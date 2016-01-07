Домики для котов своими руками

Отдельный домик для кота – это как отдельная спальня для 3-х летнего малыша. Конечно же, скорее всего, он захочет спать с вами, если вы ему это позволите, но лучше всего иметь ее «на вырост». Отдельный домик для кота будет использоваться вашим любимцем или на постоянной основе, если он его действительно полюбит, или в кризисные дни. Когда кот чувствует себя усталым или простудившимся, он захочет найти маленькое укромное место, чтобы восстановить силы.

Лоток – важная часть жизни кота в квартире или доме, и для него нужно найти специальное место. Лучший вариант – хорошо проветриваемая лоджия или балкон, и не бойтесь, что зимой коту будет там довольно прохладно. Антисанитарная обстановка в квартире того не стоит, и будет пагубной для всех – взрослых, детей и даже для самого любимца.

Для лотка лучше всего использовать специальный гранулят – эффективный пористый материал, удобный в использовании, поглощающий запахи и любимый самими кошками. Переучивание от определенного туалета к грануляту займет от 1 недели до 1 месяца, но явно того стоит.