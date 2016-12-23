Выбираем цветовое решение для гостиной

Выбрать цветовую гамму для гостиной бывает сложнее, чем выбрать автомобиль. Огромное количество вариантов делает нас практически беспомощными, оставляет один на один с лавиной возможностей, которые, кажется, мы не сможем реализовать.

На самом деле выбрать цветовую схему просто, но для этого нужно строго следовать инструкции. Мы предлагаем вам краткую ее версию, которая, тем не менее, позволит вам стать уверенными в своих силах и понять, чего вы хотите.

Цветовая схема – это не два-три цвета, которые вы выбрали для гостиной, а целый их комплекс, включающий в себя особенные градиенты. Например, если один из основных выбранных вами цветов бежевый, вы, как правило, можете дополнить комнату аксессуарами молочного цвета. Поэтому цветовая схема – понятие очень гибкое, а строгое лишь в определении общего курса декорирования.

В статье мы рассмотрим некоторые наиболее выигрышные комбинации цветовых схем для гостиных, оформленных в определенном стиле, и надеемся, что вы найдете пару идей, которые сможете использовать и при ремонте своей гостиной.