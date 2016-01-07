Современный особняк в стиле модерн

Вдохновляющий проект архитекторов из студии Diemer Architekten научит нас ценить современную архитектуру за ее невероятные возможности. Более просторные комнаты, высокие потолки, шикарные методы остекления и лаконичный вид чистого урбанизма – то, что поджидает нас на пике модной волны в загородном строительстве в ближайшие годы.

Помимо прекрасной планировки, динамичного фасада в городском стиле и стильной комбинированной внешней отделки этот современный особняк приготовил нам небольшой сюрприз внутри – головокружительной красоты лестницу и встроенный аквариум, идеально вписанный в интерьер в стиле минимализм.