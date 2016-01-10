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Стильная пристройка для семейного коттеджа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
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О том, что полноценная пристройка к дому, созданная профессионалами, может полностью изменить вашу жизнь, знают немногие. В основном со словом «пристройка» ассоциируется летняя комната, например, кухня с солнечной столовой для летних завтраков и обедов.

На самом деле пристройка – это уникальная возможность создать на основе вашего любимого дома дизайнерский проект в истинно эксклюзивной манере. Владельцы этого дома попросили архитекторов  студии AMIOT ARNOUX ARCHITECTES сделать так, чтобы их традиционный коттедж стал выглядеть более современно, можно даже сказать – слегка футуристично.

Начало работ

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Первое, что сделали строители после начала работы – залили необходимый фундамент на будущую пристройку и террасу вокруг нее. По плану два окна и дверь в сад из дома теперь находятся не на внешних стенах, а на внутренних, тогда как окна второго этажа остаются нетронутыми.

Строительство велось по каркасной технологии с утеплением, а также дополнительной системой обогрева с помощью «теплого пола». Удивительно, насколько эта современная система раскрывает для нас возможности обогрева самых различных помещений! Главное, что дает профессионально смонтированный теплый пол – возможность настройки обогрева таким образом, чтобы пол и все помещение были примерно одинаковой комфортной температуры, например, +22 градуса, при том, что пол ощущается просто как слегка теплый, а во всей комнате – тепло, как летом.

Дом до начала работ

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Вспоминая о том, как этот традиционный коттедж выглядел до начала работ, хочется явно украсить его дополнительными декоративными элементами или хотя бы оформить с помощью современных панелей. В конце вы увидите, насколько привлекательным станет его внешний вид с таким удобным дополнением, как пристройка.

Каркасная технология

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Как вы видите, сами стены построены на основе каркасной технологии с достаточно большими проемами для окон. За ними специально посажены кусты под стрижку, украшая вид на участок соседей.

В процессе работ

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Сам метод каркасного строительства подразумевает наличие ориентированно-стружечных плит, дополнительного базальтового утеплителя, пароизоляционной пленки и, в этом варианте, отделку натуральным деревом. Таким образом, пристройка получается теплой, долговечной, современной на вид и строится в рекордно короткие сроки.

В процессе работ в два созданных помещения были вмонтированы двери-слайдеры на террасу, удобные в летний период.

Пристройка готова!

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Шикарный вид пристройки и теперь на разряд более современного коттеджа очень вдохновляет. К дому прибавилось около 50 квадратных метров – кухня, столовая, уголок для отдыха, тогда как бывшая кухня и гостиная были объединены в одну большую гостиную.

Отсюда хорошо видно, что самое строение является популярным европейским типом частных домов – дубль-хаусом, имеющим общую стену с идентичным строением другого хозяина.

Дизайн экстерьера

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Стильный дизайн экстерьера основан на вагонке серого цвета, темных рамах для окон и глянцевых подоконниках с сильным отражающим эффектом. Такой вариант идеально подходит для каркасного домостроения, который особенно лаконично смотрится в оформлении в современном стиле.

Кроме того, к дому была пристроена дополнительная терраса. На ней вы найдете место для детских игр и столовой группы, а сама пристройка настолько аккуратно уместилась на участке, что даже не видна со стороны улицы.

Таким образом, стандартный коттедж площадью около 180 квадратных метров получил еще 50 квадратов «в подарок» от хозяев, и теперь с гордостью может называться стильным коттеджем, подходящим для современного образа жизни.

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