Стильные проекты современных коттеджей

В поисках идеального проекта коттеджа для собственного строительства мы становимся настоящими профессионалами в архитектуре. Нас уже не пугают фронтоны, барельефы и виды утеплителя, а наш вкус становится все более изысканным.
Современный стиль же для нас теперь не просто модерн или минимализм, а возможность с помощью различных функциональных зон, продуманной планировки, шикарного остекления и нюансов сделать из бетонной или кирпичной коробки настоящий дом мечты!
Эта специальная фото-подборка стильных проектов современных коттеджей покажет вам идеи, о которых, возможно, вы раньше не думали или просто не замечали, но которые имеют огромный коэффициент полезного действия для семейной жизни в пригороде.
Каждый из этих проектов выглядит очень стильно, а копирование его элементов в любом случае позитивно скажется на вашем собственном строительстве.
Большинство коттеджей выстроено в два уровня, и если присутствует третий, то скорее всего это цокольный этаж с подсобными помещениями. Модная трехуровневая планировка позволяет сделать первый этаж общественным (кухня, гостиная, столовая), второй – семейным (кабинет, детская игровая, домашний кинотеатр) и лишь третий приватным (спальни).
Интересная планировка этого красивого современного коттеджа в форме изогнутого бумеранга просто фантастически смотрится со стороны заднего дворика. На втором этаже мы видим террасы, которые красиво расположились в формате внутреннего дворика и двух балконов под открытым небом.
Вы также можете заметить прекрасную планировку первого этажа – гостиная, холл, кухня и столовая расположились здесь в линеечку с изогнутой внешней стеной здания. Наверху же расположены три спальни – все с дверьми-слайдерами с выходом на террасу.
Металлические сваи и прутья, подвязанные к дереву, помогают держать данную конструкцию из двух мини-домов и лестницы на уровне 5 метров от грунта. Такая возможность жить среди деревьев может быть очень красиво использована в формате эко-архитектуры.
Если вы ищите максимально бюджетный способ построить стильный и модный коттедж, обратите внимание на стиль модерн, который подразумевает лишь частичную комбинированную отделку из натурального дерева, а в основном оштукатурен простым способом и имеет стандартные окна.
Различные приемы декоративного зонирования применяются не только в дизайне интерьера, но и в дизайне экстерьера здания. Здесь мы видим, как массивная бетонная стена, которая окрашена для более привлекательного вида в белый цвет, разделяет зону автомобильной парковки и панорамное остекление в гостиной. Такая идея идеальна для тех, кто хочет обустроить задний дворик слева или справа от дома на участке, а не позади него.
Одна из самых трендовых комбинаций в современной отделке фасадов – серо-грифельный оттенок и натуральное дерево, в горизонтальном формате в проекте с панорамным остеклением она смотрится просто чудесно!
Красивый тип декоративных панелей – минималистичный, идеально подходящий для дома 21-ого века – тоже прекрасно смотрится в тандеме с панорамным остеклением без рам и интересными изгибами архитектурных объемов.
Новый формат коттеджа поражает панорамным остеклением, шикарным внешним видом и даже необычной планировкой. Спальни здесь находятся на первом этаже, тогда как гостиная и кухня – на втором.
Дополнительные декоративные бетонные конструкции в виде навеса для террасы, зонирующие зону парадного входа и автостоянки, красиво украшающие террасу на крыше и зону патио или беседки, отлично смотрятся в любом современном стиле.
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