Домики для котов своими руками

То, что кошки нуждаются в определенных дополнительных условиях для своей жизни в квартире или доме, знает каждый. Любимое место для сна, игрушки и лоток покупаются сразу же и иногда даже выбираются с тем же трепетом, что и детская кроватка.
В этой статье мы поэтапно расскажем, как сделать свой дом приятным для проживания кошки, или по-английски – cat-friendly home. Мы надеемся, что вы найдете что-то полезное и новое для себя.
Отдельный домик для кота – это как отдельная спальня для 3-х летнего малыша. Конечно же, скорее всего, он захочет спать с вами, если вы ему это позволите, но лучше всего иметь ее «на вырост». Отдельный домик для кота будет использоваться вашим любимцем или на постоянной основе, если он его действительно полюбит, или в кризисные дни. Когда кот чувствует себя усталым или простудившимся, он захочет найти маленькое укромное место, чтобы восстановить силы.
Лоток – важная часть жизни кота в квартире или доме, и для него нужно найти специальное место. Лучший вариант – хорошо проветриваемая лоджия или балкон, и не бойтесь, что зимой коту будет там довольно прохладно. Антисанитарная обстановка в квартире того не стоит, и будет пагубной для всех – взрослых, детей и даже для самого любимца.
Для лотка лучше всего использовать специальный гранулят – эффективный пористый материал, удобный в использовании, поглощающий запахи и любимый самими кошками. Переучивание от определенного туалета к грануляту займет от 1 недели до 1 месяца, но явно того стоит.
Корм для котов лучше покупать сбалансированный и не жалеть средства на настоящие, полезные и высокопрофессиональные корма, если вы хотите, чтобы ваш кот действительно жил долго. Например, известная марка Hills представляет прекрасную линейку вкусных завтраков, обедов и ужинов для пушистых питомцев и является очень качественным продуктом. Невероятно важно обеспечить вашу кошку чистой водой, которую следует менять 1-2 раза в день.
Дополнительно рацион следует разбавлять тем, что любит ваша кошка. Если вы до сих пор не знаете, что ей по душе из обычного рациона, стоит попробовать все, что есть. Молочные продукты тестируйте по отдельности, но кошке нельзя давать соленые сыр и творог. Попробуйте дать кошке дыню, огурец, арбуз, помидоры, и думаю, вы будете приятно удивлены, что ваши вкусы во многом совпадают. Категорически нельзя давать кошке конфеты, шоколадные батончики, слишком сладкие и слишком соленые вещи (включая все обычные сладости!) и, конечно же, несвежую еду.
Очень важно, чтобы возле мисок для кормления (которые мы советуем вам купить настоящие, двухмодульные, для корма и воды) было всегда абсолютно чисто, а само место должно находиться в укромном месте, даже закутке, чтобы кошка спокойно наслаждалась трапезой и не вытаскивала еду из миски на более удобное ей место.
Очень важной особенностью кошачьего характера является любовь к высоте. Дикие кошки раньше забирались на деревья и осматривали окрестности, будто настоящие львы или леопарды, и отдыхали там в отсутствие крупных хищников.
Для того, чтобы создать место на высоте, вам не обязательно покупать целый кошачий домик – тем более, что его не всегда можно удачно вписать в интерьер. Вы можете использовать любую мебель или создать одну полочку наверху, под потолком, например, на лоджии возле окна, чтобы обеспечить коту смотровую площадку.
В целях сохранения мягкой мебели, которая, к тому же все равно вряд ли поможет вашей кошке хорошо и безопасно поточить ноготки, стоит купить когтеточку. Есть различные напольные варианты, даже в комплекте с игрушками, а есть просто хорошие коврики, которые даже сделают в вашем интерьере красивый этнический акцент из-за своего натурального, слегка брутального внешнего вида. Обычная досточка (например, 15 на 40 сантиметров), прикрепленная к полу балкона, тоже подойдет, главное – показать коту, что с ней можно делать.
Для кота очень важное значение имеют прогулки на свежем воздухе. Если ваш питомец еще совсем маленький – около 4-5 месяцев, стоит начать выводить его погулять во двор на поводке или даже в обычной сумке-переноске. Отпускать котенка или кота, который пока еще чувствует себя на улице не уверенно, лучше не возле автопарковки – иначе он просто забежит под машину на долгие часы. Найдите укромные кустики, которые бы накрывали его с головой, и покажите ему теплое место на солнышке среди листвы. Там ему обязательно понравится!
И помните, на улице кот больше всего боится шума, двигающихся предметов, собак и… огромного неба над головой! Всегда ищите укромные, тихие уголки и остерегайтесь деревьев, с которых вы не сможете снять своего любимца.
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