sadala gomide arquitetura

Основа из древесины, камня, теплых природных отенков – естественного красного, морковного, коричневого, оливкового и других цветов – смотрится в современном стиле эффектно и очень стильно. Да и общественное мнение признает данную цветовую схему самой уютной из всех возможных.

Интерьеры в теплой цветовой гамме вы встретите в стилях шале, рустик, минимализм, этнический шик, богемный шик, саутвестерн (ковбойский), средиземноморском и многих местных стилях Латинской Америки.

С чего начать

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Гостиная в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Для начала вам нужно определиться со стилем дизайна помещения. Это важно, потому что позволит исключить 80% цветовых схем, которые вы могли бы рассматривать, не имея четкой позиции по данному поводу. Дело в том, что многие стили не принимают в принципе определенные цвета, например, пастельные или, наоборот, яркие.

Конечно, если вам сложно сразу определиться со стилем, мы можем действовать от обратного. Например, если вы любите теплые, богатые оттенки осени, посмотрите на стили кантри, шале, американский винтаж, средиземноморский.

Если вы мечтаете о пастельной розовой сказке, обратите внимание на гламурный шик, прованс, скандинавский минимализм. Рассматривая вариант роскошного, блестящего интерьера, подумайте о неоклассике, ар-деко, турецком гламуре или барокко.

Для современного интерьера, который часто основывается на светло-серых и древесных оттенках, подойдут стили минимализм, модерн, европейский урбан и бразильяно.

Темные цветовые схемы

Зона отдыха в кабинете Olesya Ulyanova (Y.O.U.) Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Olesya Ulyanova (Y.O.U.)

Зона отдыха в кабинете

Olesya Ulyanova (Y.O.U.)
Olesya Ulyanova (Y.O.U.)
Olesya Ulyanova (Y.O.U.)

Темные цветовые схемы обычно основаны на черном, шоколадном, темно-коричневом цветах. В классических интерьерах вы можете встретить оттенки изумруда и марсала. К ним особенно хорошо подходит темная древесина, паркет и текстиль, а также, в принципе, вся кофейная гамма тонов. Темные схемы очень важно разбавлять светлыми акцентами – бежевым, молочным или блеском серебра, чтобы уравновесить наиболее темные элементы.

В темной цветовой гамме отлично смотрятся интерьеры в стиле минимализм, американский винтаж, шале и лофт, которые больше всего подходят под квартиры и загородные дома, построенные в современном стиле.

Белая цветовая схема

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Мечта перфекциониста – белый дизайн интерьера, разбавленный древесиной, пастельными или яркими оттенками, он может быть отличным решением для декора квартиры или загородного дома. В его основе обычно лежат оштукатуреные стены, белая керамическая плитка и светлый паркет.

Белая цветовая схема используется в скандинавском минимализме, прибрежном коастале, эффектном стиле бразильяно, гламурном и богемном шике, а также ар-деко и марокканском этническом интерьере. Например, в гламурном шике белые цвета разбавляются розовым и позолотой, в марокканском – серебром, а в бразильяно – современными трендами в виде зеркал, стекла, металла и потрясающего текстиля.

Пастельная цветовая схема

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Гостиная в классическом стиле
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Одна из самых желанных цветовых схем для гостиной в будущем сезоне – пастельная, она может быть оформлена во многих стилях в дизайне интерьера. Например, на этой фотографии турецкий гламур смотрится в ней просто потрясающе и очень уютно.

Также пастельная цветовая гамма подходит под французский классический стиль, ар-деко, прованс, гламурный шик, бразильяно, шебби-шик и ретро 60-х.

Сочная цветовая гамма

Apartamento Guarujá - São Paulo, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Необычные смешения цветов вы найдете в оригинальных, необычных и максимально современных стилях. Их используют в модерне, параметрике, авангарде, тропическом шике, футуризме, поп- и оп-арте.

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​Яркая цветовая гамма

Duplex Cidade Jardim - São Paulo, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Гостиная в классическом стиле
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Также яркие цвета могут очень органично влиться в минимализм, лофт и гламурный шик, на фоне блеска стекла и металла, зеркальной отделки и современной дизайнерской мебели. Обычно в данном случае эффектные оттенки используются не в формате отделки, а лишь в акцентах.

Бледная и холодная цветовая гамма

Real Parque Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Гостиная в стиле модерн
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Многие современные гостиные в апартаментах выбирают холодную цветовую гамму за ее современный внешний вид. Модерн, минимализм, лофт и индастриал и вовсе, кажется, основаны именно на ней.

Иногда холодную цветовую гамму используют в испанском стиле, гламурном шике, традиционном английском коастале и скандинавском минимализме.

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А какую цветовую схему вы выбрали для своей гостиной? Покажите нам фотографии вашего ремонта!

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