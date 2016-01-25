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Эко-дом в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
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Современный стиль – лишь оболочка, которая позволяет сделать один коттедж настолько оригинальным и мультифункциональным, что дом перестает быть просто домом, а становится целым комплексом с огромным количеством предлагаемых услуг.

Некоторые дома обзаводятся системами «Умный Дом» с полным контролем за каждым движением электроники, техники и микроклимата, а другие используют экологичные технологии для того, чтобы сделать дом более удобным местом для жизни без ущерба окружающей среде.

Данный проект от архитектурной студии Bau-Fritz GmbH& Co. KG является эко-домом в современной вариации. Дизайн его фасадов и интерьеров выглядит, как шикарный коттедж нового времени, а вовсе не как дом, который ради экологии идет на какие-либо уступки в эстетике.

Экологичность же этого дома определяется двумя факторам – он имеет отопление и нагрев воды на основе солнечных панелей, а также оформлен с помощью экологически чистых материалов (древесина, штукатурка, керамическая плитка), что обеспечивает ему статус эко-дома упрощенного типа.

Дизайн экстерьера

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Но не только экологическая составляющего этого проекта интересна. В большей мере именно то, как красиво солнечные панели вписаны в дизайн экстерьера, удивляет любого любителя архитектуры. Оттенок и рельеф кровли были подобраны специально под него, и черепица здесь имеет форму, почти повторяющую квадрат, а не в виде сот или прямоугольников. И все это для большего сходства с панелями и слияния обоих элементов экстерьера визуально в один объект.

Планировка дома тоже очень интересна. На первом этаже мы найдем кухню и столовую с двумя террасами для столовой группы и патио, на втором – спальни и ванные комнаты, а на третьем – гостиную на мансардном этаже!

Экстерьер дома оформлен очень просто и красиво. Натуральное дерево пепельного оттенка украшает второй этаж, новая штукатурка – первый, а теплый цвет светлой древесины террас добавляет образу еще больше теплоты и домашнего уюта.

Гостиная

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Рабочий кабинет в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

За окнами этой потрясающей гостиной находится то, ради чего она была перенесена на третий этаж – море, идеально вписанное в интерьер голубоватыми оттенками текстиля.

Кухня

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Кухня в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Кухня, расположенная на первом этаже, имеет очень минималистичные фасады и правильную эргономику – раковина здесь встроена прямо в каменную столешницу и является ее частью, а все шкафы открываются от легкого нажатия и не имеют ручек.

Столовая

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Море можно полюбоваться и с первого уровня столовой. Вид на сад, изящно оформленный в пейзажном стиле, и бриз, гоняющий волны, очень умиротворителен.

Кабинет

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

На первом уровне рядом со столовой мы найдем зону рабочего кабинета, изящно декорированную в стиле ретро и строгой палитре, составленной из грифельно-серого и рыжеватой древесины.

Внутренний дворик

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

В зоне парадного входа есть искусно созданный внутренний дворик с посаженным посреди крыльца деревом, для которого уже приготовлено световое окно в декоративной конструкции навеса.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Спальня

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Спальня в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Стильная спальня, оформленная в эклектичном стиле, выглядит просто прелестно! Эко-нотки в виде этнического текстиля, натурального дерева, чистого хлопка и деревьев прямо посреди комнаты выглядят очень оригинально.

Ванная комната

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Зонирующие березы являются брутальным акцентом в эко-интерьере. Сауна и душевая расположены в нише, а ванная комната оформлена в стиле SPA  – в лаконичной манере полной релаксации.

Терраса

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Балкон и терраса в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

При спальне мы также найдем огромную террасу – зону с патио и шезлонгами для принятия солнечных ванн. Отсюда открывается шикарный вид на море, а отдыхается порой даже лучше, чем в отеле.

Вечерний вид

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Этот проект, полный тонких нюансов, интересной планировки и стильных решений в дизайне интерьера в стиле эко, несомненно понравится тем, кто ищет возможность строительства современного коттеджа с заботой об экологии.

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