Стильная пристройка для семейного коттеджа

О том, что полноценная пристройка к дому, созданная профессионалами, может полностью изменить вашу жизнь, знают немногие. В основном со словом «пристройка» ассоциируется летняя комната, например, кухня с солнечной столовой для летних завтраков и обедов.
На самом деле пристройка – это уникальная возможность создать на основе вашего любимого дома дизайнерский проект в истинно эксклюзивной манере. Владельцы этого дома попросили архитекторов студии AMIOT ARNOUX ARCHITECTES сделать так, чтобы их традиционный коттедж стал выглядеть более современно, можно даже сказать – слегка футуристично.
Первое, что сделали строители после начала работы – залили необходимый фундамент на будущую пристройку и террасу вокруг нее. По плану два окна и дверь в сад из дома теперь находятся не на внешних стенах, а на внутренних, тогда как окна второго этажа остаются нетронутыми.
Строительство велось по каркасной технологии с утеплением, а также дополнительной системой обогрева с помощью «теплого пола». Удивительно, насколько эта современная система раскрывает для нас возможности обогрева самых различных помещений! Главное, что дает профессионально смонтированный теплый пол – возможность настройки обогрева таким образом, чтобы пол и все помещение были примерно одинаковой комфортной температуры, например, +22 градуса, при том, что пол ощущается просто как слегка теплый, а во всей комнате – тепло, как летом.
Вспоминая о том, как этот традиционный коттедж выглядел до начала работ, хочется явно украсить его дополнительными декоративными элементами или хотя бы оформить с помощью современных панелей. В конце вы увидите, насколько привлекательным станет его внешний вид с таким удобным дополнением, как пристройка.
Как вы видите, сами стены построены на основе каркасной технологии с достаточно большими проемами для окон. За ними специально посажены кусты под стрижку, украшая вид на участок соседей.
Сам метод каркасного строительства подразумевает наличие ориентированно-стружечных плит, дополнительного базальтового утеплителя, пароизоляционной пленки и, в этом варианте, отделку натуральным деревом. Таким образом, пристройка получается теплой, долговечной, современной на вид и строится в рекордно короткие сроки.
В процессе работ в два созданных помещения были вмонтированы двери-слайдеры на террасу, удобные в летний период.
Шикарный вид пристройки и теперь на разряд более современного коттеджа очень вдохновляет. К дому прибавилось около 50 квадратных метров – кухня, столовая, уголок для отдыха, тогда как бывшая кухня и гостиная были объединены в одну большую гостиную.
Отсюда хорошо видно, что самое строение является популярным европейским типом частных домов – дубль-хаусом, имеющим общую стену с идентичным строением другого хозяина.
Стильный дизайн экстерьера основан на вагонке серого цвета, темных рамах для окон и глянцевых подоконниках с сильным отражающим эффектом. Такой вариант идеально подходит для каркасного домостроения, который особенно лаконично смотрится в оформлении в современном стиле.
Кроме того, к дому была пристроена дополнительная терраса. На ней вы найдете место для детских игр и столовой группы, а сама пристройка настолько аккуратно уместилась на участке, что даже не видна со стороны улицы.
Таким образом, стандартный коттедж площадью около 180 квадратных метров получил еще 50 квадратов «в подарок» от хозяев, и теперь с гордостью может называться стильным коттеджем, подходящим для современного образа жизни.
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