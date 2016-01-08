Лучшие дома недели французского homify

Специальная подборка от наших коллег из homify Франция порадует вас прекрасными проектами в современном стиле, раскрывающими современные тенденции загородного строительства в этой стране. Давайте же посмотрим, о каких домах прямо сейчас мечтают французы и что в них особенного.
Читателей homify Франция заинтересовал интересный вариант старого дома в формате дубль-хаус. Он имеет одну общую стену с домом-близнецом, а его современная модная пристройка помогла добавить к общей площади первого этажа около 50 квадратных метров. Таким образом, гостиная и кухня перестали быть тесными, а сам дом обзавелся просторной террасой для летнего отдыха. Поэтому одно из главных французских желаний – сделать свой старый и маленький дом более современным и просторным с маленькими затратами.
Еще один прекрасный французский проект основан на стиле модерн. Нежный персиковый и теплый терракотовый стали основой дизайна фасада здания, которое на самом деле, имеет предельно маленькую площадь. Например, площадь этой очаровательной террасы – около 7 квадратных метров.
Так мы узнаем, что комфортные и стильные маленькие домики, которые не требуют больших средств на постройку, но выглядят мило и современно, тоже являются частью французской мечты о жизни в частном доме.
Этому маленькому французскому домику дали новую кровлю, жилой мансардный этаж и панорамные окна на первом этаже, а также просторную террасу со стильным деревянным навесом и красивый ухоженный сад.
Мечта о жизни в провинции в небольшом коттедже – еще одна из интересных культурных традиций французской современности.
Настоящий эко-дом, построенный по саманной технологии в тропическом стиле, с использованием невероятной камышовой и соломенной крыши выглядит, как декорации к исторической кино-саге.
Стремление к экологичным материалам и возрождению старых традиций в архитектуре мы можем встретить повсеместно в современной Франции.
Чистый элегантный минимализм – еще одна прекрасная черта новой французской архитектуры. В данном случае, стильный дом оформлен с помощью вертикально расположенной древесины – доски здесь имеют разные оттенки и ширину, что выглядит очень эстетично.
Удивительный проект дома с первым каменным этажом и двумя деревянными оформлен в современном стиле и выглядит, как настоящая сказка в 21-ом веке! Кажется, что он подходит не только для зимнего проживания или каникул на горнолыжном курорте, но и для прекрасной семейной жизни!
Шикарный проект с панорамным остеклением и видом на озеро – еще одно доказательство того, что во Франции тоже оценили новые возможности дверей-слайдеров, различных крупноформатных окон и панорамных видов.
Этот удивительный домик, возраст которого узнается по маленьким окнам в спальне на втором этаже, построен примерно в 1850 году. Он сохранил свое обаяние и очарование давно ушедшего времени. Это восхищает и нас, и французских читателей.
Шикарный проект в элегантном стиле, который старается сгладить строгие и простые линии современности с помощью теплоты древесины и талантливой дизайнерской работы, позитивно оценен аудиторией французского homify.
Надстройка третьего уровня на месте полуразрушенной крыши с оформлением фасада металлом – сложный и достаточно смелый проект для того, чтобы покорить читателей и показать им, что в современной архитектуре возможно все.
Необычные формы этой пристройки к коттеджу охарактеризованы как футуристичные и принадлежат эпохе пост-модерна, когда простые и практичные формы становятся немного авангардными.
Бюджетный и доступный проект в современном стиле – модульный дом, который привезут и установят на ваш участок за считанные дни, он очень понравился французской аудитории.
В городе бывает очень сложно, даже в формате частного дома или таунхауса с собственным участком, добиться очаровательной атмосферы в саду и при этом не жертвовать практичными террасами. В этом проекте удалось все и сразу, поэтому он и стал столь популярен.
Панорамное остекление с минимально видимыми рамами – это то, что делает современную архитектуру особенно шикарной на вид. Солнечные лучи, проникающие в дом без всяких ограничений, делают нашу жизнь более жизнерадостной и светлой.
Проекты, состоящие всего лишь из двух объемов – еще один модный тренд во Франции, поэтому данный проект и был особенно тепло принят читателями и победил в одном из рейтингов Проекты Недели.
Интересная форма кровли вкупе с теплотой сразу двух пород древесины в отделке создают в этом проекте неповторимый эффект футуристичного эко-дома. Наверняка, такой проект понравится не только Франции, но всему миру.
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