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Настоящий дом будущего! Эко-офис и коттедж мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Мечтали ли вы когда-нибудь объединить работу и дом в одном месте? Заказчик этого проекта, который выполнила архитектурная студия Hauptvogel & Schütt Planungsgruppe, уже устал мечтать и начал действовать. Он создал проект, в котором офисные и жилые помещения объединяются в самом комфортабельном ключе. Теперь глава семейства всегда находится в пешей доступности от любимой семьи и детей, а в обед может побросать мяч с сыном на заднем дворике.

А еще этот дом построен с учетом эко-стандартов и может называться пассивным, благодаря своей особенной теплоизоляционной структуре. Такой дом потребляет гораздо меньше энергии для отопления за счет герметичных фасадов, а само строительство велось на основе деревянного каркаса. Тепловой насос – главная система отопления, в сочетании с дополнительным солнечным обогревом за счет панорамного остекления она позволяет минимизировать урон окружающей среде от одного домохозяйства. Насос также обеспечивает внутри дома контролируемую вентиляцию.

Дом будущего

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Общий образ дома, сочетающий в себе рабочее место (не просто кабинет, а пространство с возможностью размещения сотрудников, несколькими кабинетами, автостоянкой и местом для приема клиентов) и семейный коттедж (приватный и невидимый с рабочей площади) является полностью инновационным.

Гараж и стоянка на два автомобиля расположены очень удобно несмотря на неровности участка. Можно припарковаться и вдоль дороги, которая используется достаточно редко, а подъезд для владельцев дома реализован ни нижнем уровне.

Дизайн экстерьера

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный формат дома в стиле модерн выглядит особенно динамично за счет самого заметного модуля кровли. Резкая и острая она выделяет этот дом на фоне остальных строений и делает достаточно заметным для проезжающих клиентов.

Планировка дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Планировка дома является достаточно сложной, поэтому просто разделить этажи на жилые и общественные не представляется возможным. Основная часть рабочего пространства расположилась на третьем из четырех уровней, тогда как основная часть жилого на – на втором.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Солнечная гостиная радует потрясающими видами на окружающие пейзажи. Особенный стиль в оформлении – блестящий модерн в традиционном его понимании – выглядит здесь как раз кстати.

Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На кухне мы найдем такой же практичный подход к дизайну интерьера. Кухня с минималистичными фасадами и кухонным островом для резки и сервировки выглядит очень удобной.

Столовая

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная столовая оформлена с помощью красивой мебельной группы, кресла которой имеют приятную обивку из искусственной кожи. Здесь же, как и во многих других помещениях дома, есть стильные и почти невидимые модули, позволяющие наилучшим образом организовать хранение в доме.

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В стиле home office

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Атмосфера на втором этаже дома слегка напоминает офисную – близость работы и полная увлеченность ею всегда влияет на наши вкусы в дизайне интерьера. Так, металлические элементы, черная кожаная мебель, среднеформатные растения в кадках и даже стеллаж в стиле индастриал меняют общее ощущение в доме, но позволяет поддерживать рабочую обстановку.

Террасы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень удобные террасы на четвертом уровне рассчитаны не на семейный отдых, а именно на прием потенциальных клиентов. Завораживающие панорамные виды создают прекрасное настроение для выгодной сделки и плодотворного сотрудничества.

Приглашение клиентов практически к себе домой всегда вызывает позитивный отклик и делает работу более личным делом для обеих сторон. Такой подход действительно позволяет добиться дружеских отношений с коллегами и клиентами. Это подходит не для каждого бизнеса, но явно позитивно влияет на работу офиса владельца здания.

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