Шикарная вилла в стиле релакс

Люксовый глянцевый минимализм, который в пляжной атмосфере смотрится еще более волшебно, выглядит тропической сказкой современности, воплотить которую на этот раз решили архитекторы из студии Miralbó Excellence.

Основные черты такой современной пляжной виллы – простые линии, максимум простора, глянцевые поверхности и использование натурального полированного камня, очень масштабное панорамное остекление и мебель в стиле минимализм, подчеркивающая эксклюзивный статус владения.

Такая вилла во многом напоминает голливудский стиль в архитектуре и дизайне интерьера, о котором мы уже писали на homify. В нем прослеживаются особенные нотки гламура и функциональность футуризма, которые особенно привлекательны в формате виллы с бассейном в теплом климате.