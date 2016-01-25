Эко-дом в современном стиле

Современный стиль – лишь оболочка, которая позволяет сделать один коттедж настолько оригинальным и мультифункциональным, что дом перестает быть просто домом, а становится целым комплексом с огромным количеством предлагаемых услуг.
Некоторые дома обзаводятся системами «Умный Дом» с полным контролем за каждым движением электроники, техники и микроклимата, а другие используют экологичные технологии для того, чтобы сделать дом более удобным местом для жизни без ущерба окружающей среде.
Данный проект от архитектурной студии Bau-Fritz GmbH& Co. KG является эко-домом в современной вариации. Дизайн его фасадов и интерьеров выглядит, как шикарный коттедж нового времени, а вовсе не как дом, который ради экологии идет на какие-либо уступки в эстетике.
Экологичность же этого дома определяется двумя факторам – он имеет отопление и нагрев воды на основе солнечных панелей, а также оформлен с помощью экологически чистых материалов (древесина, штукатурка, керамическая плитка), что обеспечивает ему статус эко-дома упрощенного типа.
Но не только экологическая составляющего этого проекта интересна. В большей мере именно то, как красиво солнечные панели вписаны в дизайн экстерьера, удивляет любого любителя архитектуры. Оттенок и рельеф кровли были подобраны специально под него, и черепица здесь имеет форму, почти повторяющую квадрат, а не в виде сот или прямоугольников. И все это для большего сходства с панелями и слияния обоих элементов экстерьера визуально в один объект.
Планировка дома тоже очень интересна. На первом этаже мы найдем кухню и столовую с двумя террасами для столовой группы и патио, на втором – спальни и ванные комнаты, а на третьем – гостиную на мансардном этаже!
Экстерьер дома оформлен очень просто и красиво. Натуральное дерево пепельного оттенка украшает второй этаж, новая штукатурка – первый, а теплый цвет светлой древесины террас добавляет образу еще больше теплоты и домашнего уюта.
За окнами этой потрясающей гостиной находится то, ради чего она была перенесена на третий этаж – море, идеально вписанное в интерьер голубоватыми оттенками текстиля.
Кухня, расположенная на первом этаже, имеет очень минималистичные фасады и правильную эргономику – раковина здесь встроена прямо в каменную столешницу и является ее частью, а все шкафы открываются от легкого нажатия и не имеют ручек.
Море можно полюбоваться и с первого уровня столовой. Вид на сад, изящно оформленный в пейзажном стиле, и бриз, гоняющий волны, очень умиротворителен.
На первом уровне рядом со столовой мы найдем зону рабочего кабинета, изящно декорированную в стиле ретро и строгой палитре, составленной из грифельно-серого и рыжеватой древесины.
В зоне парадного входа есть искусно созданный внутренний дворик с посаженным посреди крыльца деревом, для которого уже приготовлено световое окно в декоративной конструкции навеса.
Стильная спальня, оформленная в эклектичном стиле, выглядит просто прелестно! Эко-нотки в виде этнического текстиля, натурального дерева, чистого хлопка и деревьев прямо посреди комнаты выглядят очень оригинально.
Зонирующие березы являются брутальным акцентом в эко-интерьере. Сауна и душевая расположены в нише, а ванная комната оформлена в стиле SPA – в лаконичной манере полной релаксации.
При спальне мы также найдем огромную террасу – зону с патио и шезлонгами для принятия солнечных ванн. Отсюда открывается шикарный вид на море, а отдыхается порой даже лучше, чем в отеле.
Этот проект, полный тонких нюансов, интересной планировки и стильных решений в дизайне интерьера в стиле эко, несомненно понравится тем, кто ищет возможность строительства современного коттеджа с заботой об экологии.
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