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Плюсы и минусы эко-дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
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На фоне стремительной урбанизации экологичный образ жизни как бурно развивающийся тренд все больше и больше влияет даже на жизни тех, кто о нем никогда не задумывался. Рестораны, кафе и магазины внедряют раздельный сбор мусора, за углом открывается студия фитнеса и йоги, экологичные масла продаются в двух кварталах от вас, и даже в минимаркете есть специальный отдел organic-продуктов.

Так, экологический образ жизни шаг за шагом становится и нашим собственным, а помочь мы ему в этом можем, построив лично для своей семьи эко-дом, который в течение следующих десятилетий будет экономить энергию и совсем не будет загрязнять окружающую среду.

Дополнительные термины

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Очень часто модульные дома по системе «привезем и установим» тоже следуют эко-принципам. Их внутренняя и внешняя отделка основана на древесине, а утеплитель является экологичным так же, как и способы добычи энергии. К модульному дому очень легко подключить собственные солнечные батареи для обогрева и нагрева воды.

Геотермальная энергия берется из-под земли, от ее природного естественного тепла. Обычно специальная установка заводит ее в дом по трубам вентиляции, распространяя по всему дому.

Типы эко-домов

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Сад в стиле кантри
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Пассивный дом почти не требует затрат энергии на поддержание в нем комфортного образа жизни. Упор в данном случае ставится на качественную изоляцию, дорогостоящую, но очень эффективную, которая сводит к минимуму (уменьшает в 10-20 раз) необходимость в обогреве и охлаждении.

Биоклиматический дом

MAISON ISELI, François MEYER ARCHITECTURE François MEYER ARCHITECTURE
François MEYER ARCHITECTURE

François MEYER ARCHITECTURE
François MEYER ARCHITECTURE
François MEYER ARCHITECTURE

Биоклиматический дом – дом, адаптирующийся под конкретный
климат и местность, сливающийся с окружающей средой, как живой организм. Визуально он старается копировать оттенки и настроение местности, а его источники энергии базируются на ветре, солнце, местной реке с гидроэлектростанцией и геотермальной энергии.

Автономный дом

MAD # 01 (Maison Autonome Durable), archestra archestra Дома в стиле модерн
archestra

archestra
archestra
archestra

Автономный дом генерирует свою собственную энергию и,
следовательно, абсолютно не зависит от внешнего мира. Плюс к этому имеет свои источники поставки воды (скважину) и еды (огород, сад, местные хозяйства). Он использует целый комплекс различных технологий – солнечные батареи, ветряные турбины, сбор дождевой воды, геотермальную и гидроэнергию, частное садоводство и огородничество, скважину, термонасосы.

Сколько стоит эко-дом

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Каждый из типов эко-домов, кроме маленьких модульных, стоит больше, чем традиционный коттедж. Биоклиматический и автономный дом – из-за специальных установок для добычи энергии, пассивный – из-за масштабной изоляции.

Правда, в долгосрочной перспективе пассивный дом, например, экономит до 90% затрат на отопление каждый сезон. Модульный дом может стоить гораздо меньше, чем традиционный из-за своего стандартного проекта и полного комплекта оснащения (мебель, техника, сантехника), который куплен по оптовому заказу и с хорошими скидками.

Плюсы эко-дома

Mobile Ec'Home, un habitat léger de loisir écologique, insolite et nomade, Alter Ec'Home& Alter Ec'Home& Дома в эклектичном стиле
Alter Ec&#39;Home&amp;

Alter Ec'Home&
Alter Ec&#39;Home&amp;
Alter Ec'Home&

– Эко- дом позволяет экономить энергию и ваши финансы.

– Данный факт имеет положительное влияние на окружающую среду, ограничивая загрязнение и потери энергии.

– Что позволяет вести здоровый образ жизни, избегая контакта с вредными синтетическими материалами.

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Обратитесь к нам!

Минусы эко-дома

Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Дома в стиле модерн
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

– Его строительство по сравнению с традиционным домом будет стоить на 50-200% дороже из-за специальных использованных технологий.

– Строительство эко-дома требует не просто хорошей осведомленности, но и опыта, который есть не у всех местных фирм.

– Эко-дом требует обслуживания, которое подразумевает высококвалифицированных специалистов для починки солнечных панелей, различных типов отопления и т.п., и этому нельзя научиться по интернету.

Нестандартный дизайн и уступки

Maison Passive, Atelier nova Atelier nova
Atelier nova

Atelier nova
Atelier nova
Atelier nova

– Эко-дом может выглядеть менее очаровательно и аккуратно, чем традиционный коттедж за счет видимых нестандартных элементов, например, солнечных панелей или ветряной мельницы. 

– Эко-дом может быстро превратиться в обычный, если вы позволите себе всего пару уступок. Например, построите его из блоков, выберете для отделки виниловые обои, обычный линолеум или мебель из ДСП или ДВП.

Современный эко-дом

Kitchen interior Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн Бежевый
Westbury Garden Rooms

Kitchen interior

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

В последние годы в США и Западной Европе можно выделить еще один тип домов, которые стремятся к экологичности. Обычно это здания, которые чаще всего построены еще до того, как его владельцы задумались об эко-тенденциях. А сейчас они переживают полный редизайн на основе эко-материалов – древесины, штукатурки и керамической плитки и обзаводятся парой технологических эко-новшеств. Например, тепловой пушкой и солнечными панелями для обогрева. Такой дом тоже можно назвать экологичным, но по-своему – по современным городским стандартам.

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