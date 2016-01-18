Настоящий дом будущего! Эко-офис и коттедж мечты

Мечтали ли вы когда-нибудь объединить работу и дом в одном месте? Заказчик этого проекта, который выполнила архитектурная студия Hauptvogel & Schütt Planungsgruppe, уже устал мечтать и начал действовать. Он создал проект, в котором офисные и жилые помещения объединяются в самом комфортабельном ключе. Теперь глава семейства всегда находится в пешей доступности от любимой семьи и детей, а в обед может побросать мяч с сыном на заднем дворике.

А еще этот дом построен с учетом эко-стандартов и может называться пассивным, благодаря своей особенной теплоизоляционной структуре. Такой дом потребляет гораздо меньше энергии для отопления за счет герметичных фасадов, а само строительство велось на основе деревянного каркаса. Тепловой насос – главная система отопления, в сочетании с дополнительным солнечным обогревом за счет панорамного остекления она позволяет минимизировать урон окружающей среде от одного домохозяйства. Насос также обеспечивает внутри дома контролируемую вентиляцию.