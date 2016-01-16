Шикарная вилла в стиле релакс

Люксовый глянцевый минимализм, который в пляжной атмосфере смотрится еще более волшебно, выглядит тропической сказкой современности, воплотить которую на этот раз решили архитекторы из студии Miralbó Excellence.
Основные черты такой современной пляжной виллы – простые линии, максимум простора, глянцевые поверхности и использование натурального полированного камня, очень масштабное панорамное остекление и мебель в стиле минимализм, подчеркивающая эксклюзивный статус владения.
Такая вилла во многом напоминает голливудский стиль в архитектуре и дизайне интерьера, о котором мы уже писали на homify. В нем прослеживаются особенные нотки гламура и функциональность футуризма, которые особенно привлекательны в формате виллы с бассейном в теплом климате.
Декоративное освещение бетонных конструкций, искусно оформленных панелями под натуральное дерево, придает этому проекту особенное очарование. А зона у бассейна и вовсе выглядит, как сцена из голливудских фильмов – глянцевая и стильная, она эффектно расположилась на фоне предельно минималистичного интерьера гостиной.
Декоративная конструкция, нависающая над бассейном и террасой с шезлонгами, отлично справляется с ролью оформления потрясающего пейзажа на горную долину в особенную рамку. Отсюда, с дополнительного патио, вид кажется еще более фантастическим.
Удобная и современная планировка подразумевает открытую зону первого этажа. Гостиная находится возле бассейна и патио, кухня – в привлекательной нише, а столовая совмещена с зоной лестничного холла. Кроме гостевого туалета на первом этаже мы также найдем гостевую спальню с отдельной ванной комнатой.
На втором этаже нас ждут еще две спальни с ванными комнатами, балкон с видом на бассейн и отдельная полноценная терраса над кухней с прекрасным местом для релаксации.
Монохромная манера дизайна интерьера смотрится очень эффектно на этой вилле с бассейном. Даже маленькая площадь участка обыграна с помощью строгой цветовой палитры просто изумительно. Сплошные стеклянные экраны обеспечивают безопасность, не загораживая вид, а газонная площадка за бассейном создана на месте бывшего обрыва с дополнительными ограждениями для поддержки грунта.
Главная спальня на втором этаже оформлена в современной минималистичной манере. Практически ничем не отличающаяся от голливудской вариации, она декорирована деревянными панелями и имеет сплошное панорамное остекление на двух внешних стенах.
Общий образ виллы (дорогой, стильной и предельно современной) поддерживается минималистичным дизайном, светлой отделкой и глянцевыми поверхностями. Тем не менее, общая ее площадь, как и площадь участка, невелики, что позволяет сделать такой проект максимально доступным и очень практичным.
Вилла с бассейном – лишь общий образ, который сразу навевает мысли о дорогостоящем строительстве. На самом деле и в бюджетном ключе вы можете организовать именно такую жизнь для себя и своей семьи, например, с помощью вот такого проекта. Строительство в данном случае может вестись из самых разных материалов, а за консультацией о примерной стоимости такого дома в своем регионе стоит обратиться к местным архитекторам.
Интересно, что в холодный период пляжная вилла идеально преображается в минималистичную зимнюю сказку и отлично подходит для семейного проживания благодаря удобной планировке, практичному подходу к декору и комфортабельным нюансам.
В данном случае, самый большой вопрос представляет собой панорамное остекление, которое увеличивает затраты на отопление в холодном климате. Но отличная идея обогрева с помощью системы «теплый пол» и теплового насоса может решить и эту проблему. Как альтернативный вариант, вы можете создать дополнительную гостиную с панорамным остеклением на три стены, которая будет использоваться летом, и еще одну – зимнюю, с панорамным остеклением лишь одной стены, на остальные 6 месяцев в году.
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