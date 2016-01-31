Плюсы и минусы эко-дома

На фоне стремительной урбанизации экологичный образ жизни как бурно развивающийся тренд все больше и больше влияет даже на жизни тех, кто о нем никогда не задумывался. Рестораны, кафе и магазины внедряют раздельный сбор мусора, за углом открывается студия фитнеса и йоги, экологичные масла продаются в двух кварталах от вас, и даже в минимаркете есть специальный отдел organic-продуктов.
Так, экологический образ жизни шаг за шагом становится и нашим собственным, а помочь мы ему в этом можем, построив лично для своей семьи эко-дом, который в течение следующих десятилетий будет экономить энергию и совсем не будет загрязнять окружающую среду.
Очень часто модульные дома по системе «привезем и установим» тоже следуют эко-принципам. Их внутренняя и внешняя отделка основана на древесине, а утеплитель является экологичным так же, как и способы добычи энергии. К модульному дому очень легко подключить собственные солнечные батареи для обогрева и нагрева воды.
Геотермальная энергия берется из-под земли, от ее природного естественного тепла. Обычно специальная установка заводит ее в дом по трубам вентиляции, распространяя по всему дому.
Пассивный дом почти не требует затрат энергии на поддержание в нем комфортного образа жизни. Упор в данном случае ставится на качественную изоляцию, дорогостоящую, но очень эффективную, которая сводит к минимуму (уменьшает в 10-20 раз) необходимость в обогреве и охлаждении.
Биоклиматический дом – дом, адаптирующийся под конкретный
климат и местность, сливающийся с окружающей средой, как живой организм. Визуально он старается копировать оттенки и настроение местности, а его источники энергии базируются на ветре, солнце, местной реке с гидроэлектростанцией и геотермальной энергии.
Автономный дом генерирует свою собственную энергию и,
следовательно, абсолютно не зависит от внешнего мира. Плюс к этому имеет свои источники поставки воды (скважину) и еды (огород, сад, местные хозяйства). Он использует целый комплекс различных технологий – солнечные батареи, ветряные турбины, сбор дождевой воды, геотермальную и гидроэнергию, частное садоводство и огородничество, скважину, термонасосы.
Каждый из типов эко-домов, кроме маленьких модульных, стоит больше, чем традиционный коттедж. Биоклиматический и автономный дом – из-за специальных установок для добычи энергии, пассивный – из-за масштабной изоляции.
Правда, в долгосрочной перспективе пассивный дом, например, экономит до 90% затрат на отопление каждый сезон. Модульный дом может стоить гораздо меньше, чем традиционный из-за своего стандартного проекта и полного комплекта оснащения (мебель, техника, сантехника), который куплен по оптовому заказу и с хорошими скидками.
– Эко- дом позволяет экономить энергию и ваши финансы.
– Данный факт имеет положительное влияние на окружающую среду, ограничивая загрязнение и потери энергии.
– Что позволяет вести здоровый образ жизни, избегая контакта с вредными синтетическими материалами.
– Его строительство по сравнению с традиционным домом будет стоить на 50-200% дороже из-за специальных использованных технологий.
– Строительство эко-дома требует не просто хорошей осведомленности, но и опыта, который есть не у всех местных фирм.
– Эко-дом требует обслуживания, которое подразумевает высококвалифицированных специалистов для починки солнечных панелей, различных типов отопления и т.п., и этому нельзя научиться по интернету.
– Эко-дом может выглядеть менее очаровательно и аккуратно, чем традиционный коттедж за счет видимых нестандартных элементов, например, солнечных панелей или ветряной мельницы.
– Эко-дом может быстро превратиться в обычный, если вы позволите себе всего пару уступок. Например, построите его из блоков, выберете для отделки виниловые обои, обычный линолеум или мебель из ДСП или ДВП.
В последние годы в США и Западной Европе можно выделить еще один тип домов, которые стремятся к экологичности. Обычно это здания, которые чаще всего построены еще до того, как его владельцы задумались об эко-тенденциях. А сейчас они переживают полный редизайн на основе эко-материалов – древесины, штукатурки и керамической плитки и обзаводятся парой технологических эко-новшеств. Например, тепловой пушкой и солнечными панелями для обогрева. Такой дом тоже можно назвать экологичным, но по-своему – по современным городским стандартам.
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