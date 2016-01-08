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Лучшие дома недели французского homify

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison G, Handouche architectes Handouche architectes Гостиные в эклектичном стиле
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Специальная подборка от наших коллег из homify Франция порадует вас прекрасными проектами в современном стиле, раскрывающими современные тенденции загородного строительства в этой стране. Давайте же посмотрим, о каких домах прямо сейчас мечтают французы и что в них особенного.

Старый дубль-хаус с пристройкой

EXTENSION BOIS D’UNE MAISON INDIVIDUELLE A MARCQ-EN-BAROEUL, AMIOT ARNOUX ARCHITECTES AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES
AMIOT ARNOUX ARCHITECTES

Читателей homify Франция заинтересовал интересный вариант старого дома в формате дубль-хаус. Он имеет одну общую стену с домом-близнецом, а его современная модная пристройка помогла добавить к общей площади первого этажа около 50 квадратных метров. Таким образом, гостиная и кухня перестали быть тесными, а сам дом обзавелся просторной террасой для летнего отдыха. Поэтому одно из главных французских желаний – сделать свой старый и маленький дом более современным и просторным с маленькими затратами.

​Мини-дом в современном стиле

Neubau Einfamilienhaus /Doppelhaushälfte in Offenburg, Freier Architekt Herbert FRANZ Freier Architekt Herbert FRANZ Дома в стиле модерн
Freier Architekt Herbert FRANZ

Freier Architekt Herbert FRANZ
Freier Architekt Herbert FRANZ
Freier Architekt Herbert FRANZ

Еще один прекрасный французский проект основан на стиле модерн. Нежный персиковый и теплый терракотовый стали основой дизайна фасада здания, которое на самом деле, имеет предельно маленькую площадь. Например, площадь этой очаровательной террасы – около 7 квадратных метров.

Так мы узнаем, что комфортные и стильные маленькие домики, которые не требуют больших средств на постройку, но выглядят мило и современно, тоже являются частью французской мечты о жизни в частном доме.

Реконструкция старого дома

Rénovation - Maison R, ATELIER D'ARCHITECTURE SANDRINE ROYER ATELIER D'ARCHITECTURE SANDRINE ROYER
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE SANDRINE ROYER

ATELIER D'ARCHITECTURE SANDRINE ROYER
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE SANDRINE ROYER
ATELIER D'ARCHITECTURE SANDRINE ROYER

Этому маленькому французскому домику дали новую кровлю, жилой мансардный этаж и панорамные окна на первом этаже, а также просторную террасу со стильным деревянным навесом и красивый ухоженный сад.

Мечта о жизни в провинции в небольшом коттедже – еще одна из интересных культурных традиций французской современности.

Эко-дом

Maison MH - Tata Somba au Bénin, Ania Klukowski / architecte et Michel Grasso / architecte Ania Klukowski / architecte et Michel Grasso / architecte Дома в стиле кантри
Ania Klukowski / architecte et Michel Grasso / architecte

Ania Klukowski / architecte et Michel Grasso / architecte
Ania Klukowski / architecte et Michel Grasso / architecte
Ania Klukowski / architecte et Michel Grasso / architecte

Настоящий эко-дом, построенный по саманной технологии в тропическом стиле, с использованием невероятной камышовой и соломенной крыши выглядит, как декорации к исторической кино-саге.

Стремление к экологичным материалам и возрождению старых традиций в архитектуре мы можем встретить повсеместно в современной Франции.

Французский минимализм

Dual Box, Les Nouveaux Voisins Les Nouveaux Voisins Дома в стиле модерн
Les Nouveaux Voisins

Les Nouveaux Voisins
Les Nouveaux Voisins
Les Nouveaux Voisins

Чистый элегантный минимализм – еще одна прекрасная черта новой французской архитектуры. В данном случае, стильный дом оформлен с помощью вертикально расположенной древесины – доски здесь имеют разные оттенки и ширину, что выглядит очень эстетично.

