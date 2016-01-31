Плюсы и минусы эко-дома

На фоне стремительной урбанизации экологичный образ жизни как бурно развивающийся тренд все больше и больше влияет даже на жизни тех, кто о нем никогда не задумывался. Рестораны, кафе и магазины внедряют раздельный сбор мусора, за углом открывается студия фитнеса и йоги, экологичные масла продаются в двух кварталах от вас, и даже в минимаркете есть специальный отдел organic-продуктов.

Так, экологический образ жизни шаг за шагом становится и нашим собственным, а помочь мы ему в этом можем, построив лично для своей семьи эко-дом, который в течение следующих десятилетий будет экономить энергию и совсем не будет загрязнять окружающую среду.