Современный особняк в стиле модерн

Вдохновляющий проект архитекторов из студии Diemer Architekten научит нас ценить современную архитектуру за ее невероятные возможности. Более просторные комнаты, высокие потолки, шикарные методы остекления и лаконичный вид чистого урбанизма – то, что поджидает нас на пике модной волны в загородном строительстве в ближайшие годы.
Помимо прекрасной планировки, динамичного фасада в городском стиле и стильной комбинированной внешней отделки этот современный особняк приготовил нам небольшой сюрприз внутри – головокружительной красоты лестницу и встроенный аквариум, идеально вписанный в интерьер в стиле минимализм.
Стильный, массивный и при этом очень простой фасад этого дома выглядит немного обескураживающе. Большой размер подразумевает здесь не просто множество комнат, но и их увеличенный размер.
Данный проект был спроектирован и реализован для семьи с детьми-подростками, поэтому выглядит особенно потрясающе в формате семейного гнездышка. Дизайн его интерьера наверняка понравится тем, кто любит чистые линии и природные оттенки – в любой комнате этого дома вы найдете лучшие сочетания белой эстетики и натуральной древесины.
Панорамное остекление в этом проекте дает возможность сделать дом максимально открытым солнечному свету, подчеркнуть текстуры древесины, камня и текстиля, а также залить комнату особенным очарованием теплых лучей.
Приятная цветовая гамма, основанная на светлом оттенке древесины, сером и белом цвете в отделке и мебели и небольших черных акцентах, смотрится очень выигрышно в дизайне современного дома. Привлекает внимание и оформленный натуральным камнем дымоход, создающий эффектную пару с диваном аналогичного оттенка.
Дизайнерский светильник в столовой – тоже часть общего антуража, он добавляет ему гламура и футуристичной роскоши эксклюзивного дизайна.
Современная кухня выполнена в формате рабочего кухонного острова со встроенными модулями хранения. Теплые фасады последних отлично справляются и с ролью декора в интерьере, полном стеклянного и металлического блеска.
Кухонный остров – основная рабочая поверхность, он имеет достаточно крупный размер, чтобы вместить варочные и рабочие поверхности, раковину и оставить свободное место для сервировки.
Изюминка проекта – встроенный в стену аквариум с удобной системой самоочистки –выглядит очень футуристично. Особенно волшебен вид в вечернее время, когда весь интерьер красиво подсвечен встроенными светильниками, а аквариум добавляет изысканного синего оттенка в антураж комнаты.
Встроенная система домашнего кинотеатра, аналогично аквариуму, будто является автономной ото всего мира. Провода спрятаны за декоративный модуль экрана, а вся дополнительная техника – в тумбочку без ручек, ящики которой открываются легким нажатием.
Красиво оформлен и камин, стоящий на подиуме с деревянной отделкой. Он выглядит символично и более похож на традиционные экземпляры за счет увеличения своего размера. Дымоход, как мы уже подчеркивали ранее, оформлен натуральным камнем с особенным шероховатым рельефом, придающим образу камина брутальности.
Потрясающая лестница соединяет сразу три этажа здания самым удачным образом. Созданная на вдохновении эко-футуристичным образом города будущего, она смотрится невероятно стильно в наше время.
Особенное внимание здесь привлекает формат экранов – они не соприкасаются друг с другом и при этом охватывают цельным элементом пролет.
Теперь, осмотрев фасад во второй раз, мы можем заметить, что натуральный камень в его дизайне идентичен тому, что мы видели в оформлении камина. В остальном экстерьер здания украшен в первую очень панорамным остеклением, и в основном оштукатурен.
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