Горное шале

réaménagement d'un chalet à Avoriaz, Florine Burger Architecte Florine Burger Architecte Дома в эклектичном стиле
Florine Burger Architecte

Florine Burger Architecte
Florine Burger Architecte
Florine Burger Architecte

Удивительный проект дома с первым каменным этажом и двумя деревянными оформлен в современном стиле и выглядит, как настоящая сказка в 21-ом веке! Кажется, что он подходит не только для зимнего проживания или каникул на горнолыжном курорте, но и для прекрасной семейной жизни!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Грация современности

​Maison MD, CARRE d'ARCHITECTES CARRE d'ARCHITECTES Дома в стиле модерн Дерево
CARRE d&#39;ARCHITECTES

CARRE d'ARCHITECTES
CARRE d&#39;ARCHITECTES
CARRE d'ARCHITECTES

Шикарный проект с панорамным остеклением и видом на озеро – еще одно доказательство того, что во Франции тоже оценили новые возможности дверей-слайдеров, различных крупноформатных окон и панорамных видов.

Возрождение старого

Anbau + Sanierung Wohnhaus, bmbau bmbau
bmbau

bmbau
bmbau
bmbau

Этот удивительный домик, возраст которого узнается по маленьким окнам в спальне на втором этаже, построен примерно в 1850 году. Он сохранил свое обаяние и очарование давно ушедшего времени. Это восхищает и нас, и французских читателей.

Изысканность нового

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Сад в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Шикарный проект в элегантном стиле, который старается сгладить строгие и простые линии современности с помощью теплоты древесины и талантливой дизайнерской работы, позитивно оценен аудиторией французского homify.

Стильный брутализм

Extension et surélévation d'une maison de ville, F. DEMAGNY ARCHITECTE F. DEMAGNY ARCHITECTE Дома в стиле модерн
F. DEMAGNY ARCHITECTE

F. DEMAGNY ARCHITECTE
F. DEMAGNY ARCHITECTE
F. DEMAGNY ARCHITECTE

Надстройка третьего уровня на месте полуразрушенной крыши с оформлением фасада металлом – сложный и достаточно смелый проект для того, чтобы покорить читателей и показать им, что в современной архитектуре возможно все.

Постмодерн и новая эстетика

Maison G, Handouche architectes Handouche architectes Гостиные в эклектичном стиле
Handouche architectes

Handouche architectes
Handouche architectes
Handouche architectes

Необычные формы этой пристройки к коттеджу охарактеризованы как футуристичные и принадлежат эпохе пост-модерна, когда простые и практичные формы становятся немного авангардными.

Возможность для всех

Slight 83, HCI constructions HCI constructions Дома в стиле модерн
HCI constructions

HCI constructions
HCI constructions
HCI constructions

Бюджетный и доступный проект в современном стиле – модульный дом, который привезут и установят на ваш участок за считанные дни, он очень понравился французской аудитории.

Обустройство территории

EXTENSION D’UNE HABITATION ET AMÉNAGEMENT DE SA TERRASSE SUR LES TOITS, HAPPY ARCHITECTURE HAPPY ARCHITECTURE Балкон и терраса в стиле модерн
HAPPY ARCHITECTURE

HAPPY ARCHITECTURE
HAPPY ARCHITECTURE
HAPPY ARCHITECTURE

В городе бывает очень сложно, даже в формате частного дома или таунхауса с собственным участком, добиться очаровательной атмосферы в саду и при этом не жертвовать практичными террасами. В этом проекте удалось все и сразу, поэтому он и стал столь популярен.

Чистый комфорт

Maison V, Emmanuelle Weiss Architecte Emmanuelle Weiss Architecte Дома в стиле модерн
Emmanuelle Weiss Architecte

Emmanuelle Weiss Architecte
Emmanuelle Weiss Architecte
Emmanuelle Weiss Architecte

Панорамное остекление с минимально видимыми рамами – это то, что делает современную архитектуру особенно шикарной на вид. Солнечные лучи, проникающие в дом без всяких ограничений, делают нашу жизнь более жизнерадостной и светлой.

​Два объема

MAISON A LAMBERSART, Lalou + Lebec Architectes Lalou + Lebec Architectes
Lalou + Lebec Architectes

Lalou + Lebec Architectes
Lalou + Lebec Architectes
Lalou + Lebec Architectes

Проекты, состоящие всего лишь из двух объемов – еще один модный тренд во Франции, поэтому данный проект и был особенно тепло принят читателями и победил в одном из рейтингов Проекты Недели.

Дом-чайка

BIOVILLA K, BIOVILLA BIOVILLA Дома в эклектичном стиле
BIOVILLA

BIOVILLA
BIOVILLA
BIOVILLA

Интересная форма кровли вкупе с теплотой сразу двух пород древесины в отделке создают в этом проекте неповторимый эффект футуристичного эко-дома. Наверняка, такой проект понравится не только Франции, но всему миру.

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