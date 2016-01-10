Стильная пристройка для семейного коттеджа

О том, что полноценная пристройка к дому, созданная профессионалами, может полностью изменить вашу жизнь, знают немногие. В основном со словом «пристройка» ассоциируется летняя комната, например, кухня с солнечной столовой для летних завтраков и обедов.

На самом деле пристройка – это уникальная возможность создать на основе вашего любимого дома дизайнерский проект в истинно эксклюзивной манере. Владельцы этого дома попросили архитекторов студии AMIOT ARNOUX ARCHITECTES сделать так, чтобы их традиционный коттедж стал выглядеть более современно, можно даже сказать – слегка футуристично.