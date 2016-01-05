Стильные проекты современных коттеджей

В поисках идеального проекта коттеджа для собственного строительства мы становимся настоящими профессионалами в архитектуре. Нас уже не пугают фронтоны, барельефы и виды утеплителя, а наш вкус становится все более изысканным.

Современный стиль же для нас теперь не просто модерн или минимализм, а возможность с помощью различных функциональных зон, продуманной планировки, шикарного остекления и нюансов сделать из бетонной или кирпичной коробки настоящий дом мечты!

Эта специальная фото-подборка стильных проектов современных коттеджей покажет вам идеи, о которых, возможно, вы раньше не думали или просто не замечали, но которые имеют огромный коэффициент полезного действия для семейной жизни в пригороде.

Каждый из этих проектов выглядит очень стильно, а копирование его элементов в любом случае позитивно скажется на вашем собственном строительстве.