Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный особняк в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Дома в стиле модерн Камень Белый
Loading admin actions …

Вдохновляющий проект архитекторов из студии Diemer Architekten научит нас ценить современную архитектуру за ее невероятные возможности. Более просторные комнаты, высокие потолки, шикарные методы остекления и лаконичный вид чистого урбанизма – то, что поджидает нас на пике модной волны в загородном строительстве в ближайшие годы.

Помимо прекрасной планировки, динамичного фасада в городском стиле и стильной комбинированной внешней отделки этот современный особняк приготовил нам небольшой сюрприз внутри – головокружительной красоты лестницу и встроенный аквариум, идеально вписанный в интерьер в стиле минимализм.

Дизайн экстерьера

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Дома в стиле модерн Камень Белый
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Стильный, массивный и при этом очень простой фасад этого дома выглядит немного обескураживающе. Большой размер подразумевает здесь не просто множество комнат, но и их увеличенный размер.

Данный проект был спроектирован и реализован для семьи с детьми-подростками, поэтому выглядит особенно потрясающе в формате семейного гнездышка. Дизайн его интерьера наверняка понравится тем, кто любит чистые линии и природные оттенки – в любой комнате этого дома вы найдете лучшие сочетания белой эстетики и натуральной древесины.

Дизайн интерьера

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Столовая комната в стиле модерн
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Панорамное остекление в этом проекте дает возможность сделать дом максимально открытым солнечному свету, подчеркнуть текстуры древесины, камня и текстиля, а также залить комнату особенным очарованием теплых лучей.

Приятная цветовая гамма, основанная на светлом оттенке древесины, сером и белом цвете в отделке и мебели и небольших черных акцентах, смотрится очень выигрышно в дизайне современного дома. Привлекает внимание и оформленный натуральным камнем дымоход, создающий эффектную пару с диваном аналогичного оттенка.

Дизайнерский светильник в столовой – тоже часть общего антуража, он добавляет ему гламура и футуристичной роскоши эксклюзивного дизайна.

​Кухня

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Столовая комната в стиле модерн
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Современная кухня выполнена в формате рабочего кухонного острова со встроенными модулями хранения. Теплые фасады последних отлично справляются и с ролью декора в интерьере, полном стеклянного и металлического блеска.

Кухонный остров – основная рабочая поверхность, он имеет достаточно крупный размер, чтобы вместить варочные и рабочие поверхности, раковину и оставить свободное место для сервировки.

Изюминка проекта – встроенный в стену аквариум с удобной системой самоочистки –выглядит очень футуристично. Особенно волшебен вид в вечернее время, когда весь интерьер красиво подсвечен встроенными светильниками, а аквариум добавляет изысканного синего оттенка в антураж комнаты.

Гостиная

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Зимний сад в стиле модерн
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Встроенная система домашнего кинотеатра, аналогично аквариуму, будто является автономной ото всего мира. Провода спрятаны за декоративный модуль экрана, а вся дополнительная техника – в тумбочку без ручек, ящики которой открываются легким нажатием.

​Камин

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Гостиная в стиле модерн
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Красиво оформлен и камин, стоящий на подиуме с деревянной отделкой. Он выглядит символично и более похож на традиционные экземпляры за счет увеличения своего размера. Дымоход, как мы уже подчеркивали ранее, оформлен натуральным камнем с особенным шероховатым рельефом, придающим образу камина брутальности.

Лестница

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Коричневый
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Потрясающая лестница соединяет сразу три этажа здания самым удачным образом. Созданная на вдохновении эко-футуристичным образом города будущего, она смотрится невероятно стильно в наше время.

Особенное внимание здесь привлекает формат экранов – они не соприкасаются друг с другом и при этом охватывают цельным элементом пролет.

​Дизайн фасада

Haus am Hang, Diemer Architekten Part. mbB Diemer Architekten Part. mbB Дома в стиле модерн Камень Белый
Diemer Architekten Part. mbB

Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB
Diemer Architekten Part. mbB

Теперь, осмотрев фасад во второй раз, мы можем заметить, что натуральный камень в его дизайне идентичен тому, что мы видели в оформлении камина. В остальном экстерьер здания украшен в первую очень панорамным остеклением, и в основном оштукатурен.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

10 роскошных и дорогих домов;

Красивые ванные комнаты.

Экономим бюджет на строительство по-французски
А вам понравился дизайн интерьера в этом проекте?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо