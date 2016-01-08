Лучшие дома недели французского homify

Еще один прекрасный французский проект основан на стиле модерн. Нежный персиковый и теплый терракотовый стали основой дизайна фасада здания, которое на самом деле, имеет предельно маленькую площадь. Например, площадь этой очаровательной террасы – около 7 квадратных метров.

Так мы узнаем, что комфортные и стильные маленькие домики, которые не требуют больших средств на постройку, но выглядят мило и современно, тоже являются частью французской мечты о жизни в частном доме.