Эко-дом в современном стиле

Современный стиль – лишь оболочка, которая позволяет сделать один коттедж настолько оригинальным и мультифункциональным, что дом перестает быть просто домом, а становится целым комплексом с огромным количеством предлагаемых услуг.

Некоторые дома обзаводятся системами «Умный Дом» с полным контролем за каждым движением электроники, техники и микроклимата, а другие используют экологичные технологии для того, чтобы сделать дом более удобным местом для жизни без ущерба окружающей среде.

Данный проект от архитектурной студии Bau-Fritz GmbH& Co. KG является эко-домом в современной вариации. Дизайн его фасадов и интерьеров выглядит, как шикарный коттедж нового времени, а вовсе не как дом, который ради экологии идет на какие-либо уступки в эстетике.

Экологичность же этого дома определяется двумя факторам – он имеет отопление и нагрев воды на основе солнечных панелей, а также оформлен с помощью экологически чистых материалов (древесина, штукатурка, керамическая плитка), что обеспечивает ему статус эко-дома упрощенного типа.